İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

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Bulgaristan karantinayı kaldırdı, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girişler başladıBULGARİSTAN, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 6 aydır kapalı tuttuğu sınır kapılarını bugünden itibaren açtı.

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Bulgaristan karantinayı kaldırdı, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girişler başladı

BULGARİSTAN, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 6 aydır kapalı tuttuğu sınır kapılarını bugünden itibaren açtı. Türkiye'den gideceklerden PCR testi ve zorunlu 14 gün karantinanın kaldırılmasının ardından Bulgar vatandaşları Kapıkule Sınır Kapısı'ndan alışveriş yapmak için günübirlik Edirne'ye geldi.

Bulgaristan koronavirüs tedbirleri kapsamında 13 Mart günü yük taşıyan TIR'lar haricinde yolcu giriş ve çıkışına kapattı. Türkiye'nin 11 Haziran'da karantina uygulamasını kaldırmasına rağmen Bulgaristan hükümeti Türkiye'de koronavirüs salgınının devam ettiği gerekçesiyle uygulamaya devam etti. Normalleşme sürecinde çifte vatandaşlar olanlar ile ikameti bulunanlara  PCR  testi ve 14 günlük karantina uygulaması şartı uygulayan Bulgaristan'ın Sağlık Bakanı Kostadin Angelov, bugünden itibaren Türkiye'den gelen herkese  PCR testi ve 14 günlük karantina uygulamasını kaldırdığını açıkladı.

'ALIŞVERİŞ İÇİN GELDİK'Bulgaristan'ın aldığı kararın ardından bu ülke vatandaşları, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Edirne'ye gelmeye başladı. Kapıkule'den giriş yapanların araçları dezenfekte edilip, yolcuların ateşleri ölçülüyor. Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde yaşayan Remzi Mümin, kapıları kapalı olması nedeniyle  6 aydır Türkiye'ye gelemediğini, karantina uygulamasının kalkmasıyla birlikte Edirne'ye alışveriş için geldiğini söyledi.  Mümin, "Kırcaaili'de yaşıyorum ve 6 aydır kapılar kapalı diye gelemiyorduk. Şimdi geçişler serbest oldu, çok sevindik. Edirne'ye alışverişe geldim. Biz alışverişimizi Edirne'den yapıyoruz. İnşallah bir daha kapanmaz" dedi. Karantina nedeniyle Türkiye'ye gelemediğini ve sınır kapılarının açılmasıyla, alışveriş için Edirne'ye gelen soydaşlardan Ayşe Öztürk ise, "Kapıların açılmasına çok sevindik. Alışveriş yapmak için Edirne'ye gidiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------Kapıkule Sınır Kapısı tabelası-Araçların Türkiye'ye giriş-Araçlardan detay-Muhabir Ali Can Zeray'ın anonsu-Detay görüntü-Giriş yapanlarla röp.-Genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,

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Türk Kızılay Toplum Merkezleri'nde maske üretimi 1 milyonu aştı

TÜRK Kızılay Toplum Merkezleri tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında mart ayından bu yana üretilen maske sayısının 1 milyon adedi geçtiği belirtildi. Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi Eğitmeni Nilay Yavuz, koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelinde toplam 16 merkezde Türk ve Suriyeli gönüllülerle maske üretiminin sürdüğünü söyledi. Gönüllüler tarafından yapılan maskelerin kamu kurumlarıyla sağlık çalışanları ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını anlatan Yavuz, "Dünyayı sarsan koronavirüs pandemisi döneminde, Türk Kızılay Toplum Merkezleri olarak sürece katkı sağlamak amacıyla 16 toplum merkezimizde maske üretimi devam ediyor. Mart ayından bu yana toplum merkezlerimizde 1 milyonu aşkın maske üretimi yaptık. Ürettiğimiz maskeler kendi kurumumuzda sterilize hale getirildikten sonra Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşlarına, sağlık merkezlerine ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Ayrıca Türkiye'deki toplam merkezlerimizde Türk ve Suriyeli 60 yararlanıcılarımız maske üretimine katkı sağlıyorö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Maske üretimi yapılmasıMaske dikimiSterilize edilen maskelerPaketleme yapılmasıNilay Yavuz ile röp

Haber- Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay),

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Muğla'da eko turizm projeleri bölge halkına kazandıracak

