İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

Eşi yokken eve gelip eşyaları ateşe verdi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde eşinden yaklaşık 1 aydır ayrı yaşayan Hayriye A., eşi işte olduğu sırada evin kapısını çilingirle açtırarak eşyalarını topladıktan sonra diğer eşyaları ateşe verdi.

Yangın, gece saatlerinde Kepez Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde bulunan apartmanda meydana geldi. 2014 yılında evlendiği Adem A.'dan 1 aydır ayrı yaşadığı öğrenilen Hayriye A., eşi işte olduğu gece saatlerinde çilingir yardımıyla eve girdi. Hayriye A., evden eşyalarını alıp çıktığı sırada evin misafir odasını ateşe verdikten sonra ayrıldı. Evden dumanların yükseldiğini görenler polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin de yönlendirildiği binada oturan aileler, panik içinde evlerini boşalttı. Ereğli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalede bulunduğu yangın, kısa sürede söndürüldü.

Yangının söndürülmesinin ardından polis ile konuşan mahalle halkı Hayriye A. ve Adem A.'dan şikayetçi olmak için karakola gitti. Ekipler, soğutma çalışmasının ardından olay yerinden ayrıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.