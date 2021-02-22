Evlilik vaadiyle dolandırılınca soluğu karakolda aldı! 1'i polis 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Evlilik vaadiyle dolandırılınca soluğu karakolda aldı! 1'i polis 2 kişi tutuklandı

22.02.2021 12:30

Çatalca'da, Bulgaristan uyruklu bir kadınla konuşan ve 3 kere para gönderdikten sonra kadına ulaşamayan Fuat A., soluğu karakolda aldı. Ekipler yaptığı incelemede bir polis memuruna ulaşırken, polisin ortağının da izi bulundu. Aynı yöntemle çok sayıda kişiyi dolandıran 1'i polis 2 kişi tutuklanırken, aramada konuşan kadın aranıyor.

İddiaya göre; Çatalca'da oturan Fuat A., internet üzerinden Bulgaristan uyruklu bir kadınla tanıştı. Bir süre internetten konuşan ikili ardından telefonla görüşmeye başladı. Kadın, Türkiye'ye gelip evlenebilmeleri için Fuat A.'dan para istedi. Buna kanan Fuat A., kadının söylediği banka hesabına 3 defa olmak üzere toplam 53 bin lira para gönderdi.

SON PARAYI GÖNDERDİKTEN SONRA ULAŞAMADI

Fuat A., son parayı yatırmasının ardından Bulgaristan uyruklu kadına bir daha ulaşamadı. Olayın şokunu atlatan Fuat A. dolandırıldığını anlayınca Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek yardım istedi. İhbarın ardından Çatalca Fatih Nair Polis Merkezi Amirliği'nde özel bir ekip kurularak çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmasıyla Fuat A.'nın para yatırdığı hesabın sahibinin Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bülent Ç. olduğu anlaşıldı.

HESABINDAKİ PARA TRAFİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Bülent Ç.'nin hesaplarında yapılan incelemelerde son 1 ay içerisinde 200 bin liralık para giriş ve çıkışının olduğu belirlendi. Hesap hareketlerini mercek altına alan polisler hesaba gelen paraların yatırıldıktan hemen sonra Mehmet Emin K.'ya havale edildiği tespit edildi.

Evlilik vaadiyle dolandırılınca soluğu karakolda aldı! 1'i polis 2 kişi tutuklandı

1'İ POLİS 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Takibe alınan Mehmet Emin K.'nin hesabına para yatırılır yatırılmaz ATM üzerinden parayı çektiği görüldü. Bunun üzerine Mehmet Emin K. ve polis memuru Bülent Ç., Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak Çatalca'ya getirildi.

2 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Şüpheliler Mehmet Emin K. ve polis memuru Bülent Ç.'nin evlerinde yapılan aramalarda bilgisayar, telefon, çok sayıda kredi kartı ve sim kartı bulundu. 2 şüpheli sorgulanmalarının ardından Çatalca Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkeme 2 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

Evlilik vaadiyle dolandırılınca soluğu karakolda aldı! 1'i polis 2 kişi tutuklandı

TUZAK KURAN KADIN ARANIYOR

Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu düşünülen Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda görevli asker Ö. B. de açığa alındı. Fuat A.'ya tuzak kurarak ondan para isteyen kadının yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden benzer ihbarların geldiği ve şüphelilerin mağdur ettiği kişi sayısının artabileceği belirtiliyor.

Evlilik vaadiyle dolandırılınca soluğu karakolda aldı! 1'i polis 2 kişi tutuklandı

Polis Memuru, Bulgaristan, Çatalca, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evlilik vaadiyle dolandırılınca soluğu karakolda aldı! 1'i polis 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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