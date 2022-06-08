İnternette dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

İnternette dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

08.06.2022 22:04

GÖRÜNTÜ DÖKÜ Zanlının emniyetten çıkarılışı İnternette dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı Van ve Hakkari'de sosyal medya platformları üzerinden vatandaşları dolandırdığı tespit edilen kişi tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜ

Zanlının emniyetten çıkarılışı İnternette dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Van ve Hakkari'de sosyal medya platformları üzerinden vatandaşları dolandırdığı tespit edilen kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce, sosyal medya platformlarında telefon alım satımı üzerinden yapılan dolandırıcılık faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ekipler, incelemelerde sosyal medya üzerinden Van ve Hakkari'de telefon alma ve satma vaadiyle 18 farklı "nitelikli dolandırıcılık" suçu olduğu tespit edilen bir kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

İnternette dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
İnternette dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
İnternette dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
İnternette dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

YORUMLAR
500
Para kazanma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen iki zanlı tutuklandı Para kazanma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen iki zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnternette dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:18 KONDA Araştırma'nın kurucusu ve eski CHP Genel Sekreteri Tarhan Erdem hayatını kaybetti
22:17 Ödevini yapmayan 5 yaşındaki çocuğun elini ayağını bağlayan aile, 40 derecelik sıcaklıkta çocuğu ölüme terk etti
22:14 Bebeğini 2 metreden aşağı atan annenin ifadesi ortaya çıktı: Geri alacaktım
22:05 Acun Ilıcalı'dan Ozan Tufan ve Allahyar hamlesi! Fenerbahçe'nin kasasına 7.5 milyon euro girecek
22:01 Güldür Güldür ekibinin 6'lı masa skecine ilk yorum Davutoğlu ve Uysal'dan geldi
21:19 Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı
21:07 Liverpool, Darwin Nunez için yaklaşık 100 milyon euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor
21:03 Kumsaati Engelliler Derneği için yapılan bağışı beğenmeyen çalışan, küstah tavırlarıyla tepki çekti
20:37 "6. Yargı Paketi" Kanun Teklifi kabul edildi! Stokçular için hapis cezası 1-3 yıla çıkarıldı
20:28 Fenerbahçe ve Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maç tarihleri açıklandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 22:30:40. #1.13#
SON DAKİKA: İnternette dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement