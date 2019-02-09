İnternette Gördüğü Tarifle Komik Duruma Düşen 17 Başarısız Aşçı

İnternette gördüğü tarifleri denemeye bayılanlardan mısınız? Fotoğraftaki gibi olmayınca üzülmeye alışmışsınızdır o zaman. Bize "Hayaller Paris, gerçekler Eminönü" cümlesini hatırlatan o tarif denemelerine gidiyoruz.1- Prenses gibiydim ben pasta evinde.3- Paintle yapmış.4- Sevgililer günü için6- Sümüklü böcek7- Sponge Bob gözler kaymış8- ABD milliyetçileri görmesin9- Pancake vakti10- At vakti11- Kilo almış12- Düşününce iyi fikir13- Şirin görüntü kaybolmuş14- Tavşan kulaklım15- Kabartma Vakti16- Kivi kaplı çikolata17- Karpuz lahanaya dönmüş