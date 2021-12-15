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Son dakika: İnternetin kesik olduğu döneme ait faturaya itirazda tüketici lehine karar - Son Dakika

Son dakika: İnternetin kesik olduğu döneme ait faturaya itirazda tüketici lehine karar

15.12.2021 10:59

Edinilen son dakika haberine göre İzmir'de tüketici hakem heyeti, firmadan kaynaklı nedenle 45 gün kadar internet hizmeti alamayan aboneden tahsil edilen 168 lira 30 kuruşun iadesine hükmetti.

İzmir'de tüketici hakem heyeti, firmadan kaynaklı nedenle 45 gün kadar internet hizmeti alamayan aboneden tahsil edilen 168 lira 30 kuruşun iadesine hükmetti.

Karabağlar ilçesindeki Devrim Mahallesi'nde oturan elektrik tesisatçısı İbrahim Çetin (39), bölgesel arıza nedeniyle 45 gün kadar internet hizmeti alamadı.

Çetin, bu döneme ilişkin internet faturasını ödemedi. Altyapı yenileme çalışması yapan firma, bölgede yeniden hizmet vermeye başladı.

Çetin, faturaya yansıtılan gecikme ve açma kapama ücreti de dahil olmak üzere 168 lira 30 kuruş ödeyerek yeniden hizmet almaya başladı.

Ödediği ücretin iadesi için firmaya birkaç kez elektronik posta gönderen Çetin, sonuç alamayınca Karabağlar Tüketici Hakem Heyetine başvurdu.

İnternet firması, Çetin'in başvurusuna karşılık hakem heyetinde savunma hakkını kullanmadı.

Karabağlar Tüketici Hakem Heyeti, yaptığı değerlendirme sonunda, 168 lira 30 kuruşun tüketiciye iadesine karar verdi.

"Mağdur olanlar hakkını arasın"

İbrahim Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firmaya yaptığı başvuruların sonuçsuz kalması üzerine tüketici hakem heyetine başvurduğunu belirtti.

Firmanın hizmet vermediği dönem için kendisinden para talep etmesinin haksız olduğunu ifade eden Çetin, şunları söyledi:

"Ödediğim ücretin daha sonraki faturalardan düşülebileceğini dahi söyledim ama duyarlı olmadılar. Hep 'ret' cevabı geldi. En sonunda 'Tüketici hakem heyetine başvurumu yaparım, siz zararlı çıkarsınız, ben zararlı çıkmam. Ben haklarımı bilen vatandaşlardan biriyim. Karar lehime çıkınca paramı gerekirse icraya verip, söke söke alırım' dedim ancak hiç umursamadılar."

Mahalledeki diğer abonelerin de benzer sorunu yaşadığını ancak yalnızca kendisinin tüketici hakem heyetine başvurduğunu aktaran Çetin, şöyle konuştu:

"Şu anda 168 lira 30 kuruşluk bir iade var. İcraya verdim, bu rakamın yükselme ihtimali var. Burada sorun 168 lira 30 kuruş değil. Ben bu parayla zengin olmam, batmam da. Burada, ben ve benim gibi mağdur olanlar hakkını arasın, ortada bir haksızlık olmasın diye bir başvuru yaptım. Sonuç itibarıyla firma veya vatandaş, kim olursa olsun bu ülkede kanunların, adalet olduğunu hatırlatmak istedim."

Son dakika: İnternetin kesik olduğu döneme ait faturaya itirazda tüketici lehine karar
Son dakika: İnternetin kesik olduğu döneme ait faturaya itirazda tüketici lehine karar
Son dakika: İnternetin kesik olduğu döneme ait faturaya itirazda tüketici lehine karar
Son dakika: İnternetin kesik olduğu döneme ait faturaya itirazda tüketici lehine karar

Tüketici Hakem Heyeti, Karabağlar, İnternet, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: İnternetin kesik olduğu döneme ait faturaya itirazda tüketici lehine karar - Son Dakika


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