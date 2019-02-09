İnternette Gördüğü Tarifle Komik Duruma Düşen 17 Başarısız Aşçı
7 dakika önce
İnternette gördüğü tarifleri denemeye bayılanlardan mısınız? Fotoğraftaki gibi olmayınca üzülmeye alışmışsınızdır o zaman. Bize "Hayaller Paris, gerçekler Eminönü" cümlesini hatırlatan o tarif denemelerine gidiyoruz.
İnternette gördüğü tarifleri denemeye bayılanlardan mısınız? Fotoğraftaki gibi olmayınca üzülmeye alışmışsınızdır o zaman. Bize "Hayaller Paris, gerçekler Eminönü" cümlesini hatırlatan o tarif denemelerine gidiyoruz.
1- Prenses gibiydim ben pasta evinde.
3- Paintle yapmış.
4- Sevgililer günü için
6- Sümüklü böcek
7- Sponge Bob gözler kaymış
8- ABD milliyetçileri görmesin
9- Pancake vakti
10- At vakti
11- Kilo almış
12- Düşününce iyi fikir
13- Şirin görüntü kaybolmuş
14- Tavşan kulaklım
15- Kabartma Vakti
16- Kivi kaplı çikolata
17- Karpuz lahanaya dönmüş
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:48
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