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İnternette masaj salonu ilanı ile 74 bin 500 lira dolandırıldı - Son Dakika

İnternette masaj salonu ilanı ile 74 bin 500 lira dolandırıldı

19.01.2022 12:54
İnternette masaj salonu ilanı ile 74 bin 500 lira dolandırıldı

Samsun'da internette masaj salonu ilanı ile irtibata geçen bir kişi 74 bin 500 lira dolandırılınca polise şikayette bulundu.

Samsun'da internette masaj salonu ilanı ile irtibata geçen bir kişi 74 bin 500 lira dolandırılınca polise şikayette bulundu.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki V.A. internette bir ajansın verdiği masaj salonu ilanına inanarak verilen numarayla irtibata geçti. Masaj yaptırma vaadiyle kandırılan V.A. verilen hesaba 74 bin 500 lira para göndererek dolandırıldı. Dolandırıldığını anlayan V.A. polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - SAMSUN

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Münir Karaloğlu, Samsun, Bafra, Masaj, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnternette masaj salonu ilanı ile 74 bin 500 lira dolandırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnternette masaj salonu ilanı ile 74 bin 500 lira dolandırıldı - Son Dakika
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