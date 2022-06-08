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Zanlının emniyetten çıkarılışı İnternette dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Van ve Hakkari'de sosyal medya platformları üzerinden vatandaşları dolandırdığı tespit edilen kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce, sosyal medya platformlarında telefon alım satımı üzerinden yapılan dolandırıcılık faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ekipler, incelemelerde sosyal medya üzerinden Van ve Hakkari'de telefon alma ve satma vaadiyle 18 farklı "nitelikli dolandırıcılık" suçu olduğu tespit edilen bir kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.