İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

VAN GÖLÜ'NDE BULUNAN DÜNYANIN EN BÜYÜK MİKROBİYALİTLERİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR

VAN Gölü'nde araştırma yapan ve her geçen gün gölün derinliklerinde farklı keşifler yapan dalgıçlar, araştırmalarını sürdürüyor. Van Gölü'nde, biri 50 bin diğeri ise yaklaşık 70 bin yıllık olduğu tahmin edilen, 23.4 metre boyundaki dünyanın en büyük mikrobiyalitleri görenleri hayran bırakıyor.

Dünyanın en büyük sodalı gölü, 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanıyla da Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliği taşıyan Van Gölü'nde her geçen gün bilim insanlarını heyecanlandıran ve yeni araştırmalara sevk eden keşifler yapılıyor. Daha önce 18 metre civarında ve 50 bin yıllık olduğu tahmin edilen, dünyanın en büyük mikrobiyalitinin tespit edildiği Van Gölü'nde, Su altı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan ve Dalış Eğitmeni Serkan Ök tarafından yapılan dalışlarda 23.4 metre boyunda yaklaşık 70 bin yıllık olduğu tahmin edilen yeni mikrobiyalit tespit edildi. Dalış Eğitmeni ve rehber Serkan Ök, yıllardır Van Gölü'nde dalış yaptıklarını belirterek, "Yıllar önce Alman bir ekip Van Gölü'ne gelip dalış yapmış. Bu araştırmacı ekip gölde bulunan mikrobiyalitlerin boyunun bir metreden daha büyük olmadığı şeklinde bir bilgi yayınlıyor. Fakat biz yaptığımız dalışlarda dünyanın en büyük mikrobiyalitlerini keşfettik. Gölün 24,4 metre derinliğinde, 23,4 metre boyunda dünyanın yeni en büyük mikrobiyalitini keşfetmiş olduk. Van Gölü'nde şu ana kadar bilinen dünyanın en büyük mikrobiyaliti 23,4 metre olarak kayıtlara geçti" dedi. Van Gölü'ndeki araştırmaların devam ettiğini anlatan Ök, gölün farklı noktalarında dalış gerçekleştirdiklerini söyledi. Ök, "Çünkü Van Gölü'nün her noktasında farklı mikrobiyalitlerin olduğunu bildiğimiz için bir dalışımız sırasında tamamen yanardağa benzeyen bir mikrobiyalite rastladık. Mikrobiyalit içinden bir tatlı su çıkışını görüntülediğimiz tuzlu-sodalı suyla karışan tatlı suyun tamamen yanardağının lav patlamasına benzettik. Çok güzel bir görüntüydü. Bizim için heyecanlı bir dalış oldu. Van Gölü sırlarla dolu ve biz her defasında çok etkileniyoruz" diye konuştu. MİKROBİYALİTMikrobiyalitler gölün altından çatlaklardan çıkan kalsiyum ve zengin suların etrafında ve siyano bakterilerin valtlerin toplanmasıyla oluşmaya başlıyor. Göl, karbonatlar yönünden zengin, sudan da kalsiyum çıkıyor. Kalsiyum karbonat çıktığında kireç taşı ve kalkerler oluşmaya başlıyor, silikatlar oluşmaya başlıyor ve katman yukarıya doğru büyüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİGülay KUYUCU/VAN,

İzmir'de kan donduran görüntü: Yavru köpeğe çarpıp kaçtı İZMİR'in Bornova ilçesindeki akaryakıt istasyonunda, bir minibüsün ezdiği yavru köpek öldü. O anlar akaryakıt istasyonun güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.Ankara Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna saat 07.00 sıralarında gelen 45 J 1510 plakalı minibüs, pompalardan birine yanaşırken yavru köpeği ezdi. Yavru köpek acı içinde kıvranarak yaşamını yitirdi. O sırada anne köpeğin yavrusunun yanına gelerek onu koklaması yürekleri dağladı. Bir akaryakıt istasyonu çalışanı ise pompaya yanaşmak için manevra yapan minibüsün çarpmasından son anda kurtuldu.O anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Minibüs şoförünün ise olayın ardından kendisini durdurmak isteyen akaryakıt istasyonu çalışanları ile tartışıp, hızla uzaklaştığı ileri sürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------Olay anı güvenlik kamerası görüntüsüHaber-Kamera: Eda Ebru NANECİ/ İZMİR, ==========

Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü

KONYA'da, karstik bir yapıya sahip olan Meyil Obruk Gölü, sıcakların artması ve su seviyesinin azalmasıyla, sudaki artemia salina türündeki bakteriler nedeniyle pembe renge büründü. Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, "Bölgedeki Tuz Gölü'nde, Obruk Gölü'nde ve Meke Gölü'nde olduğu gibi zaman zaman suların azalmasına bağlı olarak bakteri patlamaları yaşanabiliyor. Şu andaki renklenmenin nedeninin o olduğunu düşünüyoruz" dedi. Karapınar'daki Meyil Obruk Gölü son günlerde görsel güzelliğiyle dikkat çekiyor. Bozkırın ortasındaki Meyil Obruk Gölü, sıcakların artması ve su seviyesinin azalmasıyla suyun içindeki artemia salina türündeki bakteriler nedeniyle pembe renge büründü. Oluşan pembe renk ise ziyarete gelenlere görsel şölen sunuyor.Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Fetullah Arık, Meyil Obruğu'nun yaklaşık 1 kilometreden fazla bir çapa sahip olduğunu belirtti. Arık, şunları söyledi: "Meyil Obruğu, Karapınar'ın kuzeyinde eski oluşan obruklardan bir tanesidir. Bölgede yüzeyi en geniş olan obruklardandır. 1 kilometreden fazla çapa sahip sulu obruktur. Meyil obruğunun uzun ekseni 1 kilometre, kısa ekseni 900 metre civarındadır. Uzun süredir orada yeraltı suyu görülebiliyor. Geçmişte oluşan obruklar daha yüksek kotlarda oluştuğu için bölgede şu anda oluşan obruklara göre yüksek bir seviyede bulunmakta."'İÇİNDEKİ BAKTERİLER NEDENİYLE BU RENGİ ALIYOR'Obrukta oluşan pembe rengin içerisindeki bakteriler nedeniyle oluştuğunu belirten Arık, "Meyil Obruğu yöredeki diğer göller gibi içerisinde bulunan suyun niteliklerine baktığınız zaman biraz tuzlu su niteliğinde ve içinde çok fazla canlı yaşamıyor. Burada özellikle tuzlu ortamlarda yaşayabilen bakterilerin yaygınlığını biliyoruz. Bölgedeki Tuz Gölü'nde, Obruk Gölü'nde Meke Gölü'nde olduğu gibi zaman zaman suların azalmasına bağlı olarak bakteri patlamaları yaşanabiliyor. Şu andaki renklenmenin nedeninin o olduğunu düşünüyoruz. Bölgedeki bakteriler Halobacterium artemia salina türünde bakteriler. Bu bakteriler yaygınlaştığı zaman suların rengini kırmızıya, pembeye dönüştürebiliyor" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------Drone ile obruktan detayObruk ve çevresinden detay Prof. Dr. Fetullah Arık röp.Haber- Kamera: Tolga YANIK - Hasan DÖNMEZ/ KONYA

