HBO Max'in Türkiye'de yayın hakkı lisans başvurusu onaylandı - Son Dakika
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HBO Max'in Türkiye'de yayın hakkı lisans başvurusu onaylandı

01.10.2022 22:54
HBO Max'in Türkiye'de yayın hakkı lisans başvurusu onaylandı

İnternet yayın platformu HBO Max'in Türkiye'de yayın hakkı için yaptığı lisans başvurusu onaylandı.

İnternet yayın platformu HBO Max'in Türkiye'de yayın hakkı için yaptığı lisans başvurusu onaylandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin yasalarına uyan, toplumsal değerlerine saygı gösteren her kuruluşa desteklerinin sürdüğünü belirten Şahin, "Global bir marka olan HBO Max isimli internet yayın platformunun ülkemizde yayın hakkı için yaptığı lisans başvurusu onaylanmıştır. Lisansı hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Türkiye, HBO, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HBO Max'in Türkiye'de yayın hakkı lisans başvurusu onaylandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: HBO Max'in Türkiye'de yayın hakkı lisans başvurusu onaylandı - Son Dakika
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