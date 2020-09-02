İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

Su içtiği için dayak yediğini iddia eden Suriyeli çocuk, siteye hırsızlık yapmaya girmiş

ADANA'da, çeşmeden su içtiği için dayak yediğini iddia eden 10 yaşındaki Suriyeli Muhammet E. B.'nin siteye hırsızlık yapmak için girdiği ortaya çıktı. Hırsızlıktan 5 suç kaydı olduğu öğrenilen Muhammet E.B.'nin tedavi gördüğü hastaneden kaçtığı öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Seyhan İlçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, su içmek istediği için T.Y. tarafından sopayla dövülen Suriyeli Muhammet E. B. ambulansa hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından soruşturma başlatan polis, Suriyeli çocuğun arkadaşlarıyla birlikte bölgede bulunan ev ve işyerlerinden hırsızlık yapmaya çalıştığı Muhammet E. B.'nin yine hırsızlıktan 5 sabıkası olduğunu saptadı.

ÇEŞMEYİ YAKMAYA ÇALIŞTILAROlaydan önce Muhammet E.B.'nin apartman altında bulunan bir depodan hırsızlık yaparken yakalandığı söyleyen Gazipaşa Mahallesi Muhtarı Necati Kipçak, "Bu bölgede 10-12 kişilik gruplar halinde geziyorlar. Dün muhtarlık binası önünde bulunan çeşmeyi yakmaya çalıştılar. Ben engel olmak istedim, bana küfrederek kaçtılar. Sürekli evlere ve işyerlerini soyuyorlar" dedi.Muhammet E. B.'nin ayrıca tedavi için götürüldüğü Adana Şehir Hastanesi'nden de kaçtığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Apartmandan detaylarMahalle muhtarıyla röpörtajAteş yakılan çeşme yanında muhtarın olayı anlatmasıKaldırımdan görüntü

HABER: Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,

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İzmir'de darp edilerek öldürüldü iddiası

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 41 yaşındaki Ali Sarızeybek, oturduğu evde ölü bulundu. İlk belirlemelere göre, Sarızeybek'in başında darp izi olduğu ileri sürüldü.

Olay, bugün saat 07.00 sıralarında Bayraklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Sarızeybek'ten haber alamayan bir arkadaşı, Sarızeybek'in evine gitti. Kapının açık olduğunu gören arkadaşı, eve girdiğinde Sarızeybek'i kanlar içerisinde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sarızeybek'in öldüğü belirlendi. Yapılan ilk incelemede, Sarızeybek'in başında darp izi olduğu ileri sürüldü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, bir süre önce cezaevinden izinli çıktığı ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen Sarızeybek'in ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sarızeybek'in arkadaşı ve komşularının ifadesine başvurdu. Ayrıca, olay yeri inceleme ekipler, Sarızeybek'in oturduğu evde incelemede bulundu. Yaklaşık 10 saat önce öldüğü tahmin edilen Sarızeybek'in şüpheli ölümü ile başlatılan soruşturma sürerken, cenazesinin savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Olay yerinden görüntü-Evden görüntü-Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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Barajın suları çekildi, mezarlara ziyaret başladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 10 yıl önce yapılan baraj nedeniyle yakınlarının mezarları su altında kalan vatandaşlar, suyun çekilmesiyle ortaya çıkan mezarları ziyaret etmeye başladı.Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Hamzabey Mahallesi'nde elektrik üretiminde kullanılmak üzere 10 yıl önce Boğazköy Barajı yapıldı. Barajın yapılmasıyla birlikte 3 mezarın bulunduğu arazi, sular altında kaldı. Osmanlı'nın ilk şehidi Baykoca'nın türbesinin de yer aldığı Hamzabey Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, baraj kapaklarının açılıp, suların çekilmesiyle ortaya çıkan yakınlarına ait mezarları ziyaret etmeye başladı. Vatandaşlar, mezarları sular altında kaldığında, yakınlarına dua etmek için sandalla baraj sularına açılıp, kıyıdan yaklaşık 500 metre uzağa gitmek zorunda kalıyorlardı. Aşırı sıcakların da etkisiyle elektrik üretimi için baraj kapaklarının açılması, mezarlarla birlikte eski mahalle köprüsünü de ortaya çıkardı.'RAHATLIKLA MERHUMLARIMIZA DUA EDİYORUZ'Yakınlarının mezarlarına artık, rahatlıkla geldiklerini söyleyen Hamzabey Mahallesi Muhtarı Sadullah Arda, "Sonbahar ve kış aylarında mezarlıklarımız sular altında kalıyor. Biz de bazen dua etmek için can yeleklerimizi giyip, sandalla mezarlara yakınlaşarak dua ediyoruz. Aşırı sıcaklar ve baraj kapaklarının açılmasıyla şu an itibariyle sular çekildi ve mezarlar ortaya çıktı. Şimdi rahatlıkla gelip merhumlarımıza dua ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Mezarlardan görüntüler-Mezarlara ziyaret-Arşiv görüntüler-Röportaj

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa),

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Diyarbakır'da koronavirüste birinci dalganın ikinci piki

