İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

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Define arayan arkadaşların üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı KÜTAHYA'da, define aramaya çıkan İhsan Özkahya (24) yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi, arkadaşı Bünyamin Şahin (18) ise yaralandı.

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Define arayan arkadaşların üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı

KÜTAHYA'da, define aramaya çıkan İhsan Özkahya (24) yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi, arkadaşı Bünyamin Şahin (18) ise yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Kumarı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, İhsan Özkahya ve arkadaşı Bünyamin Şahin motosikletle define aramak için evden çıktı. Şahin, akşam saatlerinde babasını arayarak yağmur nedeniyle çok ıslandığını söyleyip, mont istedi. Babasının, 'Neredesin?' sorusuna 'Çok tuhaf bir yerdeyim' cevabı vermesi üzerine babası şüphelenip, jandarmadan oğlunun bulunması için yardım istedi. Bir süre sonra Şahin, bölgedeki maden sahasında görevli bir bekçi tarafından yaralı halde bulundu. Şahin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ARKADAŞINI HASTANEDE HATIRLADIHastanede tedaviye alınan Şahin, yanında arkadaşı İhsan Özkahya'nın olduğunu hatırlaması üzerine ormanlık alanda yeniden arama çalışması başlatıldı. Aramaya katılan vatandaşlar ilk önce motosikleti, 1,5 kilometre uzaklıkta ise İhsan Özkahya'nın cansız bedenine ulaştı. Olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AĞACA DAYANDIKLARI SIRADA YILDIRIM DÜŞMÜŞOlay yerinde yapılan incelemelerde, Özkahya'nın cesedinin yakınında altın aramaya yarayan dedektör ve çapa bulundu. Adli tıp doktorunun olay yerinde yaptığı incelemede ise Özkahya'nın ölüm nedeninin ağaca dayandığı sırada yıldırım düşmesiyle meydana geldiği belirlendi. Özkahya'nın cansız bedeni otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Görüntü dökümü: - Jandarma, 112 ve Afad araçlarının  görüntüsü-Ekiplerin ormanın içinde yürümeleri-Bulunan motosikletin jandarma tarafından incelenmesi-Ölen gencin cesedinin bulunduğu yer ve inceleme yapılması-Dedektör ve kazmanın görüntüsü-Özkahya'nın cesedinin olay yerinden alınarak araçların bulunduğu yere taşıması-Annesinin feryadı-Cenazenin ambulansa konulmasıHaber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA-DHA

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Diş hekimini darbettiği iddia edilen hasta: Kafama ve yüzüme yumruk attı ANTALYA'da diş hekimi Ali Yiğit Demirci'nin (34), kliniğinde kendisini darbedip, tehdit ettiğini öne sürdüğü hastası Ali Osman Gülgör (40), "Ben darbetmedim, esas o beni darbetti. Kafama ve yüzüme yumruk attı" dedi.

Diş hekimi Ali Yiğit Demirci, 1,5 yıl önce kliniğine gelen Ali Osman Gülgör'den implant tedavisi için 40 bin lira istedi. Tedaviyi kabul eden Gülgör'e, implantlar ameliyatla yerleştirildi. Dişlerinin kırılmaya başladığını iddia eden Gülgör, bir süre sonra Demirci'yi arayarak, zirkon kaplama yerine metal destekli porselen kaplama yapılmasını ve aradaki fiyat farkının da kendisine iade edilmesini istedi. Demirci ise tedavinin başarılı geçtiğini, sona yaklaşıldığını, geri dönülemeyeceğini belirterek, tedaviyi devam ettirdi. Zirkon kaplamaların da takılması ile tedavisi tamamlanan Gülgör, 40 bin lirayı ödedi.

Ali Osman Gülgör, daha sonra diş hekimini arayarak, tedavisinin daha ucuza mal edilebileceğini, kendisinden fazla para alınarak, dolandırıldığını öne sürüp, iddiaya göre, tehditler savurdu. Gülgör, durumu tüketici mahkemesine taşıdı ve Demirci hakkında şikayetçi oldu. Dava sürerken, Ali Yiğit Demirci'nin Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi üzerindeki kliniğine 6 Ağustos günü giden Gülgör, iddiaya göre, Demirci'yi darbederek tehditler savurdu. Diş hekimi Demirci ve Gülgör, polis merkezine giderek, birbirlerinden şikayetçi oldu.

Diş hekimi Ali Yiğit Demirci'yi darbetmediğini öne süren Ali Osman Gülgör, asıl darbedilen ve mağdur olan tarafın kendisi olduğunu kaydetti. Darbetmek amacıyla kliniğe gitmediğini, sadece konuşmak için gittiğini anlatan Gülgör, "Kapıyı açar açmaz 'Senin ne işin var burada? Zaten mahkemeye verdin beni' diyerek üzerime saldırdı. Kafama ve yüzüme yumruk attı. Kafamdaki şişlik hala geçmedi" dedi.Ali Yiğit Demirci hakkında şikayetçi olduğunu da anlatan Ali Osman Gülgör, olayın ardından aldığı darp raporuyla ikinci defa mahkemeye başvurduğunu kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------Ali Osman Gülgör'ün yüzünden detayGülgör'ün kırıldığını iddia ettiği dişlerinden detay Ali Osman Gülgör röpHABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Semih ERSÖZLER/ANTALYA, -

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Sağımı başlanan Anzer balında küçükbaş tehdidi

RİZE'nin İkizdere ilçesinde, 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü Anzer balında sağım başladı. Üreticiler, bir yandan sağım yaparken bir yandan da 40'ı endemik 300'e yakın çiçekten oluşan zengin Anzer Yaylası florasının bozulup, arıcılığın tehlikeye girmemesi için yaylada küçükbaş hayvancılığa kısıtlama gelmesini istiyor.

