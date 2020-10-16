Yakaladıkları hırsızı otomobilin bagajına hapsettiler - Son Dakika

Yakaladıkları hırsızı otomobilin bagajına hapsettiler

16.10.2020 15:48
Yakaladıkları hırsızı otomobilin bagajına hapsettiler, System.String[]

ANTALYA'da mahalle sakinleri tarafından yakalanan hırsızlık zanlısı, otomobilin bagajına kapatılıp hapsedildi.

ANTALYA'da mahalle sakinleri tarafından yakalanan hırsızlık zanlısı, otomobilin bagajına kapatılıp hapsedildi. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi'nde evlerden bir haftadır hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, semt sakinleri tarafından yakalandı. Zanlı bir otomobilin bagajına kapatılıp hapsedildi. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Hırsızlık şüphelisinin bagajdan çıkma hamlesine mahallelilerce engel olunurken, şüpheliyi yakalayan kişinin, "Çıkarma, çıkarma orada yaşamayı seviyor" sözleri ile başka bir kişinin "Bekle de biraz dövelim" sözleri cep telefonu kamerasına yansıdı.


Yakaladıkları hırsızı otomobilin bagajına hapsettiler
Yakaladıkları hırsızı otomobilin bagajına hapsettiler
Yakaladıkları hırsızı otomobilin bagajına hapsettiler

Cep Telefonu, Hırsızlık, Antalya, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yakaladıkları hırsızı otomobilin bagajına hapsettiler - Son Dakika

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