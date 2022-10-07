İnternette ilan verip parasını aldığı televizyonu göndermeyince 3 yıl 4 ay ceza aldı - Son Dakika
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İnternette ilan verip parasını aldığı televizyonu göndermeyince 3 yıl 4 ay ceza aldı

07.10.2022 19:08
İnternette ilan verip parasını aldığı televizyonu göndermeyince 3 yıl 4 ay ceza aldı

Samsun'da bir kişi internette alışveriş sitesinde ilana koyduğu televizyonu, parasını almasına rağmen alıcıya göndermeyince yargılandığı mahkemece 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da bir kişi internette alışveriş sitesinde ilana koyduğu televizyonu, parasını almasına rağmen alıcıya göndermeyince yargılandığı mahkemece 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da yaşayan Soner E., internette alışveriş sitesinde televizyon satan bir kişinin ilanını görünce söz konusu televizyonu almak için anlaştı. İlanı veren Cem U.'ya 2 bin 250 lira para göndermesine rağmen televizyonun kendisine gönderilmemesi üzerine dolandırıldığını anlayan Soner E. şikayette bulundu. Cem U. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dolandırıcılık suçundan dava açıldı. Mahkeme tutuksuz olarak yargılanan Cem U.'yu dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

alışveriş, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnternette ilan verip parasını aldığı televizyonu göndermeyince 3 yıl 4 ay ceza aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnternette ilan verip parasını aldığı televizyonu göndermeyince 3 yıl 4 ay ceza aldı - Son Dakika
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