Bu yıl yaklaşık 200 arıcının 3 bin kovan yerleştirdiği Anzer Yaylası'nda dünyaca ünlü Anzer balının sağımı başladı. Anzer'de arılar, yaz boyunca 40'ı endemik 300'e yakın çiçekten oluşan zengin yayla florasından çiçek özü toplayarak bal üretti. Arıcılar ise ağustos ayı itibari ile kovanları açarak bal hasadına başladı. Bölgedeki arıcılar, bir yandan sağıma devam ederken bir yandan da yaylada artış gösteren küçükbaş hayvancılığın arıcılığı tehdit ettiğine dikkat çekiyor. Arıcılar, yaylada küçükbaş hayvancılığa kısıtlama gelmesini istiyor. Geçen yıl kilosu bin TL'den satışa sunulan Anzer balının bu sezonki fiyatı ise henüz açıklanmadı.

'30 YIL ÖNCE 5 KİLO BAL ALDIĞIMIZ KOVANLARDA ÜRETİM 2 KİLOYA DÜŞTÜ'Anzer Ballıköy Muhtarı Remzi Güzel, marka değeri ve bilinirliği ülke sınırlarını aşarak Rize ve Türkiye için bir gurur kaynağı haline gelen Anzer balında yeni sezon için bal sağımının başladığını ifade ederek Anzer balının tehlike ile karşı karşıya kaldığını söyledi. Güzel, "Sağıma başladığımız kovanlardan, bundan 30 yıl önce kovan başına 5 kilogram civarında ürün alırken, bugün 2 kilogramın altına düştü ve daha da azalacaktır. Çünkü bölgede erken ve aşırı otlayan küçükbaş hayvanlar, arılardan önce alana girerek bal yapılacak çiçekleri yemekte, çiğnemekte, atıkları ile kirletmekte, kendine mera ortasında yürüyüş yolları açarak kökünden yok etmekte ve erozyon oluşturmaktadır. Hayvancılığın her çeşidi mutlaka yapılmalıdır. Fakat marka değeri olan bir yerde hayvancılık ve arıcılığın planlama dahilinde ve kontrollü yapılması gerekmektedir. Devletimiz tarafından desteklenen, arı ve arıcılık, özellikle Anzer bölgesinde en azından diğer hayvanların mera hakkına kavuşmalı, arıların gıdasını meralardan sağladığı göz önüne alınarak, 'Arı merası' tanımı oluşturulmalı ve nasıl korunacağı belirlenmelidirö dedi.

'ARICILIĞI DEVAM ETTİRMEK İÇİN KÜÇÜKBAŞLARI BURADAN ÇIKARMALIYIZ'Arı alanlarından hayvanları çıkarmak için çalışma yapılması gerektiğini belirten Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Osman Civelek, "Anzer balında sağımlar devam ediyor, rekolte miktarı sağımlar tamamlanınca belli olacak. Ancak bal üreticilerimiz verimli bir yıl olduğunu ifade ediyorlar. Sağım sonrası üreticiler ballarını bizlere teslim edecekler. Biz de numuneleri alarak Hacettepe Üniversitesi'ne tahlile göndereceğiz, tahlilden olumlu gelenleri satışa sunacağız. Son yıllarda hayvancılığın bölgede artış göstermesi ile beraber bal rekoltemizde eski oranları yakalayamıyoruz. Arı alanlarından hayvanları çıkarmak için bir çalışma içerisindeydik. Anzer'de arıcılık geleceği için bu çalışmanın mutlaka devam ettirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'KOYUNLAR ARILARIN ÇİÇEKLERİNİ YİYOR'

Baba mesleği olan arıcılığı 30 yıldır sürdüren Zinnet Güzel, "Bölgedeki dağları arılarımız için hep gezdik, şu an bulunduğumuz yerden verimli daha iyi bir yer bulamadık. Ama maalesef küçükbaş hayvanlar burada arıların özlerini topladığı çiçekleri yiyor, bitkileri eziyor. Bu zamanda çiçek ve dolu olması gereken yaylada maalesef şu anda hiç çiçek kalmadı. Anzerde gelir bal üretimi ile elde ediliyor. Kovanları açıyoruz ama neredeyse çoğunluğu, yarı yarıya boş. Arı 5 kilometrelik bir alanda çiçeklere ulaşıyor ama koyun her yere gidebilir. Arıcılığın geleceği için küçükbaş hayvanların bölgeden uzaklaştırılması gerekiyorö dedi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 15:23

Kaynak: DHA

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