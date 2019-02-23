Son Dakika Haberleri: İnternetli ve Güvenli Park Sözü

İnternetli ve Güvenli Park Sözü

1 saat önce

Cumhur İttifakı Gölbaşı MHP Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, ilçedeki mevcut parkların yanı sıra yeni yapılacak parklarda önceliklerinin insanın huzurunu sağlamak olduğunu bildirdi.

İnternetli ve Güvenli Park Sözü, System.String[]
Cumhur İttifakı Gölbaşı MHP Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, ilçedeki mevcut parkların yanı sıra yeni yapılacak parklarda önceliklerinin insanın huzurunu sağlamak olduğunu bildirdi. Şimşek, Gölbaşı'nda uygulayacakları sosyal projelerle huzur ve güvenli kente kavuşacaklarını söyledi.

Cumhur İttifakı MHP Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, sosyal projeleri arasında insanların huzuru ve çocukların güvenliğine de öncelik vereceklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Gölbaşı'mızdaki tüm açık yeşil alanların güvenliğini tam donanımlı sağlayabilmek amacıyla kamera sistemi kuracağız. Bu alanlarda ayrıca güvenlik personeli istihdam edeceğiz. Ayrıca ilçe merkezimizde bulunan parklarda ücretsiz wi-fi hizmeti vereceğiz."

Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, bu proje kapsamında engelli vatandaşları da unutmadıklarını belirterek "Gölbaşı'ndaki parklarımıza engelli vatandaşlarımızın araçlarını şarj edebilecekleri engelli araç şarj istasyonları kuracağız" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:08 Kaynak: İHA

MHP, Ramazan Şimşek, belediye başkan adayı, Politika
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