Uçan tekmeli saldırıya uğrayan Buse: Evimi taşımak zorunda kaldım

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, arkadaşları ile gittiği bir restoranda Onur U.'nun (33) uçan tekmeli saldırıya uğrayıp, darp edilen Buse D. (20), yaşadıkları nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu belirtip, evini taşımak zorunda kaldığını söyledi. Halen tehdit aldığını belirten Buse D., "Hayatım tehlikede" dedi.Üniversite sınavına hazırlanan Buse D., geçen 18 Ocak'ta, bir grup arkadaşı ile Ula ilçesi Akyaka mahallesindeki bir restorana gitti. Buse D.'yi, buradayken bir ay önce ortak bir arkadaşı aracılığıyla tanıştığı Akyaka'da otel ve restoran işleten Onur U. cep telefonundan aradı. İddiaya göre genç kıza küfür edip, hakaretler yağdıran Onur U., telefonun kapattıktan bir süre sonra söz konusu restorana gelip, doğrudan Buse D.'ye yönelerek uçan tekme attı. Onur U., ardından da neye uğradığını şaşıran genç kızı arkadaşlarının gözü önünde tekme, tokat dövüp, boğazını sıktı. O anlar restoranın güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi. Çevredekiler ve restoran çalışanları araya girip Onur U.'yu olay yerinden uzaklaştırılırken, Buse D., çağrılan ambulans ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Buse D.'ye darp raporu verildi. Buse D.'nin şikayetçi olması üzerine Onur U., jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinin ardından Onur U., savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Onur U. hakkında, 6 ay süreyle uzaklaştırma kararı verildi.'BOĞAZIMI SIKIP ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETTİ'Olayın üzerinden 6 ay geçmesine rağmen yaşadıklarını unutamadığını belirten Buse D., "Olayda başımda peçetelik kırıldı. Onur U., boğazımı sıkıp öldürmeye teşebbüs etti. Ambulansla baygın bir şekilde hastaneye götürülmüşüm. Hastanedeki tedavimin ardından jandarma karakoluna götürüldüm. İfadem alındı. Onur U.'nun da ifadesi alındı. Fakat, kendisine sadece 6 ay uzaklaştırma cezası verildi. Halen dava açılmadı. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen bunu ihlal etti. Devamlı bana tehdit ve hakaretlerde bulunmayı sürdürdü. 'Seni orada barındırmam' deyip, aileme zarar vermekle beni tehdit etti" dedi.'PINAR, ÖZGECAN VE DİĞER KATLEDİLEN KADINLAR GİBİ OLMAK İSTEMİYORUM'Bu nedenle Akyaka'daki yalnız yaşadığım evimi Muğla'ya taşımak zorunda kaldım. Psikolojik olarak çok etkilendim. Psikologa gidip, tedavi gördüm. Ama halen tehdit alıyorum. Hayatım tehlikede. Bana bunları yaşatan kişinin cezasını çekmesini istiyorum. İkinci uzaklaşma kararı almasına rağmen olduğum mekanlara geliyor. Arkadaşlarımın yanında beni tehdit ediyor. Bu yüzden gerekenin yapılmasını istiyorum. Çünkü kadın cinayetleri yeterince arttı. İlla ki Pınar, Özgecan ve diğer katledilen kadınlar gibi olmak istemiyorum. Şu an hiçbir şey için geç değil. sesimin duyulmasını istiyorum.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Buse D. ile röp.-Buse D.'den detay görüntülerHaber - Kamera: Aykut KURT/ MUĞLA,

Sahilde 'röntgenci' iddiasıyla dayak

Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde soyunma kabinlerinden içini röntgenlediği iddia edilen şüpheli bir kişi, çevrede bulunanlar tarafından darp edildi. Vatandaşlar, şüpheliyi olay yerine çağrılan polise teslim etti. Olay, sabah erken saatlerde dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Soyunma kabininde giyinenlere baktığı iddia edilen şüpheli, çevredeki vatandaşlar tarafından darp edildi. Kendisi darp edenlere karşın böyle bir şey yapmadığını ve düşen anahtarlarını almaya çalıştığını iddia eden şüpheli, sahilde bulunan vatandaşlar tarafından darp edildikten sonra polise teslim edildi. Şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ise şahsın etrafına toplandı. Olay anı vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı. Şüpheli, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü devriyeleri tarafından polis merkezine götürüldü.İsmi açıklanmayan şüphelinin işlemleri sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------(Cep telefonu kamerası)-Konyaaltı Sahili'nde vatandaşlardan-Röntgenciyi tekme-tokat döverken-Vatandaşların röntgenciye küfretmesi-Cankurtaranın röngencinin üzerinde, boynunu sıkması-Polislere teslim etmesiHABER: Bülent TATOĞULLARI-KAMERA: ANTALYA,

