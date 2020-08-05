İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

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Eğitim kurumundan 30 bin TL'lik elektronik eşya çalan şüpheli yakalandıBursa'da özel eğitim kurumuna girerek yaklaşık 30 bin TL değerinde elektronik eşya çalan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

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Eğitim kurumundan 30 bin TL'lik elektronik eşya çalan şüpheli yakalandı

Bursa'da özel eğitim kurumuna girerek yaklaşık 30 bin TL değerinde elektronik eşya çalan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Olay, cumartesi günü merkez Osmangazi ilçesi Reyhan Mahallesi'ndeki özel eğitim kurumunda meydana geldi. Eğitim kurumunun zemin katında bulunan açık pencereden içeri giren bir kişi, yaklaşık 30 bin TL değerinde elektronik eşya çaldı. Kurumun yetkililerinin ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelinin M.A. (23) olduğunu tespit etti. Yapılan takibin ardından şüpheli, çaldığı eşyalarla Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Acemler Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen M.A. buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Görüntü dökümü;-Güvenlik kamerası, hırsızın elektronik eşya alıp götürmesi-Adliyeye sevkiHaber: Mehmet İNAN, Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

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10 günde 11 araç çaldılar, ekiplerden kaçmak için uçurumdan atladılar BURSA'da 10 günde 11 aracı düz kontak yaparak çalan 3 şüpheli, polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalandı. Yakalanmamak için 10 metrelik uçurumdan atlayan şüphelilerden M.A.'nın (25) ayak kemiğinde kırık oluştuğu öğrenildi.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde yaşayan N.A.'ya ait otomobilin park halindeyken çalınması üzerine harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin M.A., H.B. (19) ve H.K. (20) olduğunu belirledi. Şüphelilerin 2 gün önce otomobille Doğancı Mahallesi'nde dolaştığını tespit eden polis ekipleri, jandarma ekipleri ile irtibata geçti.Karşılarında jandarma ekiplerini gören şüpheliler, otomobili terk ederek yaya olarak kaçmaya başladı. Ormanlık alana giren şüpheliler, yakalanmamak için 10 metrelik uçurumdan atladı. Kayalık alana düşen H.B. ve H.K. hafif yaralanırken, M.A.'nın ayak kemiğinde kırık oluştu. Yakalanan şüpheliler hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınarak, Acemler Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.Yapılan araştırmada şüphelilerin 10 günde 11 araç çaldıkları, araçlardan birini parmak izlerini yok etmek için yaktıkları, 5 aracı da arıza yaptıkları için terk ettikleri belirlendi.İfadelerinde diğer araçları uyuşturucu karşılığı sattıklarını söyleyen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORMehmet İNAN- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, -

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Çarkıfelek meyvesine ilgi artıyor

Türkiye'de ilk kez Finike'de üretilen passiflora, diğer adıyla çarkıfelek meyvesi, vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde üreticilik yapan Mustafa Ezici, passifloranın muz ve portakaldan daha çok kazandırdığını ve Türkiye'nin kalıcı meyvesi olacağını söyledi. Güney Amerika ile Güney Afrika'da yetiştirilen ve Türkiye'de ilk kez iki yıl önce Finike'de üretimine başlanan çarkıfelek meyvesi olarak da bilinen passiflora meyvesi Antalya'nın Alanya ilçesinde de yoğun talep görüyor. Passiflora meyvesi Türkiye'de Artvin'den Hatay Samandağ'ına kadar sahil şeridinde eksi 3 dereceye kadar 1500 rakımında yetişiyor. 1 dönüm araziye 400 fide ekilebilen passiflora, 8-9 ay arasında meyve veriyor. Bir ağaç 6 yıl boyunca yaşayabilirken, ocak- mart, haziran- eylül ayları olmak üzere yılda 2 defa hasat ediliyor. Kilosu İstanbul'da markette 50 TL'ye satılan çarkıfelek 80 ülkeye ihracatı yapılabiliyor. 'SENEDE 2 KEZ HASADI YAPILABİLEN ÇOK SAĞLIKLI BİR MEYVE'Fidan yetiştiricisi Mustafa Ezici, passifloranın Türkiye'nin kalıcı meyvesi olacağını ifade ederken, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onaylı 500 bin adet fideleri olduğunu söyledi. Ezici, bir zincir marketle de alım sözleşmesi imzaladıklarını belirtirken, "Bir market zinciriyle anlaşma sağladık. Bir pakette yaklaşık yarım kilo, 15 ürün var. Markette paketi 24,90'dan satılıyor. Yani kilosu yaklaşık 50 TL. Bir dönüme yaklaşık 400 adet fidan dikilebiliyor. 8-9 ayda meyve veriyor. Bir dönümde yaklaşık 100-150 bin lira minimum para kazandırıyor. İhracatı mümkün. Passifloranın Türkiye'ye komşu olan ve 3 saat uçuş mesafesinde 80 ülkeye ihracatı mümkün. Avrupa'ya ihracatta kilosu 4-5 Euro civarında. İç piyasada da çok ciddi alım olacak. Seneye haziran- eylül ayında 2 bin ton ürün bekliyoruz. Araziye şu an 350 dönüm ekim başladı. Tarım Bakanlığı'ndan 500 bin adet fidan dikim belgesi aldık. Fidanlar şu an dikim aşamasında. Alanya'nın İmamlı Mahallesi'nde yaklaşık 120 dönüm ekiyoruz. Alanya'da toplam 350 dönüm eylül ayında dikim gerçekleştireceğiz. Bu dikimden de yaklaşık 2 bin ton meyve hasadı yapmayı düşünüyoruz. Şu anda da meyve hasadının zamanı. Yılda iki defa hasat ediliyor. Sarmaşık türü. Çok sağlıklı bir meyve. Özellikle yaşlılarda kemik erimesine, psikolojik olarak beyne serotonin yayıyor. Çok ciddi bir vitamin kaynağı meyve"  dedi.'ÇOK CİDDİ PAZARI VAR'Çarkıfelek meyvesinin şu anda Avrupa'da, Almanya ve Hollanda'da marketlerde kilosu 18 Euro'ya satıldığını dile getiren Ezici, "Hollanda'ya 20 günde gemiyle Kolombiya ve Güney Amerika'dan geliyor. Bizim avantajımız dalında olgunlaşan meyveyi Avrupa'nın tüm ülkelerine 3 gün içerisinde ihraç edebiliriz. Çok ciddi bir pazarı var. 1 milyon tonluk yoğunluğu olan bir meyve. Kilosunu 4-5 Euro'ya verdiğiniz zaman para kazandırabiliyor. Muzun dönümünde 30-35 bin lira para kazandırıyor, bu minimum 100-150 bin lira para kazandıran bir ürün. Çok ciddi üretim olacak. Özellikle Rusya'ya, Avrupa ve Arap ülkelerine çok ciddi bir ihracat yapacağız. Artı Avrupa'dan yatırımcılar geldi. Şu anda İmamlı'da 15 dönüm dikim gerçekleşiyor. Eken kişiler 'bir ürün alalım daha sonra 150 dönüm ekelim' dediler. Bu meyve muz, mandalina, portakal üretimini geçecek. Türkiye'nin kalıcı meyvesi olacak. Tadı mükemmel. Çocuklar buna bayılıyor. Çok güzel bir aroması var. Özellikle cinsel ilaçların hammaddesi bu meyveden yapılıyor. Sağlık açısından çok faydalı. Beyne serotonin yayıyor. Mutluluk veriyor, stres ilaçlarının kullanımının önüne geçer. Özellikle depresyona giren kişiler, bu meyveyi tükettikleri zaman çok faydasını göreceklerine inanıyorum" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Passiflora meyvesinden yakın planBahçeden genel ve detay görüntülerRÖP1: Mustafa Ezici ile röportajHABER- KAMERA: Burcu MUTLU- Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

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Ölümden saniyelerle kurtulan işçinin o anları kamerada

BURSA'da sabah işe gitmek için servis bekleyen bir kişi, seyir halindeki dolmuşun üzerine geldiğini fark edince yola atladı. Yara almadan, ölümden saniyelerle kurtulan işçinin o anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.Yürekleri ağızlara getiren olay, Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde, bu sabah saat 07.50 sıralarında meydana geldi. İşe gitmek için servis aracını bekleyen bir kişi, servisin üzerine doğru geldiğini fark etti. Servisin çarpmaması için yolun ortasına atlayan işçi, trafiğin ortasında kaldı. O sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden servis sürücüsü kaldırımdaki bir tabelaya ve bariyerlere çarptı. Saniyelerle ölümden dönen ve kazayı ufak sıyrıklarla atlatan işçinin o anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazanın meydana geldiği iş yerinde çalışan Cüneyt Kayabaşı ise, kazayı anlattı. Kayabaşı, dolmuş sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve servis bekleyen işçinin üzerine doğru sürdüğünü ifade ederek, işçinin kazayı ufak yaralarla atlattığını belirtti. Öte yandan kazayı atlatan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 01:27

Kaynak: DHA

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