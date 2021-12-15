Üye Girişi
İnternete nüfuz eden dolandırıcıların yeni tuzağı: e-posta linki - Son Dakika

İnternete nüfuz eden dolandırıcıların yeni tuzağı: e-posta linki

15.12.2021 13:37
İnternete nüfuz eden dolandırıcıların yeni tuzağı: e-posta linki

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte yeni yöntemler geliştiren dolandırıcılar sosyal medya kullanıcıları hedef almaya devam ediyor.

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte yeni yöntemler geliştiren dolandırıcılar sosyal medya kullanıcıları hedef almaya devam ediyor. İnternete adeta nüfuz eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyaran KOÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, "E-posta hesaplarına gelen her linke tıklanmaması gerekiyor. Eğer zararlı bir bağlantıya tıklanırsa arka planda yazılımlar çalışmaya başlar ve bilgisayardaki bilgileri 'hacker' adını verdiğimiz kişilere gönderir" dedi.

Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformları gün geçtikçe daha çok kullanılırken, sosyal medya dolandırıcılığı vakaları da git gide artıyor. E-posta adreslerini veya sosyal medya hesaplarını çaldıran vatandaşlar; bazen sadece hesabını, bazen de parasını kaybediyor. Kimi zamanda sosyal medya dolandırıcıları hesabını çaldıkları kişilerin yakınlarına mesaj göndererek, onları da dolandırmaya çalışıyor.

"FOTOĞRAF VE GÖRÜNTÜLERİ KULLANARAK FARKLI SUÇLARA YÖNELİYORLAR"

Sosyal medya dolandırıcılarının amaçlarından bahseden Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, "Bilindiği üzere son zamanlarda sosyal medyada hesap hırsızlığı oldukça arttı. Sosyal medya kullanıcıları hizmet alırken çok dikkat etmelidir. Bu konuda en çok karşılaşılan durumlar e-posta ya da Facebook ve Instagram gibi hesap hırsızlıkları oluyor. Bu tür hırsızlık girişiminde bulunan kişiler genellikle kullanıcıların hesap bilgilerini ele geçirip, medyadaki fotoğraf ve görüntülerini kullanarak daha farklı suçlara yöneliyorlar. Bu hesaplardaki bilgileri kullanarak, banka hesaplarına erişmeye çalışıyorlar. Bu tür girişimler bazen kişinin imajını zedelemek için yapılırken, bazen de kişilerin adına olumsuz görüntüler veya mesajlar gönderiliyor. Bu suçların Türk Ceza Kanunu'nda bir yaptırımı var. Hesabı ele geçirme veya bunu devam ettirmenin suçu 1 yıla kadar hapis veya para cezası olabiliyor. Eğer bu şahıslar ele geçirdikleri bilgileri siler, değiştirir veya başka birilerine gönderirse 2 yıla kadar hapis cezası alabiliyor. Fakat bunun bir cezasının olması, kişilerin güvenliğinin sağlandığı anlamına gelmiyor. İnsanlar, kendi hesaplarını korumaya özen göstermeliler" dedi.

"GELEN HER LİNKE TIKLAMAYIN"

Hesabı çalınan kişilerin anında yetkili kişilere başvurması gerektiğinin altını çizen Mehmet Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"E-posta hesaplarına gelen her linke tıklanmaması gerekiyor. Eğer zararlı bir bağlantıya tıklanırsa arka planda yazılımlar çalışmaya başlar ve bilgisayardaki bilgileri 'hacker' adını verdiğimiz kişilere gönderir. Böyle bir durumla karşılaşıldığı zaman yapılması gereken ilk şey, eğer bir kurtarma hesabı varsa onun üzerinden bütün şifrelerin değiştirilmesidir. Eğer bu yapılamıyorsa hizmet alınan mecranın teknik destek birimine başvurarak hesabın çalındığı bildirilmelidir. Aynı zamanda kolluk kuvvetlerine başvurularak hesabın çalındığı bildirilerek, gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır. Çevremizde bu konuda olumsuz olaylar yaşayan insanlar olabiliyor. Yasal sistemimizin bunu engelleyecek bir tedbiri yok. Sadece olay gerçekleştikten sonra cezalandırmaya yönelik tedbirler var. Dolayısıyla halkımızın bu konuda en üst seviyede tedbir alması ve bilinçli davranması gerekiyor. Çünkü bu tür durumların sonucunda olumlu bir geri dönüş olmaz."

(Cüneyt Önelge-İHA)

İnternete nüfuz eden dolandırıcıların yeni tuzağı: e-posta linki
İnternete nüfuz eden dolandırıcıların yeni tuzağı: e-posta linki
İnternete nüfuz eden dolandırıcıların yeni tuzağı: e-posta linki

İnternet, Facebook, Hacker, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İnternete nüfuz eden dolandırıcıların yeni tuzağı: e-posta linki - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:27 Trabzonspor'un gündeme getirdiği Georgios Masouras'tan transfer sinyali geldi! Sosyal medyadan takibe başladı
13:20 Küçük Müslüme'nin mezarını beşik gibi yaptılar, yanına da bisiklet koydular!
13:13 Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani, Fluminense ile anlaştı
13:11 Çorum'da bulunan altın kaplamalı sandık Hz. Süleyman'a mı ait?
13:00 Netflix'ten Türkiye'ye yeni yıl hediyesi: Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi 31 Aralık'ta yayında
12:53 Son Dakika: THK Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası 3 ay sonra kabul edildi
12:43 Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi
12:34 Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia
12:29 Hangi burçla cinsel uyumunuz olduğunu biliyor musunuz?
12:27 Minik Serçe en sevdiği canlıyı kaybetti! Özel mezar yaptırdı
THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi! THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi!         
13:43
Trabzonspor'un gündeme getirdiği Georgios Masouras'tan transfer sinyali geldi! Sosyal medyadan takibe başladı Trabzonspor'un gündeme getirdiği Georgios Masouras'tan transfer sinyali geldi! Sosyal medyadan takibe başladı         
13:27
Kandil'in şifreleri ortaya çıktı! Hainler kanlı planları için bombayı cep telefonuna bağlamış Kandil'in şifreleri ortaya çıktı! Hainler kanlı planları için bombayı cep telefonuna bağlamış         
12:49
Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia         
12:35
Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı         
11:42
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi         
09:59
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı         
08:05
Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti! Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti!         
19:35
Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar         
18:21
Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor         
18:19
18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi 18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi         
16:32
Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi         
16:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 13:46:29. #1.12#
SON DAKİKA: İnternete nüfuz eden dolandırıcıların yeni tuzağı: e-posta linki - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement