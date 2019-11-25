Son Dakika Haberleri: İnternette numarasını yayınlayıp fuhuş yaptıran kişi yakalandı
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İnternette numarasını yayınlayıp fuhuş yaptıran kişi yakalandı

6 saat önce

İnternette numarasını yayınlayıp fuhuş yaptıran kişi yakalandıİzmit'te, internet üzerinden yayınladığı telefon numarasıyla kendisine ulaşanlara, yabancı uyruklu kadınlarla evinde fuhuş yaptıran B.Ç. (50), polis operasyonuyla yakalandı.

İnternette numarasını yayınlayıp fuhuş yaptıran kişi yakalandı

İzmit'te, internet üzerinden yayınladığı telefon numarasıyla kendisine ulaşanlara, yabancı uyruklu kadınlarla evinde fuhuş yaptıran B.Ç. (50), polis operasyonuyla yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Orhan Mahallesi'ndeki evde fuhuş yapıldığı yönünde ihbar aldı. Takip başlatan polis, eve gelip gidenlerin ifadelerine başvurdu. İfadelerden ev sahibi B.Ç.'nin cep telefonu numarasını internetten yayınladığı, kendisine ulaşan müşterilere evinde, yabancı uyruklu kadınlarla fuhuş yaptırdığı belirlendi. Bunun üzerine Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla dün gece eve operasyon düzenlendi. Operasyonda B.Ç. yakalanarak, gözaltına alındı. Evde bulunan yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. B.Ç. ise sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

İnternette numarasını yayınlayıp fuhuş yaptıran kişi yakalandı

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:41 Kaynak: DHA
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