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İnternette 1 saniye içinde neler oluyor?
6 saat önce
İnternet kullanıcı sayısının 4.5 milyara yaklaştığı günümüzde insanlar zamanlarının ciddi bölümünü bu dijital dünyada geçiriyor. Peki 20 Ocak 2020 itibariyle 1 saniyede internette neler oluyor.
İnternet kullanıcı sayısının 4.5 milyara yaklaştığı günümüzde insanlar zamanlarının ciddi bölümünü bu dijital dünyada geçiriyor.
İnternetin mucidi Tim Berners-Lee tarafından kurulan şirketlerin paylaştığı verilere göre, 1 saniyede yapılan Google araması 80 binin üzerinde. Bu da dakikada yaklaşık 5 milyon arama yapıldığı anlamına geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:31
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