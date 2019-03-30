İnternetsiz Ne Yapardık? - Sizden Gelenler #17
22 dakika önce
Sosyal medya hesaplarımızdan bizlere yönelttiğiniz soruları içtenlikle cavapladığımız Sizden Gelenler serimizin 17. haftasında sizlerle beraberiz.
Sosyal medya hesaplarımızdan bizlere yönelttiğiniz soruları içtenlikle cavapladığımız Sizden Gelenler serimizin 17. haftasında sizlerle beraberiz.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:08 Kaynak: Youtube
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