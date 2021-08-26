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Son dakika haber | Türkiye'de internet kullananların oranı bu yıl itibarıyla yüzde 82,6'ya yükseldi - Son Dakika

Son dakika haber | Türkiye'de internet kullananların oranı bu yıl itibarıyla yüzde 82,6'ya yükseldi

26.08.2021 10:42
Son dakika haber | Türkiye'de internet kullananların oranı bu yıl itibarıyla yüzde 82,6'ya yükseldi, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Türkiye'de bu yıl 16-74 yaş grubundaki kişilerin internet kullanım oranı yüzde 82,6'ya ulaştı.

Türkiye'de bu yıl 16-74 yaş grubundaki kişilerin internet kullanım oranı yüzde 82,6'ya ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) gerçekleştirilen "Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması-2021"in sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, ülkede internet kullanım oranı 16-74 yaş grubundakilerde yüzde 82,6 oldu. Bu oran geçen yıl yüzde 79 olarak kayıtlara geçmişti.

İnternet kullanım oranı 16-74 yaş grubundaki erkeklerde yüzde 87,7, kadınlarda yüzde 77,5 olarak gerçekleşti.

Ülke genelinde internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı yüzde 92'yi buldu. Bu oran geçen yıl yüzde 90,7 olarak kaydedilmişti.

İnternet erişim imkanı olan hane oranı İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1. Düzey'e göre, en yüksek yüzde 97,1 ile İstanbul olurken bu bölgeyi yüzde 94,2 ile Batı Anadolu ( Ankara, Konya, Karaman) Bölgesi izledi.

Geniş bant internet erişimi oranı yüzde 92

Geniş bant ile internete erişim sağlayan hanelerin oranı bu yıl yüzde 92 oldu. Buna göre hanelerin yüzde 61,9'u sabit geniş bant bağlantı (ADSL, kablolu internet, uydunet, fiber gibi) ile internete erişim sağlarken yüzde 88,5'i mobil geniş bandı kullandı. Geniş bant internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı geçen yıl yüzde 89,9 olarak belirlenmişti.

16-74 yaş grubundaki tüm bireylerin yüzde 80,5'inin, bu yılın ilk üç ayını kapsayan dönemde interneti düzenli olarak (hemen her gün veya haftada en az bir defa) kullandığı görüldü. Düzenli internet kullanımı geçen yıl yüzde 76,5 olarak kayıtlara geçmişti.

Özel amaçla kamu kurum ya da kuruluşları ile iletişime geçmek veya kamu hizmetlerinden yararlanmak için Nisan 2020 ile Mart 2021 arasını kapsayan 12 aylık dönemde interneti kullanan bireylerin oranı yüzde 58,9 oldu. Bu oran daha önce yüzde 51,5 olarak tespit edilmişti.

e-Devlet hizmetlerini kullanım amaçları arasında, kamu kurum ya da kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme yüzde 55,8 ile ilk sırayı aldı. Bireylerin yüzde 32,3'ü çevrim içi form doldurduğunu bildirirken yüzde 27,7'si resmi formları indirdiğini/yazdırdığını belirtti.

İnternetten alışveriş yaygınlaşıyor

İnternet üzerinden özel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı bu yıl yüzde 44,3 oldu. Bu oran geçen yıl yüzde 36,5 seviyesinde bulunuyordu.

Cinsiyete göre internet üzerinden mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı erkeklerde yüzde 48,3 iken kadınlarda yüzde 40,3 olarak kayıtlara geçti. Bu oran, geçen yıl sırasıyla yüzde 40,2 ve yüzde 32,7 olmuştu.

İnternet üzerinden mal veya hizmet satın alan ya da sipariş veren bireyler mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme zamanlarına göre incelendiğinde yüzde 32,4'ünün bu yılın son 3 ayı içinde alışveriş yaptığı görüldü. Geçen yılın aynı döneminde söz konusu oran yüzde 23,9'du.

En fazla giyim, ayakkabı ve aksesuar satın alındı

İnternet üzerinden bu yılın ilk üç ayı içinde mal siparişi veren ya da satın alan bireylerin yüzde 70,7'si giyim, ayakkabı ve aksesuar satın aldı. Bunu yüzde 40,8 ile lokantalardan, fast food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatlar, yüzde 33,4 ile gıda ürünleri, yüzde 28,7 ile kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri, yüzde 27,7 ile basılı kitap, dergi, gazete ve yüzde 27,6 ile temizlik ürünleri, kişisel bakım malzemeleri takip etti.

İnternet üzerinden en fazla sipariş verilen ya da satın alınan mal türleri erkeklerde yüzde 64,1 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar, yüzde 42,7 ile lokantalardan, fast food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatlar ve yüzde 33,4 ile gıda ürünleri iken kadınlarda yüzde 77,8 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar, yüzde 40,6 ile kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri, yüzde 38,8 ile lokantalardan, fast food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatlar oldu.

En çok "film veya dizi izleme hizmeti" satın alındı

İnternet üzerinden özel kullanım amacıyla bu yılın ilk üç ayında ürün satın alan ya da sipariş veren bireyler tarafından web sitesi veya uygulamaları kullanarak en çok satın alınan veya abone olunan dijital içerik yüzde 30,6 ile film veya dizi izleme hizmeti veya indirme olurken en çok satın alınan çevrim içi hizmet yüzde 14,4 ile ulaşım hizmeti olarak kayıtlara geçti.

İnternet üzerinden özel kullanım amacıyla yılın ilk üç ayında ürün satın alan ya da sipariş verenler içinde 1-2 defa ürün sipariş eden ya da satın alan bireylerin oranı yüzde 37,2 iken 10'dan fazla yapanların oranı yüzde 17,4 olarak gerçekleşti. Bu oranlar, geçen yılın aynı döneminde sırasıyla yüzde 45,6 ve yüzde 11,2 olarak gözlenmişti.

Bu yılın ilk üç ayı içinde internet kullanıcısı olup aynı dönemde web sitesi veya mobil uygulama üzerinden mal ya da hizmet satın almayanların satın almama/sipariş vermeme nedenleri arasında, ürünü yerinde görerek almayı tercih etme, satış yapılan dükkana bağlılık ve alışkanlıklar yüzde 34,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 28,8 ile son üç ayda internetten mal veya hizmet satın almaya gerek duyulmaması izledi.

Son dakika haber | Türkiye'de internet kullananların oranı bu yıl itibarıyla yüzde 82,6'ya yükseldi

İnternet, Bilişim, Karaman, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Türkiye'de internet kullananların oranı bu yıl itibarıyla yüzde 82,6'ya yükseldi - Son Dakika


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