MUĞLA'da çevrenin bozulmadan veya değişmeden korunduğu, kültürel bütünlüğün, ekolojik yaşamın ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla eko turizm projeleri hayata geçirildi. Oluşturulan bisiklet ve yürüyüş rotalarına katılma imkanına kavuşacak vatandaşlar, bölge köylüsüne de gelir getirecek. Orman Genel Müdürlüğü tarafından uzun süredir üzerinde çalışılan eko turizm projeleriyle 7'den 70'e herkese doğa içinde konaklama, yürüyüş ve bisiklet rotaları ile doğal habitatı keşfetme imkanı sunuldu. Türkiye genelinde 19 projeden 2'si, Muğla'da gerçekleştirildi. Birinci proje, Köyceğiz Gölü çevresinde orman oluşturabilen Anadolu Sığla Ağacı'nın yer aldığı bölge seçildi. 16 kilometrelik bu alanda yürüyüş ve bisiklet parkuru kuruldu. İkinci projede ise Çandır Eko turizm Alanı'nda 35 kilometrelik parkur oluşturuldu. Kaunos Antik Kenti'ni, Köyceğiz Gölü'nü ve Dalyan'ı görebilecek vatandaşlar, orman köylüsüyle temas kurup, bal ormanlarını görebilecek. Proje kapsamında Köyceğiz'deki 35 kişiye de mikro kredi desteği verildiği kaydedildi.BÖLGE HALKI MEMNUNProjenin yer aldığı yerlerden Çandır Mahallesi'nin muhtarı Salih Yukarlı (44), "Proje kapsamında ek gelir elde etmek için köy ürünleri stantları yapıldı. Köy pansiyonculuğu çalışmasının yanı sıra, arıcılık üretimi için de krediler verildi. Kısacası bölgede alternatif bir alan düşünüldü. Çok güzel bir çalışma oldu" dedi. Köy pansiyonu için destek alan Gizem Şahin (32) ise "Çandır köyünde oturuyorum, ev kadınıyım. Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın bize yararlanmamız için sağladığı bu, 'Ev Pansiyon Kredisi'ne 'Ev Pansiyon' projesine başvurdum. Köyümüz, bölgede tarihi bölgelerle bilinen bir bölge, kaplıcalarımız var. Buraya birçok yerli ve yabancı turist geliyor. Geldiklerinde ise birkaç gün, burada kalmak istiyor ve ev arıyorlardı. Benim de böyle bir fikir geldi aklımda. Bende projeye başvurdum. Bu projeyi, herkese öneririm. Birçok vatandaşa bu projenin katkı sağladığını düşünüyorum. Proje köyümüze oldukça fayda sağladı. Proje kapsamında evimizde 2 aile rahatlıkla kalabilecek" dedi. Bölgede arıcılık işi ile uğraşan Ali Kiliş (35), "Bizce güzel bir proje oldu, bu proje sonrasında köyümüze gelen misafirlerimiz arttı. Gelen her misafirimiz, köyümüzden memnun kalarak ayrılıyor. İnanıyorum ki buranın yeni dönemde bir festivalle birlikte açılmasını bekliyoruz. Bu güzel çalışma için Orman Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz. Ben arıcılık işi ile uğraştığım için 'arıcılık kredisi' kullandım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ekoturizm alanındaki tabeladan görüntüTuristlerden görüntüBisikletli turdan görüntüMuhtarın röp.Yöresel ürünler alanından görüntüPansiyon işletmecisi Gizem hanım röpArı üreticisi ile röp.Genel ve Detay

Haber- Kamera: Hasan AKYILDIZ/ MUĞLA,

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Yangında hayvanlarını ve evini kaybeden Mehmet amcaya yardım yağdı ADANA'nın Kozan ilçesindeki orman yangınında evi kullanılamaz hale gelen ve ahırdaki 30 küçükbaşı telef olduğu için gözyaşı döken Mehmet Karacan'a (64), Türkiye'nin dört bir yanından yardım yağdı. Türk Kızılay da yanan ev onarılana kadar çiftin kalması için bahçeye çadır kurdu.Kozan'da 23 Ağustos'ta çıkan ve 3'üncü günde kontrol altına alınan orman yangını, 200 hektardan fazla alanın zarar görmesine neden olurken, yerleşim alanlarına da sıçradı. Yangında ilçeye bağlı Karahamzalı Mahallesi'ndeki evlerini terk etmek zorunda kalan Mehmet ve Seher (59) Karacan çiftine ait ahırda, 30 küçükbaş telef oldu. Yangının kontrol altına alınmasının ardından evlerinin ve hayvanlarının yandığını gören Karacan çifti, büyük üzüntü yaşayarak, gözyaşı döktü. DHA'nın haberi üzerine Türkiye'nin dört bir yanından Mehmet Karacan'a yardım gönderildi. Türk Kızılay da yanan ev onarılana kadar çiftin kalması için bahçeye çadır kurdu.Mehmet Karacan, yardım malzemesi gönderen herkese teşekkür ederek, "Devletimizden ve bilhassa milletimizden Allah razı olsun. Var olsunlar. Cumhurbaşkanı'mıza, valilerimize, bakanlarımıza teşekkür ediyorumö dedi.

Seher Karacan ise yangında canlarını kurtardıkları için şükrettiklerini dile getirdi.

Bulgaristan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 15:20 - Kaynak: DHA

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