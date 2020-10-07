İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

Yangında 11 yaşındaki çocuk zincirlenmiş halde bulundu, babasının yaptığı ortaya çıktı

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında eve giren bir itfaiye eri, 11 yaşındaki E.B.'yi odada zincire bağlanmış halde buldu. Mahallelinin yardımı ile kurtarılan E.B. hastaneye kaldırıldı. E.B.'yi babası Mehmet B.'nin çok yaramaz olduğu ve evden çıkmaması için zincirlediği ortaya çıktı. Tepki toplayan Mehmet B. ise pişman olduğunu söyledi.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Yenişehir ilçesindeki Tabakhane Mahallesi, Taraklı Sokak'ta çıktı. Tek katlı evde bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören mahalleli, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptığı çalışmayla yangını kısa sürede söndürdü. Eve giren itfaiye, yaptığı kontrolde bir odada 11 yaşındaki E.B.'yi ayak bileğinden zincirlenmiş halde buldu. Mahallelinin de yardımıyla zinciri baltayla kesen itfaiye ekipleri E.B.'yi kurtardı.

Hafif yaralı E.B., olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BABASI YARAMAZLIK YAPTIĞI İÇİN ZİNCİRE BAĞLAMIŞ

E.B.'yi, babası Mehmet B.'nin zincirle bağladığı ortaya çıktı. 8 çocuklu baba Mehmet B., oğlu E.B.'nin çok yaramaz olduğunu ve evden çıkmaması için sadece evde gezebilecek kadar bir zincir ile bağladığını söyledi. Böyle bir şeyin olacağını düşünmediğini belirten Mehmet B., çok pişman olduğunu söyledi. Mehmet B.'ye hem mahalleli hem de olayı öğrenenlerden tepki yağdı.

KAYMAKAM: BÖYLE BİR ŞEY KABUL EDİLEMEZ

Olay yerine gelen Kaymakam Suat Seyitoğlu, söndürme çalışmalarını ve E.B.'nin zincirden kurtarıldığı anları izledi. Olay yerinde inceleme yapan Kaymakam Seyitoğlu, Mehmet B.'ye tepki gösterip, böyle bir şeyin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Çocukla bizzat görüşüp, gereken neyse yapacağız. Böyle bir şey asla kabul edilemez" dedi.

İTFAİYE ERİ: ÇOCUĞU ALLAH KORUDU

Çocuğu zincire bağlı gören itfaiye eri de, "Yangının ortasında küçük bir çocuk gördüm. Çocuğu kolundan tutup kucağıma almak istediğimde ayaklarından zincirle bağlı olduğunu gördüm. Dışarıdan gelen sivil bir vatandaş elinde bulunan balta ile zinciri kesti ve çocuğu dışarıya çıkarmaya başardık. Evden çıktıktan çok kısa süre sonra evin çatısı çöktü. Çocuğu Allah korudu" diye konuştu.

Kiracı olarak oturdukları evleri yanan aileye, TOKİ sosyal konutlarından geçici olarak bir ev verilirken, Kaymakam Suat Seyitoğlu ve Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın tarafından da eşyaların karşılanacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Çocuğun ayaklarının zincirden kurtarılması-Fotoğraflar

Yavuz YILMAZ- İlkay ALTAY/YENİŞEHİR (Bursa),

=================================Otobüsten indirilmek istenen yolcu tehditler savurdu

SİVAS'ta, halk otobüsünde ayakta yolcu kapasitesi aşıldığı için otobüse alınmayan yaşlı adamın şoförü tehdit etmesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, kent merkezindeki bir halk otobüsü içerisinde yaşandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yolcu kapasitesi aşıldığı için ismi öğrenilemeyen yaşlı adam bindiği araçtan tekrar aşağı indirilmek istendi. Şoförün bu yöndeki uyarılarını dikkate almayan kişi, otobüstekilerle de tartışmaya başladı. Şoförün ve yolcuların yoğun çabası sonrası otobüsten indirildi. Yaşlının bu esnada halk otobüsü şoförüne 'seni gebertirim' diye tehdit savurduğu görüldü. Bu anlar otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Otoüste yaşananlar-Yaşlının tavırları ve sözleri-Araçtan indirilişi

Haber: SİVAS, DHA

=============================Antalyalı estetik mağduru Uzunoğlu: Estetik mağdurlarını görünce ağlıyorum

