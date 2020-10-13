İnternet ve telefon çekmeyen köyde gelen kalmak istemiyor - Son Dakika

İnternet ve telefon çekmeyen köyde gelen kalmak istemiyor

13.10.2020 13:18
İnternet ve telefon çekmeyen köyde gelen kalmak istemiyor, System.String[]

Kayseri'de, telefon ve internet çekmeyen köyde yaşayan vatandaşlar iletişim kurabilmek için 500 metrelik tepeye çıkmak zorunda kalırken, yurt içinden ve yurt dışından gelen yakınlarının da bu sıkıntı nedeniyle köyde kalmak istemediğini söyledi.

Kayseri'de, telefon ve internet çekmeyen köyde yaşayan vatandaşlar iletişim kurabilmek için 500 metrelik tepeye çıkmak zorunda kalırken, yurt içinden ve yurt dışından gelen yakınlarının da bu sıkıntı nedeniyle köyde kalmak istemediğini söyledi.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Akköy ve Kaleköy'de yaşayan vatandaşlar, köyde telefon ve internet olmaması nedeniyle büyük sıkıntı çektiklerini ifade etti.

Akköy köyünde yaşayan Yaşar Oğuz "Köyümüzün en önemli sorunlarından biri telefon. Cep telefonlarımız maalesef çekmiyor, bu konuda mağduruz. Vatandaş derdini anlatmak için 400-500 metre tepelere çıkıyor, bazen mevcut olan sabit hatlarımız arızalanıyor aylarca mahsur kalıyoruz. Turisttik bir bölgede bulunmamıza rağmen bu sorunu yaşıyoruz kaza oluyor yangın oluyor hiç bir şey yapamıyoruz, biz mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Çocukların telefon ve internet bağlantısı olmadığı için ders çalışamadıklarından yakınan Nurcan Yıldız, "Çocuklarımız ders çalışamıyorlar uzaktan eğitime katılmak için ister istemez Yeşilhisar ilçe merkezine gitmemiz gerekiyor. Herhangi bir hasta olsa herhangi bir vefat haberi olsa zor ulaşım yapılıyor" dedi.

Köyde herkesin aracının bulunmadığını ve acil durumlarda yüksek tepelere çıkmak zorunda olduklarını anlatan Ayşe Kılıçaslan, "Geçtiğimiz gün yangın çıktı itfaiyeye haber veremedik. Ev ve araba yandı. Ulaşım sorunundan dolayı bir sürü sıkıntı çekiyoruz" şeklinde konuştu.

Köyde yaşayan emekli Astsubay Muhitti Kılıçaslan ise "7 km mesafede 300 metre kabloları kesildi 15 gün telefonlarımız çalışmadı, şuanda da hala sabit telefonlar çalışmıyor. Hiç bir yer ile ulaşım sağlayamıyoruz mağdur durumdayız. 2 Hafta önce komşumuzun salça kaynatırken kıvılcım sıçradı bahçesinde yangın çıktı. Teyzemizde 2. derece yanık oldu Sivas Devlet Hastanesinde şuanda tedavi görüyor. Ambulansa ulaşamadık 112 ye ulaşamadık. Ekipler geldi ama yarım saat sonra geldi. Ulaşım sıkıntısından dolayı, köylülerimiz kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı ama söndüremedik. itfaiye geldi söndürdü ama iş işten geçti adamın evi ve arabası yandı" dedi.

10 yaşındaki Enes Ören ve 12 yaşındaki Emirhan Çetin, uzaktan eğitim alma konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirterek, EBA ve zoom programında yapılan canlı derslere internet olmadığı için giremediklerini söyledi. - KAYSERİ

İnternet ve telefon çekmeyen köyde gelen kalmak istemiyor
İnternet ve telefon çekmeyen köyde gelen kalmak istemiyor

Cep Telefonu, Yeşilhisar, Kayseri, Yangın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İnternet ve telefon çekmeyen köyde gelen kalmak istemiyor - Son Dakika

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