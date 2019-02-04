İnternette En Çok Zaman Harcayan Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Akıllı telefonların her geçen gün biraz daha yaygınlaşması ve kablosuz internet teknolojisinin gelişmesi ile birlikte insanların internette geçirdikleri süre de günden güne artış gösteriyor. Kimileri iş, kimileri eğlence aracı olarak kullanıyor olsa da internet için, günümüzün en önemli iletişim aracı olduğundan günlük hayatın ayrılmaz bir parçası olduğunu söylememiz yanlış olmaz.
Yeni yayınlanan internette en çok vakit geçiren ülkeler listesi, hangi ülkelerin internet kullanımı konusunda çıtayı yukarı çıkardığını ortaya çıkardı. Listedeki ilginç nokta, internet kullanımı süresinin gelişmiş ülkeler arasında bile bir standardının oluşmamış olması. Zira iki gelişmiş ülke arasındaki internet kullanım süresi farkı günlük 1.5 saate kadar çıkabiliyor.
İşte internet başında en fazla vakit geçiren ülkeler:
Vietnam - 3 saat 29 dakika
Danimarka - 3 saat 32 dakika
Türkiye - 3 saat 32 dakika
İsveç - 3 saat 33 dakika
İtalya - 3 saat 36 dakika
İngiltere - 3 saat 36 dakika
Kanada - 3 saat 43 dakika
Yeni Zelanda - 3 saat 45 dakika
Polonya - 3 saat 50 dakika
Tayland - 3 saat 58 dakika
Arjantin - 3 saat 59 dakika
Endonezya - 4 saat
Mısır - 4 saat 2 dakika
Malezya - 4 saat 3 dakika
Hindistan - 4 saat 3 dakika
Singapur - 4 saat 3 dakika
BAE - 4 saat 6 dakika
ABD - 4 saat 7 dakika
Rusya - 4 saat 8 dakika
Portekiz - 4 saat 11 dakika
Meksika - 4 saat 11 dakika
Tayvan - 4 saat 17 dakika
Brezilya - 4 saat 43 dakika
Kolombiya - 4 saat 49 dakika
Güney Afrika - 4 saat 55 dakika
Filipinler - 5 saat 4 dakika
Gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde internet kullanım ortalaması 4 saatin üzerine çıksa da günlük internet kullanımı süresinin dünya ortalaması yalnızca 3 saat 28 dakika olarak karşımıza çıkıyor. Bu bilgiden yola çıkarak internette fazla vakit geçirdiğini düşünün Türkiye'nin ortalama internet kullanımına sahip olduğunu söyleyebiliriz.