ANTALYA'da, daha güzel görünmek için yaptırdığı 4 estetik operasyon sonrasında alt dudağını kaybeden ve ağız içi dokularında çürüme meydana gelen Songül Uzunoğlu (42), "Dudağımın kötü görüntüsü nedeniyle yakın çevremi kaybettim. İnsanlardan çekinip saklanıyorum. Maskeyle kendimi kamufle ederek yaşamaya çalışıyorum" dedi.Antalya'da aşçılık yapan 3 çocuk annesi Songül Uzunoğlu, gözaltı torbalarından kurtulmak için arkadaşlarının tavsiyesi üzerine geçen yıl şubat ayında Muratpaşa ilçesi Lara turizm bölgesindeki güzellik ve estetik merkezine gitti. Uzunoğlu'na, göbek bölgesinden alınan yağın, yüz bölgesinin dolgusunda kullanılacağı, operasyonun çok kalıcı, ekonomik ve 2 yıl garantili olduğu söylendi. Estetik merkezindeki yetkililerle görüşen ve mart ayı başında ameliyatının yapılmasını isteyen Uzunoğlu, operasyon için 5 bin 500 lirayı nakit ödedi.Mart ayında, Uzunoğlu'nun yanaklarına yapılan ve kalıcı olacağı söylenen dolgu, kısa süre sonra yok oldu. Operasyonun başarısız olması nedeniyle Uzunoğlu, nisan ayında ikinci kez aynı operasyonu geçirdi. Yüzündeki dolgu işlemi tamamlanmadan, ameliyatı yapan doktorlar, "Alt dudağınıza da dolgu yapalım, çok daha iyi görünür" diyerek, telkinde bulundu.Alt dudağına yapılacak işlem için gün sayan Songül Uzunoğlu'na nisan ayında yapılan ikinci operasyon da sonuç vermedi. Doktorlar, geçen yıl mayıs ayında Uzunoğlu'nu üçüncü kez estetik operasyon için merkeze çağırdı. Uzunoğlu'nun göbek bölgesinden alınan yağ dokusu yanaklarına uygulanırken, alt dudağına da dolgu yapıldı.Yapılan tüm işlemler için estetik merkezine 7 bin 500 lira ödeyen Uzunoğlu'nun yüzüne ve dudağına yapılan dolgu kısa sürede kayboldu. Bunun üzerine 18 Kasım'da Uzunoğlu'nun göbek bölgesinden alınan yağ dokusu, 4'üncü kez yüzüne, ikinci kez alt dudağına dolgu olarak kullanıldı.Son operasyonun ardından bir sabah uyandığında çene altında morluklar ile alt dudağında siyahlaşma ve çürüme olduğunu gören Uzunoğlu, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde tedaviye alındı. Uzunoğlu, estetik operasyonları yapan doktor E.D. ile tıp merkezi hakkında şikayetçi oldu.Alt dudağının büyük kısmını kaybeden Songül Uzunoğlu, AÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından muayene edildi. Prof. Dr. Özkan, zarar gören dudağı eski haline getirmek için bir dizi operasyona başladı. Songül Uzunoğlu'nun dudağına, Prof. Özkan, tarafından iki kez operasyon yapıldı. Operasyonlara, koronavirüs nedeniyle ara verildi.'YAKIN ÇEVREMİ KAYBETTİM'Psikolojik olarak hala çok kötü olduğunu söyleyen Uzunoğlu, "Dudağımın kötü görüntüsü nedeniyle yakın çevremi kaybettim. İnsanlardan çekinip saklanıyorum. Maskeyle kendimi kamufle ederek yaşamaya çalışıyorum. Aylarca yemek yiyemedim, su bile içemedim. Çevremin etkisiyle bu işe kalkıştım, çok dikkat etmek, iyi araştırmak gerekiyor. Estetik mağdurlarını gördüğümde ağlıyorum. Yaşadığım zorluklar, travmalar gözümün önüne geliyor" diye konuştu.Gülmeyi unuttuğunu, mimiklerini kaybettiğini aktaran Uzunoğlu, "Kahve içmeyi, sıcak yemek yemeyi özledim. Dudağınız yoksa siz tam olamıyorsunuz" dedi. 19 Aralık 2019'da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına, operasyonu yapan tıp merkezi ve doktor hakkında şikayette bulunduğunu hatırlatan Songül Uzunoğlu, hukuki sürecin devam ettiğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ- GÜNCEL GÖRÜNTÜLERLE --------------Kadından detay görüntülerKadın ile röpMuhabir alparslan çınarın anonsu Kadını yüzünden detay görüntüler

Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,

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ADANA 'Babam, annemin eline silahı zorla tutuşturdu'

'Babam, annemin eline silahı zorla tutuşturdu' ADANA'da, kendisini darbettiğini öne sürdüğü eşi Hakan Ö.'yü (33) pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ve hakkında 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası istemiyle dava açılan Fikriye Ö.'nün (28) 10 yaşındaki oğlu M.Ö.'nün olay gecesi yaşananlara tanık olduğu ortaya çıktı. Küçük çocuk, "Babam annemi her gün kemerle dövüyordu. Annemin eline silahı zorla tutuşturdu. Tüfeğe 3 kere vurdu ve tüfek patladı" dedi. Genç kadının avukatı Sevil Aracı ise, "Fikriye katil değil, şiddet mağduru" diye konuştu.Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi 1002 Sokak'ta, 2 Eylül gecesi yaşanan olayda, iddiaya göre 2 çocuklu Fikriye-Hakan Ö. çifti arasında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hakan Ö., eşi Fikriye Ö.'yü darbetti. 2 çocuk annesi kadın da evdeki pompalı tüfeği alarak, eşine ateş açtı. Hakan Ö., göğsüne isabet eden saçmalarla yere yığılırken, silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Hakan Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan Fikriye Ö. ise yakınlarına, "Ben öldürmeseydim o beni öldürecekti" dedi. Polisteki ifadesinde ise öldürme amaçlı ateş etmediğini söyleyen Fikriye Ö., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

