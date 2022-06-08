İnternette satılan güneş koruyucusunda 'merdiven altı' tehlikesi - Son Dakika
Üye Girişi

İnternette satılan güneş koruyucusunda 'merdiven altı' tehlikesi

08.06.2022 10:37
İnternette satılan güneş koruyucusunda 'merdiven altı' tehlikesi

ANTALYA Eczacı Odası Başkanı İsmail Erçin, internetten çok ucuza satılan güneş koruyucu ürünlere dikkati çekerek, "Güvenli olmayan merdiven altı ürünler; cilt sağlığının bozulmasına, yoğun kullanımı kanser gibi rahatsızlıklara yol açabilir" dedi.

ANTALYA Eczacı Odası Başkanı İsmail Erçin, internetten çok ucuza satılan güneş koruyucu ürünlere dikkati çekerek, "Güvenli olmayan merdiven altı ürünler; cilt sağlığının bozulmasına, yoğun kullanımı kanser gibi rahatsızlıklara yol açabilir" dedi.

Havanın ısınmasıyla cildini güneşten korumak isteyenlerin koruyucu ürünlere ilgisi arttı. Güneş koruyucu krem ve kozmetik ürünlerindeki fiyat artışı, tüketicileri özellikle online alışverişe yöneltti. Antalya Eczacı Odası Başkanı İsmail Erçin, alışveriş sitelerinde 'indirim' duyurusuyla ucuza satılan ürünlere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Erçin, bazı ilanlarda ürünün fiyatından çok ucuza satışa sunulduğuna dikkati çekti.

ŞÜPHELENDİREN UCUZLUKİnternet ortamında merdiven altı ürün satışına sıkça rastlandığını vurgulayan Erçin, fiyatından çok ucuza satılan ürünü almayı tercih edenlerin, satıcıyı araştırması gerektiğini dile getirdi. Erçin, güneşten koruyucu ürün almak isteyenlere eczaneleri, yetkili satış mağazalarını ya da güvenilir siteleri tercih etmelerini önerdi.CİLT SAĞLIĞI İÇİN TEHLİKELİSahte ürün kullanımının sağlığı olumsuz etkilediğine değinen Erçin, şunları söyledi:

"Yazın gelmesiyle güneş koruyucu ürünlere talep arttı. Cilt sağlığı için güneş koruyucular sık kullanılıyor. Güneş kremleri güvenilir yerlerden alınmalı. İnternette sahte ürüne çok sık rastlanıyor. Güvenli olmayan merdiven altı ürünler; cilt sağlığının bozulmasına, yoğun kullanımı kanser gibi rahatsızlıklara yol açabilir."


YORUMLAR
500
Antalya'da Yörüklerin karla kaplı yayla serüveni başladı Antalya'da Yörüklerin karla kaplı yayla serüveni başladı Eskişehir'de 'komşu cinayeti'nin sanığı müebbet hapisle yargılanıyor Eskişehir'de 'komşu cinayeti'nin sanığı müebbet hapisle yargılanıyor
Kaynak: DHA

Antalya, Güneş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnternette satılan güneş koruyucusunda 'merdiven altı' tehlikesi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:23 Güne yükselişin sürdürerek başlayan Dolar 17 TL'yi aşarken gram altın da 1000 TL'nin üstüne çıktı
10:17 Doğum yaptığını iddia eden trans birey Mükremin Gezgin'e gelen tepkiler çığ gibi büyüyor
10:12 Antartika buz sahanlığında araştırma yapan bilim insanları dünyanın gizli bölmesini keşfetti! Alt katmana indiler...
09:55 Duştaki kadını dikizleyen ve banyo camını zorlayan sapık yakalanınca yalvardı: Vallahi aklım başımda değil, abi ne olur polise verme
09:42 İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından isyan etti: Ailemin içine ettiler, hakkımı helal etmiyorum!
09:24 İstanbul'da kan donduran olay! 8.sınıf öğrencisi, evlerinin banyosunda asılı halde bulundu
09:21 Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması: Acun abiyle görüştüm ama İngiltere 2.Ligi'nin temposunu kaldıramayacağımı söyledim
09:05 Dizisi final yapan Cansu Dere'den tatilde bikinili pozlar
08:49 Güldür Güldür ekibi şimdi de altılı masa liderlerini taklit etti
08:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milletvekillerine: Evet, dar gelirliler sıkıntıda, bunu inkar edecek değiliz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 10:43:43. #1.12#
SON DAKİKA: İnternette satılan güneş koruyucusunda 'merdiven altı' tehlikesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement