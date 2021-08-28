İnternete Giren Bir Çocuğu Olan Her Ebeveynin Bilmesi Gereken 10 Şey - Son Dakika

Siz internetten önceki hayatı hatırlıyor olabilirsiniz ama çocuklarınız hatırlamıyor. Birçoğumuz evden çevrimiçi çalışmaya başlamadan önceki hayatı zar zor hatırlıyorlar. Pandemi çağında çocuklar, internet erişiminin temiz hava kadar yaygın ve neredeyse bir o kadar önemli olduğunu her zamankinden daha fazla görüyorlar. Çocuklarınız dünyanın her yerinden çevrimiçi olarak bilgi ve eğlence bulabilir. Bu sınırsız erişim, ebeveynler için hem kolaylık hem de endişe kaynağı olabilir.

Çocuklarınızı Korumak Hiç Bu Kadar Zor Olmamıştı

Modern ve bağlantılı bir ortamda çocuklarınıza göz kulak olmaktan endişe ediyorsanız, yalnız değilsiniz. Araştırmaya göre, ABD'de daha fazla ebeveyn, günümüzde ebeveynliğin 20 yıl öncesine göre daha zor olduğuna inanıyor ve suçun teknoloji olduğunu söylüyor.

Çevrimiçi öncesi çağda, ebeveynlerin çocuklarının kimlerle etkileşime girdiğini takip etmeleri daha kolaydı çünkü hepsini bizzat görebildiler. Artık çocukların, çoğu asla yüz yüze görüşemeyecekleri çevrimiçi yakın arkadaşları olabilir. Ancak bu sanal arkadaşlar, zihinlerini ve eylemlerini aynı şekilde etkileyebilir. Bu arkadaşlar da söyledikleri kişi olmayabilir, bu da birçok ebeveyn için güçlü ve geçerli bir endişedir.

Konu çevrimiçi etkileşim olduğunda çocuklarınıza akıllı alışkanlıklar kazandırmak size kalmış, böylece internet bağlantılı bir cihazla baş başa kaldıklarında doğru seçimleri yapabilirler. PCMag, DP Solutions Stratejik Operasyonlar Direktörü Ben Schmerler ile konuştu. Schmerler, günlük işine ek olarak çocuklara çevrimiçi güvenlik hakkında da eğitim veriyor ve bizimle sizin ve çocuklarınızın çevrimiçi güvenlik, güvenlik ve mahremiyet hakkında bilmeniz gereken bazı önemli noktalar hakkında konuştu.

1. İnternet Sonsuza Kadar

Çocukların bugün sosyal sitelerde paylaştığı fotoğraflar, videolar ve kelimeler, bundan birkaç yıl sonra onları rahatsız edebilir. Çocuklarınıza, çevrimiçi paylaşım yapma konusunda akıllı olmanın ve başkalarının görmesini istemedikleri hiçbir şeyi yayınlamamanın önemli olduğunu bildirin.

Schmerler, "Birçok web sitesi kişisel bilgilerinizi korumaktan bahsederken veya size paylaşım ayarları sağlarken, bu araçların verilerinizi bir ihlalden koruyacağının garantisi yoktur. Bu nedenle, Facebook'ta bir şey yayınladığınızda veya bir üçüncü tarafla hassas bir şey paylaştığınız zaman, niyetiniz olmasa bile internete düşerse şaşırmayın."

Günümüzün internetinde, insanlar 20 yıl önce yayınladıkları, hatta uzun zaman önce sildikleri şeyler yüzünden itibarlarını ve hatta işlerini kaybedebilirler. Örneğin, bir tweet'i silmeniz, onun hala bir yerde arşivlenmediği anlamına gelmez.

2. Kimlik Avı Kişisel Bir Saldırıdır, Ama Kurban Olmanız Gerekmiyor

Sizin ve çocuğunuzun, kötü niyetli bir bağlantıya tıklayarak veya bir e-posta ekini açarak ve bir kimlik avı saldırısının kurbanı olarak farkında olmadan bir bilgisayar korsanına bilgi vermediğinizden emin olun. Kimlik avcıları, meşru yazışmalar gibi görünen e-postalar gönderir ve hesaplarınıza takip saldırıları gerçekleştirebilmeleri için kullanıcı adları ve şifreler gibi kişisel bilgilerden vazgeçmenize güvenir.

