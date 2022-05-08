İnternetim çok yavaş: En iyi 5 internet hızlandırma yöntemi! - Son Dakika

Evde, ofiste veya mobil cihazlarınızda kullandığınız internet hızından memnun değil misiniz? Video izlerken veya Zoom görüşmesi yaparken takılmalardan bıktıysanız, yalnız olmayabilirsiniz. Peki birkaç adımda internet hızlandırma nasıl yapılır?

Standart olarak internet sitelerine erişmek için en az 1 Mbps bant genişliğinde bir internet hızına sahip olmanız önerilir. Bilgisayarınızda veya cep telefonunuzda yavaş bağlantı olduğunu fark ederseniz, internetinizi hızlandırmak için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz.

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İnternet hızlandırma nasıl yapılır? (2022)

İnternet hızınızı test etmek, bağlantınızı görmek için iyi bir başlangıç noktası olacaktır. Hız testi için kullanabileceğiniz farklı araçlar ve siteler bulunuyor olsa da, Speedtest.net üzerinden kolayca ölçüm yapabilirsiniz. Sitede tek yapmanız gereken "Go" yazan butona tıklamaktır.

Test sonucunda ortaya çıkan değerler arasından indirme/yükleme kısmına dikkat etmeniz gerekmektedir. İndirme, internetteki bir sunucudan cihazınıza saniyede ne kadar veri çekebileceğinizi gösterir. Yükleme ise cihazınızdan internet sunucularına saniyede ne kadar veri göndereceğinizi yansıtır.

Router ve modemi yeniden başlatın

Teknolojik cihazların değişmez çözüm yollarından biri kapatıp açmak olabilir. Aynı durum internet dağıtıcısı olarak kullandığınız modem veya router'da da geçerlidir. Aşağıdakileri yaparak yönlendiricinizi yeniden başlatabilirsiniz:

Adım 1: Modem veya router'ı kapatın.

Adım 2: Güç kablosunu çıkarın.

Adım 3: 10 – 20 saniye bekleyin.

Adım 4: Güç kablosunu takın.

Adım 5: Tekrar açın ve internetin yeniden bağlanmasını bekleyin.

Modemi kapatıp açmak; önbelleğe alınmış verileri ve gerekli olmayan arka plan işlemlerini temizler. Ayrıca ISS ile bağlantınızı canlandırmanın da en basit yoludur.

Modemin veya router'ın yerini değiştirin

Modem ve router sinyallerinin; duvar ve kapı gibi fiziksel engeller tarafından engellenebileceğini veya yavaşlatılabileceğini duymuş olmalısınız. Bundan dolayı modemi farklı bir konuma taşımak, daha iyi sinyal kalitesi ve daha yüksek hız sağlayabilir.

Modemin yerini değiştirmek her zaman kolay olmayacaktır. Hem internet hem de elektrik tesisatı bu duruma izin vermeyebilir. Bundan dolayı da -eğer kullanmıyorsanız- router satın almayı tercih edebilirsiniz (önerilerimiz için bu yazımıza gidin).

Modeme bağlı cihazları kontrol edin

Daha iyi internet bağlantısı için gerekli olmayan tüm cihazları ağınızdan çıkarmayı deneyin. İnternet bant genişliğini kullanma potansiyeline sahip eski telefonlar veya unutulmuş tablet bilgisayarları göz ardı etmemelisiniz.

Bunun için iki farklı yöntem bulunmaktadır. Birincisi, eğer modeminiz için geliştirilmiş bir uygulama varsa ağınıza bağlı tüm cihazları görüntüleyebilir ve ağdan atabilirsiniz. İkincisi ise internet ağınızın Wi-Fi şifresini değiştirmek olacaktır (nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız bu yazımıza gidin).

Wi-Fi yerine ethernet kablosu kullanmayı deneyin

Günümüz teknoloji dünyasında kablosuz yaşamaya alışmış olsak da, kablolu bağlantının her zaman daha iyi olduğunu bilmelisiniz. ISS'in sağladığı en yüksek internet hızına ulaşmak istiyorsanız, ethernet kablosu kullanmak doğru olacaktır.

Kablo ile alacağınız bağlantı hem daha hızlı hem de çok daha güvenli olma potansiyeline sahiptir. Kablolu bağlantıyı, akıllı TV veya oyun oynayacağınız bilgisayarda kullanmayı tercih edebilirsiniz.

İnternet planını veya ISS'i değiştirin

Tüm yöntemler arasında belki de en işe yarayacak olanı internet planını sorgulamak olabilir. Yaşadığınız yerin altyapısı her firma için aynı sonucu vermeyebilir. Bundan dolayı eğer internet firmasından memnunsanız, önce planınızı değiştirmeyi düşünün. Ancak farklı firmaların yeni müşteriler için sunduğu avantajları göz ardı etmemek gerekiyor.

Ayrıca ISS'ten hız sorunlarınız hakkında bilgi almayı da deneyebilirsiniz. Sorun gidermenize yardımcı olmanın yanı sıra, ihtiyaçlarınız için daha iyi bir plan önerebilirler.

Peki siz bu internet hızlandırma ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.