Koyun beşiz doğurdu

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesine bağlı Yaylaköyü Mahallesi'nde besici Hayrettin Öztürk'ün (66), merinos kırması cinsi koyunu bir batında beşiz doğurdu. Yaklaşık 40 yıldır besicilik yaptığını ve ilk defa beslediği bir koyunun tek seferde beşiz doğurduğuna şahit olduğunu söyleyen Öztürk, "Beşiz olması bizim için de sürpriz oldu, çok sevindik" dedi.Malkara'nın Yaylaköy Mahallesi'nde besicilik yapan evli ve 2 çocuk babası Hayrettin Öztürk'ün geçen yıl satın aldığı koyun, beşiz doğurdu. Öztürk, merinos kırması cinsi olan koyunun genelde 2 yavru doğurduğunu, beşiz doğumun kendileri için sürpriz olduğunu belirtti. Yaklaşık 40 yıldır besicilik yaptığını ve ilk defa beslediği bir koyunun beşiz doğurduğuna şahit olduğunu söyleyen Öztürk, "Şaşkınlık içerisinde ve çok mutluyum. Yaklaşık 40 yıldan bu yana besicilik yapıyorum. Beslediğim hiçbir koyunun 5 yavru doğurduğunu görememiştim. Ben bugüne kadar koyunlarımın yeminden hiç kesmedim. Koyunlarıma sürekli yem veriyorum. Arpa, buğday, yeşil mısır, yonca, fiğ ve samanı karıştırıp veriyorum. Onlarda bana beşiz kuzu verdi. Şimdiye kadar ikiz oldu, üçüz oldu ama hiç beşiz kuzum olmadı. Allah'ım bu sene bana beşiz kuzu verdi. Gelinim ve oğlumda onları çok sevdi" dedi.'GÖRENLER ŞAŞIRDI'Koyunun beşiz doğum yapmasına kendisi gibi yakınları ve komşularının da çok şaşırdığını anlatan Öztürk, "Koyunum beşiz doğurduğunu duyan yakınlarım ve komşularım yavru kuzuları görmeye geliyor. Koyunun beşiz doğurduğunu görenler bizim gibi çok şaşırdılar. Buraya yavru kuzuları göremeye gelip onların fotoğraflarını çekiyorlar. Ender rastlanan bir doğum. Çevre köylerden de merak edenler, yavru kuzuları göremeye geliyorlar. Besi olarak baktığım 130 koyunum var ve onlara gözüm gibi bakıyorum" diye konuştu.Öte yandan, anne koyunun 5 yavrusuna süt yetiştiremediği için, yavru kuzuların biberonla beslendiği görüldü.

Görüntü dökümü: Anne koyundan detayYavru kuzularKoyunun kuzlarla oynamasıHayrettin Öztürk ile röp.Kuzuların biberonla beslenmesiFarklı açılardan detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA,