Schmerler, "Bir bağlantıya veya gönüllü bilgisine tıklamadan önce, tam olarak ne yaptığınızı bildiğinizden ve kaynağa güvendiğinizden kesinlikle emin olun" dedi.

3. Yamaları ve Güncellemeleri Yoksaymayın

Gününüzden birkaç dakikanızı ayırabilir, ancak çocuğunuzun cihazını güncellemek, çevrimiçi sağlığınızı korumak için çok önemlidir. Kötü aktörler, saldırılara karşı daha savunmasız olan yama uygulanmamış cihazları kullanan insanlara güveniyor.

4. İnternette Hiçbir Şey Gerçekten Ücretsiz Değildir

İster oynaması ücretsiz bir oyun, ister ücretsiz bir indirme olsun, şirketler sizin veya çocuğunuzun ücretsizler karşılığında onlara kişisel bilgiler sunacağınızı umuyor. Şirket daha sonra bilgilerinizi yeniden satar veya oyun içi öğeler satın almanızı sağlar. Schmerler, "Aynı şey, sosyal medya web siteleri ve internetteki diğer kullanımı ücretsiz kaynaklar için de geçerli. Bu sitelerin çoğunun, nasıl olduğu tam olarak net olmasa bile, sizden para kazanma stratejisi var. "

Hem gerçek dünyada hem de çevrimiçi olarak popüler uygulamaların sizin hakkınızda ne kadar veri topladığına şaşırabilirsiniz. Uygulamaların en kişisel verileri topladığı yakın tarihli bir PCMag hikayesi, Facebook ve Instagram'ın dikkate değer suçlular olduğunu, ancak hiçbir şekilde tek suçlu olmadıklarını gösterdi. Shadier ücretsiz yazılım uygulamaları, söz konusu uygulamayı kullanmadığınız zamanlarda bile sizi çevrimiçi takip ederek gerçekten şaşırtıcı miktarda veri toplayabilir.

iOS ve Android'in her ikisi de, izin verilen izleme uygulamalarının miktarını azaltmaya yardımcı olabilecek en azından bazı araçlar sunar, ancak her durumda işletim sistemi kurallarına göre oynamayabilecek, sızıntı yapan ücretsiz uygulamalardan bazılarını kullanmamayı da düşünmelisiniz.

5. Ekran Süresi Sınırlarını Kolaylaştırın

Ebeveynler için okulla ilgili olmayan ekran sürelerini kısıtlamak cazip gelebilir, ancak çocuklar genellikle çevrimiçi etkileşimde bulunurlar ve bu da onların gelişimi için önemlidir. Çevrimiçi olarak harcanan doğru süre çocuktan çocuğa değişir, ancak ekran başında geçirdikleri zamanı fazla zorlanmadan yönetmenin yolları vardır.

Örneğin Apple, cihazlarında, çocuklarınızın ekranların önünde ne kadar zaman geçirdiğini görmenize yardımcı olabilecek yerleşik ebeveyn denetimlerine sahiptir. Google ve Microsoft, çocuğunuzun ekran başında geçirdiği zamanı yönetmenize yardımcı olacak ücretsiz araçlara da sahiptir.

6. Çevrimiçi Öğrenmeyi Teşvik Edin, Ancak Bilgi Kaynaklarını Araştırmayı da Öğrenin

İnternetin güçlü yönlerinden biri, özgür fikir ve medya alışverişidir: Herkes çevrimiçi olarak her şeyi gönderebilir. Ne yazık ki bu, herkesin dezenformasyon yayınlayabileceği ve bunu gerçek olarak sunabileceği anlamına geliyor.

"İnternetle ilgili en büyük şeylerden biri, bağlantının erişilebilirliği ve basit bir Google aramasıyla erişilebilen çok miktarda bilgiye erişilmesidir. Ancak bu erişilebilirliğin diğer yüzü, yaygın yanlış bilgilerin yanı sıra bağnaz ve olumsuz görüşleri ifade etmeye çalışan insanlardır" dedi.

Sizi veya çocuğunuzu belirli bir şekilde düşünmeye ve hissetmeye teşvik eden sözde etkileyicilere sahip birçok YouTube videosu ve Reddit dizisi var. Çocuklarınıza çevrimiçi olarak doğrulanmış kaynakları kullanarak açık fikirli araştırma yapmayı öğretmek, tomurcuklanan birçok yanlış bilgiyi yakalamanıza yardımcı olabilir. Çocukları, mantıklı olduğu yerlerde de incelenmiş çevrimiçi öğrenme sitelerine başvurmaya teşvik edin.

