İNTERNETTE 'SAHTE ARAÇ KİRALAMA SİTESİ' İLE DOLANDIRICILIĞA 7 TUTUKLAMA - Son Dakika
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İNTERNETTE 'SAHTE ARAÇ KİRALAMA SİTESİ' İLE DOLANDIRICILIĞA 7 TUTUKLAMA

11.03.2022 18:58

İZMİR merkezli Aydın ve Muğla'da polisin eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda, internette kurumsal firmaların internet sitelerinin sahtelerini yapıp, araç kiralamak isteyen kişilerden depozito ve araç kiralama ücreti adı altında para alarak 235 kişinin yaklaşık 500 bin lirasını dolandıkları...

İZMİR merkezli Aydın ve Muğla'da polisin eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda, internette kurumsal firmaların internet sitelerinin sahtelerini yapıp, araç kiralamak isteyen kişilerden depozito ve araç kiralama ücreti adı altında para alarak 235 kişinin yaklaşık 500 bin lirasını dolandıkları ileri sürülen 13 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, internet sitelerinde nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, ülke genelinde faaliyet gösteren kurumsal araç kiralama firmalarına ait internet sitelerinin, vatandaşlar tarafından gerçeklerinden ayırt edilmesi zor olacak şekilde sahtelerini yapıldığı ve sayfa üzerine kendi iletişim bilgilerini ekledikleri belirlendi. Şüphelilerin araç kiralamak için bu sahte siteler üzerinden kendileriyle iletişime geçen kişileri, verdikleri IBAN numaralarına araç kiralama ve depozito ücretlerini yatırmalarını istedikleri, paranın söz konusu hesaba geçmesinden sonra ise kiralık araç göndermeyerek dolandırdıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında İzmir merkezli, Aydın ve Muğla'da, geçen 9 Mart'ta şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin dolandırıcılık eylemlerinde kullanıldığı tespit edilen banka hesaplarına da el konuldu. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda suçta kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin İzmir'de 71, Türkiye genelinde ise 235 kişiyi bu yöntemle dolandırarak yaklaşık 500 bin TL haksız kazanç sağladıkları bildirildi. Şüphelilerden 5'i polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer 8 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İNTERNETTE 'SAHTE ARAÇ KİRALAMA SİTESİ' İLE DOLANDIRICILIĞA 7 TUTUKLAMA
İNTERNETTE 'SAHTE ARAÇ KİRALAMA SİTESİ' İLE DOLANDIRICILIĞA 7 TUTUKLAMA
İNTERNETTE 'SAHTE ARAÇ KİRALAMA SİTESİ' İLE DOLANDIRICILIĞA 7 TUTUKLAMA
İNTERNETTE 'SAHTE ARAÇ KİRALAMA SİTESİ' İLE DOLANDIRICILIĞA 7 TUTUKLAMA
İNTERNETTE 'SAHTE ARAÇ KİRALAMA SİTESİ' İLE DOLANDIRICILIĞA 7 TUTUKLAMA
İNTERNETTE 'SAHTE ARAÇ KİRALAMA SİTESİ' İLE DOLANDIRICILIĞA 7 TUTUKLAMA

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Tragger, Aydın, Muğla, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İNTERNETTE 'SAHTE ARAÇ KİRALAMA SİTESİ' İLE DOLANDIRICILIĞA 7 TUTUKLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: İNTERNETTE 'SAHTE ARAÇ KİRALAMA SİTESİ' İLE DOLANDIRICILIĞA 7 TUTUKLAMA - Son Dakika
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