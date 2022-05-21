İNTERNETTE 'BİTKİSEL, DOĞAL' TEHLİKE - Son Dakika
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İNTERNETTE 'BİTKİSEL, DOĞAL' TEHLİKE

21.05.2022 09:47

YAZ aylarına fit girmek için kilo vermek isteyenlerin internet ortamında 'doğal', 'bitkisel' gibi ifadelerle satılan gıda takviyeli zayıflatıcı ürünlere ilgisi arttı.

YAZ aylarına fit girmek için kilo vermek isteyenlerin internet ortamında 'doğal', 'bitkisel' gibi ifadelerle satılan gıda takviyeli zayıflatıcı ürünlere ilgisi arttı. Antalya Eczacı Odası Başkanı İsmail Erçin, içerisinde yasaklı 'sibutramin' etken maddesi bulunan zayıflatıcı ürünler ile 'sildenafil' yer alan cinsel performans artırıcı ilaç görünümlü gıda takviyeli ürünlerin bilinçsiz kullanımının, ölüme yol açabileceğini söyledi.

Yaz aylarına yaklaşılmasıyla fit görünüme sahip olmak isteyenlerin hızlı kilo verme amacıyla zayıflatıcı özelliği olan ürünlere ilgisi arttı. İnternet ortamında 'doğal', 'bitkisel', 'zayıflama çayı', 'altın çilekli hap' gibi ifadelerle sağlıklı olduğu belirtilen zayıflatıcı ürünlerin satışında artış yaşandı. Antalya Eczacı Odası Başkanı İsmail Erçin, online satış platformlarında 'zayıflatıcı' ifadesiyle satışa sunulan gıda takviyeli ürünlerde kardiyolojik yan etkileri nedeniyle yasaklanan 'sibutramin' etken maddesi yer aldığını dile getirdi.

ZAYIFLAMA ÜRÜNLERİNE TALEP ARTTI

Sağlık Bakanlığı onayı bulunmayan gıda takviyeli ürünlerin, internet ortamındaki erişim kolaylığı nedeniyle tercih edildiğini ifade eden Erçin, ilaç görünümlü gıda takviyeli ürünlerin sağlığı olumsuz etkilediğini vurguladı. Sibutramin etken maddesinin psikolojik sorunlara, kardiyolojik rahatsızlıklara ve böbrek yetmezliği ile çoklu organ yetmezliğine neden olabileceğine dikkati çeken Erçin, "Zayıflama ürünlerine talep arttı. Değişik çay, bitki, içerikli zayıflama ürünleri talep ediliyor. Özellikle internet ortamında satılan ürünlere Sağlık Bakanlığı'nın kabul etmediği ilaç karışımlar eklenmekte. Bu ürünler zayıflatır ama ölüme neden olan sonuçlar doğuruyor. Vatandaşlarımız eczacı ve doktor kontrolünde ilaç ve gıda takviyeli ürün kullanmalı" dedi.

UTANAN ECZANE YERİNE İNTERNETTEN SATIN ALIYOR

Cinsel gücü artırıcı özelliğe sahip olduğu öne sürülen ürünlerin internet ortamında satışının yaygınlaştığına dikkati çeken Erçin, utangaç yapıya sahip insanların bilgi sahibi olmadan eczane yerine online satış yapan sitelerden bu ürünleri almayı tercih ettiğini anlattı. Macun, çay, çikolata ve meşrubat içerikli cinsel performans artırıcı özelliğe sahip olduğu vurgulanan gıda takviyeli ürünlerde 'sildenafil' etken maddesi kullanıldığını anlatan Erçin, "Cinsel gücü artıran ürünler internet ortamında, benzinlikte, marketlerde ve değişik alanlarda satılmakta. Bunlar ilaç dışı, macun, çay, çikolata içerikli ürünler de oluyor. İçeriğinde yasaklı ilaç kapsamına giren sildenafil kullanılıyor. Cinsel performans artırıcı özelliği olan bu maddenin bilinçsiz tüketilmesi, kalp rahatsızlıklarına, hatta aşırı kullanımı ölüme neden olabilir. Özellikle kronik hastalığı olanlara zarar veriyor" diye konuştu.

DİNÇ OLMAK İÇİN BİLİNÇSİZ VİTAMİN KULLANIMI HASTA EDEBİLİR

İsmail Erçin, pandemi süreciyle kullanımı yaygınlaşan vitamin hapı tüketiminin alışkanlık hale dönüştüğünden bahsetti. Son dönemde iş ve şehir yaşamı stresi, halsizlik gibi nedenlerle insanların bilinçsiz vitamin tükettiğini belirten Erçin, "Pandemi sürecinde vitamin kullanımı yaygınlaştı. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve hastalığın tedavi sürecini hızlandırdığı düşüncesiyle C, D, vitamini, çinko gibi ürünleri tercih edenlerin sayısı arttı. Bunların doktor ve eczacı kontrolünde kullanımı gerekir. Gereksiz vitamin kullanımı zararlara yol açabilir. İlacı zehirden ayıran dozudur. Mutlaka doktor veya eczacı kontrolünde kullanılmalı. İnternetten kontrolsüz, denetimi yapılmayan ürünlerin satılması risk oluşturuyor. Son zamanlarda yorgunluk halsizlik ve strese karşı vatandaşlar dinç olmak için vitamin kullanıyor. Gereksiz vitamin kullanımı organ yetmezliğine neden olan rahatsızlıklara yol açabilir" dedi.

İNTERNETTE 'BİTKİSEL, DOĞAL' TEHLİKE
İNTERNETTE 'BİTKİSEL, DOĞAL' TEHLİKE
İNTERNETTE 'BİTKİSEL, DOĞAL' TEHLİKE
İNTERNETTE 'BİTKİSEL, DOĞAL' TEHLİKE

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ÇÜRÜYEN GIDA, ATMOSFERE 25 KAT DAHA ZARARLI ÇÜRÜYEN GIDA, ATMOSFERE 25 KAT DAHA ZARARLI MANAVGAT YANGININDA ZARAR GÖREN EVLERİN HAFRİYATI ORMANA DÖKÜLDÜ MANAVGAT YANGININDA ZARAR GÖREN EVLERİN HAFRİYATI ORMANA DÖKÜLDÜ
Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, İnternet, Antalya, İlaç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İNTERNETTE 'BİTKİSEL, DOĞAL' TEHLİKE - Son Dakika


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