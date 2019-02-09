Son Dakika Haberleri: İnternette Gördüğü Tarifle Komik Duruma Düşen 17 Başarısız Aşçı

İnternette Gördüğü Tarifle Komik Duruma Düşen 17 Başarısız Aşçı

7 dakika önce

İnternette gördüğü tarifleri denemeye bayılanlardan mısınız? Fotoğraftaki gibi olmayınca üzülmeye alışmışsınızdır o zaman. Bize "Hayaller Paris, gerçekler Eminönü" cümlesini hatırlatan o tarif denemelerine gidiyoruz.

İnternette Gördüğü Tarifle Komik Duruma Düşen 17 Başarısız Aşçı, System.String[]
İnternette gördüğü tarifleri denemeye bayılanlardan mısınız? Fotoğraftaki gibi olmayınca üzülmeye alışmışsınızdır o zaman. Bize "Hayaller Paris, gerçekler Eminönü" cümlesini hatırlatan o tarif denemelerine gidiyoruz.

1- Prenses gibiydim ben pasta evinde.



3- Paintle yapmış.



4- Sevgililer günü için



6- Sümüklü böcek



7- Sponge Bob gözler kaymış



8- ABD milliyetçileri görmesin



9- Pancake vakti



10- At vakti



11- Kilo almış



12- Düşününce iyi fikir



13- Şirin görüntü kaybolmuş



14- Tavşan kulaklım



15- Kabartma Vakti



16- Kivi kaplı çikolata



17- Karpuz lahanaya dönmüş

Kaynak: TheGeyik

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:48 

Prenses, Paris, Eminönü, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriyeliler ve Afganistanlılar Birbirine Girdi, 6 Kişi Yaralandı Fenerbahçe, Kayserispor'a Deplasmanda 1-0 Mağlup Oldu

Hollanda'da Türk İş Adamının Otelin Bahçesine Koyacağı Uçak Otoyoldan Geçti Tek Tweet ile CHP'deki Skandallar Zincirini Gözler Önüne Serdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 11:55:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnternette Gördüğü Tarifle Komik Duruma Düşen 17 Başarısız Aşçı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]