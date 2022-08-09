Trabzon'da bir garip dolandırıcılık! Yaşlı kadınlarla ilişkiye girerek para kazama hayalleri kuran bir kişi parasını kaptırdı - Son Dakika
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Trabzon'da bir garip dolandırıcılık! Yaşlı kadınlarla ilişkiye girerek para kazama hayalleri kuran bir kişi parasını kaptırdı

09.08.2022 10:47
Trabzon'da bir garip dolandırıcılık! Yaşlı kadınlarla ilişkiye girerek para kazama hayalleri kuran bir kişi parasını kaptırdı

Trabzon'da yaşayan bir erkek gördüğü internet sitesinde jigolo olmak için form doldurdu. Bununla da yetinmeyen 46 yaşındaki vatandaş kayıt ücreti altında kendisini arayan kişiye bin 600 TL kaptırdı. Site üzerinden kendisinden tekrar para istenince 100 bin liralık kredi başvurusunda bulunan ve halen dolandırıldığını anlamayan şahıs, banka yetkililerinin kendisini araması ve uyarması üzerine krediyi iptal ettirdi. Mağdur kişi şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Trabzon'da yaşayan S.A. (46) adlı vatandaş, iddiaya göre yüksek kazanç vadeden bir internet sitesinde gördüğü jigolo başvuru formunu doldurdu. Akabinde internet sitesi adına telefonla kendisini arayan kişinin kayıt ücreti adı altında bin 600 lira istemesi üzerine bu parayı dolandırıcıların banka hesabına yatırdı.

100 BİN TL KREDİ ÇEKMEK İSTEDİ

Dolandırıcıların kendisinden tekrar para istemesi üzerine mobil bankacılık üzerinden 100 bin TL kredi başvurusunda da bulunan S.A., banka yetkililerinin teyit amaçlı kendisini araması ve dolandırıcılık olabileceği ile ilgili uyarması sonrasında kredi başvurusunu iptal ettirdi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Trabzon Emniyet Müdürlüğüne giden S.A. adlı vatandaş jigolo sitesi yetkilileri hakkında dolandırıcılık suçundan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Trabzon, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da bir garip dolandırıcılık! Yaşlı kadınlarla ilişkiye girerek para kazama hayalleri kuran bir kişi parasını kaptırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da bir garip dolandırıcılık! Yaşlı kadınlarla ilişkiye girerek para kazama hayalleri kuran bir kişi parasını kaptırdı - Son Dakika
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