Modifiye edilen otomobili aldı, Almanya'ya götürüyor EDİRNE'de 4 yıl önce hurdacıdan aldığı 1990 model otomobilini sıfırdan toplayarak modifiye eden ve katıldığı yarışmalarda birincilik alan Onurcan Aksoy, aracı Almanya'dan tatil için gelen İlkay Seleci'ye 45 bin liraya sattı. Aksoy, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yola çıkan otomobiline son kez bakarken duygu dolu anlar yaşadı.Onurcan Aksoy, 4 yıl önce kaporta dükkanının bulunduğu Edirne Sanayi Sitesi'nde malzeme ihtiyacı için gittiği hurdacıda motorsuz, boş halde duran 1990 model otomobili gördü. 700 lira vererek boş halde aldığı otomobile yaklaşık 15 bin lira masraf eden Aksoy, tüm parçalarını toplayarak yürür hale getirdi. Daha sonra otomobilini modifiye eden Aksoy, Trakya bölgesine katıldığı otomobil güzellik yarışmalarında dereceler elde etti. Aksoy son olarak, çok sevdiği ve gözü gibi baktığı 'Karadayı' ismini verdiği otomobilinin Almanya'dan tatil için gelen İlkay Seleci'ye 45 bin liraya sattı. Aksoy, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yola çıkan otomobiline son kez bakarken, gözyaşlarını tutmakta zorluk yaşadı.'JANTLARINA KADAR KENDİMİZ YAPTIK' Otomobili sadece 700 lira aldıklarını ifade eden ve zamanla her parçasını kendilerinin topladıklarını kaydeden Aksoy, "Biz tamir işi yaptığımız için başka bir arabaya parça arama maksatlı bu arabadan parça sormuştuk. O parçayı bize 500 lira gibi bir rakam söylediler. Biz de arabanın fiyatını sorduk, ona da 700 lira dediler. Sadece kasa olarak arabayı aldık. Arabanın toplama maliyeti 15 bin lirayı buldu. Daha sonra bu işi modifiyeye dökmeye karar verdik. Arabaya modifiye uyguladık. Sonra yarışmalara soktuk. Trakya ve Türkiye genelinde birçok yarışmada dereceler elde ettik. Bu şekilde artık bilinen bir araç oldu. İnsanlara neler yapabileceğimizi gösterdik. Jantlarına kadar kendimiz yaptık" dedi.'BU ARABA SAYESİNDE GÜZEL İNSANLAR TANIDIK'Otomobili aldıklarında içinde motor, kablo, cam veya çerçeve olmadığını söyleyen Aksoy, "Arabayı aldığımızda hiçbir motor, kablo, camı, çerçevesi yoktu. Hepsini kendimiz tedarik ettik. Elimizden geldiğince güzel bir arabaya yapmaya çalıştık. İnsanlar bizi sevdi. Bu araba sayesinde güzel insanlar tanıdık. Arabayı gördüklerinde artık bu benim araba olduğumu biliyorlardı" diye konuştu. 'TRAKYA ÇEVRESİNE SATMAK İSTEMEDİM, HER GÖRDÜĞÜMDE ÜZÜLECEKTİM'Otomobili, her gördüğünde üzüleceği için Trakya çevresine satmak istemediğini bu nedenle Almanya'dan gelen Seleci'ye sattığını belirten Aksoy, "Arabayı alan arkadaşım bize Almanya'dan onarım için bir araba getirmişti ve geri dönerken bir araba götürmek istediğini söyledi. Yaklaşık 30 bin lira bütçesi olduğunu söyledi. Ben de ona boş bir arabaya bu fiyatı vereceğine kendi arabamı verebileceğimi söyledim. Zaten daha önce beni sosyal medya hesaplarından takip ediyordu. Açıkçası Trakya çevresine vermek istemiyordum arabayı, çünkü her gördüğümde üzülecektim. O da arabayı Almanya'ya götürünce yarışmalara katılacak. Benim kadar olmasa da onun da gözü gibi bakacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.'YERİ GELDİ, YAPAMADIĞIM İÇİN OTURDUM AĞLADIM'Aracından ayrılacak olmanın kendisini çok üzdüğünü belirten Aksoy, "Yaklaşık 4 yıldan beri bende. Sabahlara kadar arabayla uğraştım. Yeri geldi yapamadığım bir şey oldu oturdum ağladım. Yeri geldi uykusuz kalıp uğraştığımız anlar oldu. Bir gençlik harcadık arabayla. Buraya kadarmış. Alan arkadaş hayrını görsün" şeklinde konuştu.'ORADA BİR TÜRK ARABASINI GÖSTERMEK İSTİYORUM'

Otomobili satın alan İlkay Seleci ise, Almanya'nın Frankfurt şehrine götüreceğini ve burada yarışmalara katılacağını dile getirdi. Seleci, "Almanya'da bu arabalar çok seviliyor. Maalesef çok problemler çıktığı için de fazla araba yok orada bunun gibi. Yarışmalara katılacağım şimdi bu arabayla Almanya'da, araba buluşmalarına gideceğim. En önemlisi orada Türk plakasıyla gezmek istiyorum, Alman plakasına çevirmek istemiyorum arabayı. Bir Türk arabasını orada göstermek istiyorum" dedi.