KORONAVİRÜS vaka sayısındaki artışla ilk 5 il arasında yer alan Diyarbakır, birinci dalganın ikinci pikini yaşıyor. Sağlık Bakanlığı, vaka artışının önüne geçmek için harekete geçti. Kent genelinde 370 filyasyon ekibi görevlendirildi ve hastanelerin yoğun bakım kapasiteleri artırıldı. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, hem vaka sayısında, hem hastaneye yatan hasta sayısında, hem de yoğun bakım ihtiyacı olan hasta sayısında artışın yaşandığına dikkat çekerek, "Vaka sayılarındaki artışı önleyemezsek önümüzdeki günlerde özellikle yoğun bakım ihtiyacında artış ve bununla birlikte sağlık hizmetlerinde aksama yaşanabilir" dedi.Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısındaki artışla ilk 5 il arasında yer alan Diyarbakır'da birinci dalganın ikinci pikinin yaşandığını söyledi. Bayramla birlikte artan hareketliliğin vaka sayısını artırdığına dikkat çeken Bakan Koca, bu artışlara özellikle düğünlerin ana kaynak olduğunu açıkladı. Yer yer bazı illerde hastane sıkıntısı yaşandığını aktaran Bakan Koca, Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Batman'da bu sorunun aşıldığını, Diyarbakır'da ise kısmen sorunun devam ettiğini ifade etti. Bu illere yoğun bakım takviyesi yapıldığına da vurgu yapan Bakan Koca, özellikle sorunlu illerde filyasyon ekiplerinin sayısını hızla artırdıklarını belirtti. Fahrettin Koca, Konya'da 460 ekip, Şanlıurfa'da 200 ekip, Mardin'de 111 ekip, Diyarbakır'da 370 ekip, Erzurum'da 207 ekip, İzmir'de 350 ekip, Kayseri'de 120 ekip ve Van'da da 128 filyasyon ekibinin sahada olduğunu söyledi.'HEM YOĞUN BAKIMDA, HEM DE ÖLÜM SAYISINDA ARTIŞ YAŞANDI'Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin de vaka artışlarına dikkat çekerek, yoğun bakım hasta sayısının ve buna bağlı olarak ölüm sayısının da arttığını söyledi. Tekin, "Sayın bakanımızın da ifade ettiği gibi şu anda birinci dalganın ikinci pikini yaşıyor aşamasındayız. Maalesef hasta sayısında bir artış oldu bununla birlikte hastaneye yatan hastalarımızda artış var ve yoğun bakımlarda artışımız var. Yoğun bakım artışları ile birlikte ölüm sayısında da artışlar oluyor. Bu vaka sayısındaki artış devam ederse, önümüzdeki günlerde özellikle yoğun bakım ihtiyacında artış ve bununla birlikte sağlık hizmetlerindeki verilmesi gereken hizmette bir aksamaya yol açabilecektir" dedi.'SAYILAR ARTMAYA DEVAM EDERSE FARKLI KISITLAMALARA GİDİLEBİLİR'Koronavirüste normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran'dan sonrası düğünler, taziyeler ve toplu yemekler gibi sosyal faaliyetlerde yaşanan artışla birlikte vaka sayılarının da arttığını ifade eden Tekin şunları kaydetti: "1 Haziran'da normalleşme sonrası ile birlikte, düğünler, taziyeler, toplu yemekler gibi sosyal faaliyetlerde bir artış olmuştu Diyarbakır'da. Yine Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bu etkinlikler ya da sosyal vecibeler daha fazla yapılıyor. Kalabalık ortamlar oluşuyor. Gerçekten de bu toplu alanlardaki kalabalık ortamın olması ve bu ortamlarda çok fazla zaman geçirmekle birlikte vaka sayısında ciddi bir artış oldu. Bakanlığımızca bunlarla ilgili bazı kısıtlamalara gidildi. Öyle tahmin ediyorum ki bundan sonra önümüzdeki günlerde belki bu sayılar artarsa bakanlık daha farklı kısıtlamalara gidebilecek diye düşünüyorum."'İZOLASYONU İHLAL EDENLER VAR, CİDDİ YAPTIRIMLAR GELEBİLİR'

İzolasyonu çok fazla ihlal eden vatandaşların olduğunu ve bunların vaka sayılarını arttırmada önemli rol üstlendiğine de vurgu yapan Recep Tekin, sayısı artırılan izolasyon ekipleriyle bunun önüne geçilmesinin sağlanacağını belirtti. Buna rağmen izolasyon kuralına uymayanlar için ciddi yaptırımların da gündeme gelebileceğini anlatan Tekin, "İzolasyonu çok fazla ihlal eden vatandaşımız var. Bu çok çok önemli. Sonuç itibariyle pozitif bir vakanın toplumda dolaşması en az 3,4 kişiye bulaşı sağlayacaktır. Daha fazla bulaş, daha fazla hasta sayısı, daha fazla hastaneye başvuran kişi ve bununla birlikte yatan hasta ile yoğun bakımda yatan hasta sayısında artışa yol açacaktır. Bu da sonuç olarak ölüme katkı sağlıyor. Vefat eden hasta sayısında daha fazla yol açıyor. Vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz; pozitif iseniz veya temaslı iseniz lütfen 14 gün boyunca evde kalın. Hiç dışarı çıkmayalım. Tedavimize, takibimize evde devam edelim. Zaten filyasyon ekiplerinin bunu sağlaması için sayısı artırıldı. Öyle tahmin ediyorum ki izolasyonu ihlal edenlere artık ciddi yaptırımlar gündeme gelecektir diye düşünüyorum" diye konuştu.