7. Değişim Süreklidir, O halde Konuşun

Sıcak yeni oyun veya sosyal platform bir veya iki ay içinde soğuyabilir, bu nedenle çocuklarınızı meşgul etmeye çalışın ve çevrimiçi ne yaptıkları hakkında onlarla konuşun. Çevrimiçi ortamda çocuklara ayak uydurmak tam zamanlı bir iş olabilir. Çoğu ebeveyn kontrolü uygulaması sosyal medya gönderilerini çok iyi izleyemez, bu nedenle çocuklarınız okula giderken ve çevrimiçi sosyalleşirken onlarla açık iletişim kurmanız yararlı olur.

"Yıllar önce, Myspace baskın sosyal medya platformuydu. Yahoo, arama trafiği için Google'ın önemli bir rakibiydi. Bağlantılı çocuğunuz şimdi Minecraft'ı sevebilir, ancak her zaman onun yerini alacak yeni bir sıcak oyun veya web sitesi vardır, "dedi Schmerler.

8. Teknolojiden Anlayan Çocuklarınıza Saygı Gösterin

En iyi ebeveyn denetimi aracı sağduyudur. Çocuklarınız muhtemelen kullandıkları teknoloji hakkında sizden daha çok şey biliyorlar, bu yüzden onların bilgilerine saygı duyduğunuzu gösterin. Çocuklarınızı gözetlemek için istilacı ebeveyn kontrol yazılımı yüklemek, onlara güvendiğinizi göstermek için pek bir şey yapmaz ve muhtemelen bunu aşabilirler. Daha pratik bir yaklaşım benimsemek korkutucu olabilir, ancak çocuklarınızla ilişkiniz için harikalar yaratabilir.

Ebeveyn denetimi yazılımı yüklemeyi seçerseniz, çocuklarınızla işbirliği yaparak en iyi sonucu vereni seçin. Onlarla bazı "ev kurallarını" gözden geçirin ve konu internet erişimi olduğunda istek ve ihtiyaçları hakkında sizinle konuşmalarına izin verin. Ardından bu tartışma noktalarını alın ve ebeveyn kontrol yazılımını seçmenize yardımcı olması için kullanın. Test ettiğimiz bazı hizmetler, çocuğunuz uygunsuz bir siteyi ziyaret etmeye çalıştığında veya ekran başında kalma süresi dolmak üzereyken bir engelleme yerine bir uyarı görüntüleyerek, izleme konusunda daha pratik bir yaklaşım benimsiyor.

9. Çevrimiçi Yaratıcılığı Teşvik Edin

İnternet, birçok yaratıcı ve teknolojik alanda öğrenmenin ve başarmanın önündeki engelleri yıktı. Çevrimiçi bir kitlenin önünde profesyonel bir varlık oluşturmalarına yardımcı olarak gençlerinizin tutkularını besleyin. Bu, onları YouTube videoları yapmaya, bir blog veya podcast başlatmaya ve hatta çevrimiçi haber kaynaklarına içerik katkıda bulunmaya teşvik etmek anlamına gelebilir.

Bununla birlikte, kendilerini potansiyel olarak düşmanca yabancılardan oluşan bir kitlenin önüne koymak korkutucu olabilir. Ergenlik çağındaki çocuğunuza, kendilerini ve çalışmalarını anonim bir izleyici tarafından eleştiriye sunduklarında karşılaşabilecekleri potansiyel tehlikeler hakkında bilgi verin ve çalışmalarını çevrimiçi paylaşmakla hala ilgilenip ilgilenmediklerine karar vermelerine izin verin.

10. Bir Süreliğine Her Şeyi Çevrimdışı Hale Getirin

Dışarı çıkın. Video oyun konsolunun fişini çekin, bilgisayarın güncellemelerini çalıştırmasına izin verin ve birkaç saat veya birkaç günlüğüne çevrimiçi dünyayla bağlantısını kesin. Wi-Fi olmayan bir kamp gezisi, çocuklarınızı biraz daha yakından tanımanız için size zaman verebilir. Ayrıca çocuklarınıza internetten önce dünyanın nasıl olduğunu gösterme şansınız olur. Kim bilir, hatta eski okulu, analog hayatı bile tercih edebilirler.