SİLAH BİR ANDA PATLADI, ELİM TETİKTE DEĞİLDİFikriye Ö., DHA'nın ulaştığı ifadesinde, daha önce gördüğü şiddet nedeniyle 183 Aile İçi Şiddet Hattı'nı arayıp yardım istediğini ancak eşinin kendisini, 'ailesine zarar vermek' ile tehdit etmesi üzerine eve gelen polislere şikayetçi olmadığını bildirdiğini anlattı. Ayrıca, alkol ve uyuşturucu bağımlısı olan eşi Hakan Ö.'nün kıskançlık nedeniyle kendisini kemerle dövdüğünü, üzerinde sigara söndürdüğünü ve kızgın yağ dökmekle tehdit ettiğini ifade eden Fikriye Ö., "Olay gecesi elime silahı zorla verdi. 'Ben bu tüfeğin huyunu biliyorum' dedi ve namluya üç kez vurdu. Tüfek ateş aldı. Benim elim tetiğe hiç değmedi" dedi.

KASTEN ÖLDÜRMEK SUÇUNDAN İDDİANAME HAZIRLANDIFikriye Ö. hakkında, 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İlk duruşması 6 Kasım günü görülecek olan davada Fikriye Ö.'yü savunacak olan avukat Sevil Aracı, "Eşini öldürmek suçuyla suçlanan bir sanık oldu Fikriye. Ancak biz biliyoruz ki Fikriye bu cinayeti işlemedi. Kendi anlatımı ve yaşadığı tüm olaylardan baktığımızda aslında onu bu noktaya getiren sürecin çok büyük bir mağduriyet içerdiğinin farkındayız. Yıllarca çok ciddi anlamda şiddet görmüş. Hatta işkence boyutlarında bir şiddet görmüş" dedi.

'FİKRİYE KATİL DEĞİL ŞİDDET MAĞDURU'Çiftin 10 yaşındaki oğlu M.Ö.'nün yaşananlara tanık olduğunu, bu nedenle mahkemede dinlenmesini talep edeceklerini kaydeden avukat Aracı, "Biz müebbet ile cezalandırılacağına inanmıyoruz. Olayı kendisinin yapmadığını ifade ediyor. Çocuğun da olayı gördüğünü öğrendik. O sırada Fikriye de bunu bilmiyordu. Babasının zorla silahı annesinin eline verdiğini, patlamasına sebep olduğunu çocuk görmüş. Biz de mahkemede dinlenmesini talep edeceğiz. Bu ifade de alındıktan sonra net bir şekilde ortaya çıkacaktır gerçek. Fikriye katil değil, şiddet mağduru. Biz beraat edeceğine inanıyoruz" diye konuştu. TEK TANIK OLAY GÜNÜNÜ ANLATTIOlayın tek tanığı 10 yaşındaki M.Ö. de annesinin her gün babasından şiddet gördüğünü söyleyerek, olay gününü şöyle anlattı: "Annemin eline silahı zorla tutuşturdu. 'Eğer bana sıkmazsan ben de yarın anneni öldüreceğim, seni de onun önünde öldürüp, anneni çıldırtacağım' dedi. Annem 'ben yapmam, sıkmam Hakan' dedi. Babam da 'Sıkacaksın, çocuklarımın ölüsünü öpeyim ki ben bu silahı patlatmasını bilirim' dedi. Silaha üç kere vurdu. Tüfek patladı. Sonra korkumdan içeri gidip, uzandım. Yan komşumuz Ali abi geldi. Polisi aradılar, polis geldi."

'ANNEM KORKU İÇİNDE YAŞARDI'M.Ö., "Annem korku içinde yaşardı. Babam onu her gün kemerle dövüyordu. Bizi dövmez sadece kızardı. Anneme küfürler saydırır, bir şey söylediği zaman da hemen döverdi. Akşamları hep kavga ediyorlardı. Bir kere de yağ kızdırmış, üzerine dökecekti, arkadaşı kurtardı" dedi.

ANNE: İZLERİ BENDEN SAKLIYORDU

Kızının sürekli şiddet gördüğünü ve 'Bana dua et anne' dediğini ileri süren anne Rabiya Çulha (48) da "Ben her gün kızım ölecek diye düşünüyordum. Sabah kalkıp, kızımın sesini duyduğumda şükrediyordum. Vücudundaki izleri bana göstermezdi, saklardı. Arkadaşlarından öğrenirdim. Üzerinde sigara söndürürmüş. Kemerle vururmuş. 'Anne üzülme bir şey olmaz, bizi öldürür, seni öldürür' derdi. 'Anneni, kardeşini öldürürüm, evinizi yakarım' diye kızıma korku veriyordu. O da korkusundan bir şey yapamıyordu. Anneler ağlamasın artık, şiddet görmesinler" dedi.