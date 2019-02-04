İnternette En Çok Zaman Harcayan Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Akıllı telefonların her geçen gün biraz daha yaygınlaşması ve kablosuz internet teknolojisinin gelişmesi ile birlikte insanların internette geçirdikleri süre de günden güne artış gösteriyor. Kimileri iş, kimileri eğlence aracı olarak kullanıyor olsa da internet için, günümüzün en önemli iletişim aracı olduğundan günlük hayatın ayrılmaz bir parçası olduğunu söylememiz yanlış olmaz.Yeni yayınlanan internette en çok vakit geçiren ülkeler listesi, hangi ülkelerin internet kullanımı konusunda çıtayı yukarı çıkardığını ortaya çıkardı. Listedeki ilginç nokta, internet kullanımı süresinin gelişmiş ülkeler arasında bile bir standardının oluşmamış olması. Zira iki gelişmiş ülke arasındaki internet kullanım süresi farkı günlük 1.5 saate kadar çıkabiliyor.İşte internet başında en fazla vakit geçiren ülkeler:Vietnam - 3 saat 29 dakikaDanimarka - 3 saat 32 dakikaTürkiye - 3 saat 32 dakikaİsveç - 3 saat 33 dakikaİtalya - 3 saat 36 dakikaİngiltere - 3 saat 36 dakikaKanada - 3 saat 43 dakikaYeni Zelanda - 3 saat 45 dakikaPolonya - 3 saat 50 dakikaTayland - 3 saat 58 dakikaArjantin - 3 saat 59 dakikaEndonezya - 4 saatMısır - 4 saat 2 dakikaMalezya - 4 saat 3 dakikaHindistan - 4 saat 3 dakikaSingapur - 4 saat 3 dakikaBAE - 4 saat 6 dakikaABD - 4 saat 7 dakikaRusya - 4 saat 8 dakikaPortekiz - 4 saat 11 dakikaMeksika - 4 saat 11 dakikaTayvan - 4 saat 17 dakikaBrezilya - 4 saat 43 dakikaKolombiya - 4 saat 49 dakikaGüney Afrika - 4 saat 55 dakikaFilipinler - 5 saat 4 dakikaGelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde internet kullanım ortalaması 4 saatin üzerine çıksa da günlük internet kullanımı süresinin dünya ortalaması yalnızca 3 saat 28 dakika olarak karşımıza çıkıyor. Bu bilgiden yola çıkarak internette fazla vakit geçirdiğini düşünün Türkiye'nin ortalama internet kullanımına sahip olduğunu söyleyebiliriz.