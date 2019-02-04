Son Dakika Haberleri: İnternette En Çok Zaman Harcayan Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

İnternette En Çok Zaman Harcayan Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

1 saat önce

İnternet başında en çok süre geçiren ülkelerin listesi belli oldu. Türkiye, internet başında geçirilen süre konusunda dünya ortalamasının üzerinde yer aldı.

İnternette En Çok Zaman Harcayan Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?, System.String[]
Akıllı telefonların her geçen gün biraz daha yaygınlaşması ve kablosuz internet teknolojisinin gelişmesi ile birlikte insanların internette geçirdikleri süre de günden güne artış gösteriyor. Kimileri iş, kimileri eğlence aracı olarak kullanıyor olsa da internet için, günümüzün en önemli iletişim aracı olduğundan günlük hayatın ayrılmaz bir parçası olduğunu söylememiz yanlış olmaz.




Yeni yayınlanan internette en çok vakit geçiren ülkeler listesi, hangi ülkelerin internet kullanımı konusunda çıtayı yukarı çıkardığını ortaya çıkardı. Listedeki ilginç nokta, internet kullanımı süresinin gelişmiş ülkeler arasında bile bir standardının oluşmamış olması. Zira iki gelişmiş ülke arasındaki internet kullanım süresi farkı günlük 1.5 saate kadar çıkabiliyor.



İşte internet başında en fazla vakit geçiren ülkeler:



Vietnam - 3 saat 29 dakika


Danimarka - 3 saat 32 dakika


Türkiye - 3 saat 32 dakika


İsveç - 3 saat 33 dakika


İtalya - 3 saat 36 dakika


İngiltere - 3 saat 36 dakika


Kanada - 3 saat 43 dakika


Yeni Zelanda - 3 saat 45 dakika






Polonya - 3 saat 50 dakika


Tayland - 3 saat 58 dakika


Arjantin - 3 saat 59 dakika


Endonezya - 4 saat


Mısır - 4 saat 2 dakika


Malezya - 4 saat 3 dakika


Hindistan - 4 saat 3 dakika


Singapur - 4 saat 3 dakika





BAE - 4 saat 6 dakika


ABD - 4 saat 7 dakika


Rusya - 4 saat 8 dakika


Portekiz - 4 saat 11 dakika


Meksika - 4 saat 11 dakika


Tayvan - 4 saat 17 dakika


Brezilya - 4 saat 43 dakika


Kolombiya - 4 saat 49 dakika


Güney Afrika - 4 saat 55 dakika


Filipinler - 5 saat 4 dakika




Gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde internet kullanım ortalaması 4 saatin üzerine çıksa da günlük internet kullanımı süresinin dünya ortalaması yalnızca 3 saat 28 dakika olarak karşımıza çıkıyor. Bu bilgiden yola çıkarak internette fazla vakit geçirdiğini düşünün Türkiye'nin ortalama internet kullanımına sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:47 

Türkiye, Teknoloji
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