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İSTANBUL-İNTERNETTE SATILAN ZAYIFLAMA İLAÇLARINDA ÖLÜM RİSKİ - Son Dakika

İSTANBUL-İNTERNETTE SATILAN ZAYIFLAMA İLAÇLARINDA ÖLÜM RİSKİ

06.07.2021 10:54

Zayıflama ilaçlarının bir profesyonel desteği ve tavsiyesiyle alınması gerektiğini belirten Prof. Dr. Ahmet Aydın, internetten satışı yapılan ürünlere karşı uyardı.

Zayıflama ilaçlarının bir profesyonel desteği ve tavsiyesiyle alınması gerektiğini belirten Prof. Dr. Ahmet Aydın, internetten satışı yapılan ürünlere karşı uyardı. Prof. Dr. Aydın, "İnternetten alınan ürünlerde kimyasal madde bulunmadığını kimse garanti edemez. Bu ürünler vücudun asit, baz dengesini bozarak ölüme dahi yol açabilir" dedi.

Zayıflama hapı satışları internet üzerinden devam ediyor. Tamamen doğal olduğu belirtilen bu ürünlerde kimyasal maddelerin olabileceğine dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın, "Adına zayıflama hapı, ilacı diyoruz. Kullanımı mutlaka sağlık profesyonelleri kontrolünde olmalı. Hekim ya da eczacı dışındaki herhangi bir yerden tavsiye ile veya kulaktan dolma bilgilerle bu ürünleri alamazsınız. İnternetten ilaç adı altında alınan herhangi tablet ya da kapsülü hangi güvence ve gerekçeyle vücudunuza alabilirsiniz? Bunu kullanmak son derece tehlikeli. Ambalajın üzerinde bitkisel olduğunun belirtilmesi güvenilir olduğunu göstermez. Zayıflama ilaçlarının içerisinden üzerinde yazmayan kimyasal maddelerin çıktığını biliyoruz" diye konuştu.

"BU ALINACAK BİR RİSK DEĞİL"

İnternette zayıflama hapı pazarı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Aydın, 'Bu vakalar bilindiğine göre mutlaka internette bunun pazarı var. Çünkü bu arz ve talep meselesi. Eğer insanlara 'Bir kapsül alacaksınız ve kilo vereceksiniz' dense insanların bu durumun arkasını, önünü düşünmeden mutlaka bir kere bile olsa deneyeceklerini düşünüyorum. Bu alınacak bir risk değil. Bir kere bile denendiği anda kalple ilgili sorunlara yol açabiliyor. Kişi kendisinin kalp kondisyonunu ve vücut dengesini bilmediği anda dışarıdan aldığı herhangi bir kimyasal maddenin kendisini nasıl etkileyeceğini bilemez? ifadelerini kullandı.

'KİMYASAL MADDELERİN BULUNMADIĞINI KİMSE GARANTİ EDEMEZ'

Bu ürünlerin içerisine ambalajında veya etiketinde yazılmayan maddelerin katıldığını belirten Prof. Dr. Aydın, bu konuda bakanlık ve üniversiteler tarafından çok fazla analiz yapıldığını hatırlattı. Prof. Dr. Ahmet Aydın, uyarılarını şu sözlerle sürdürdü:

'Tamamen doğal denildiği halde içerisinde bir ilacın etken maddesinin çıktığını biliyorum. Kimyasal madde ile zayıflattığı biliniyor. Hiçbir kapsül, tablet mucize değil. Bu şekilde bir kilo kaybı ne sağlık ne de vücudun fiziki kondisyonu için gidilecek yollardan değil. Vücudumuzda bir asit-baz dengesi var. Bazı diyet türleri ile bu dengeyi bozmak ve sonu belli olmayan durumlara götürmek kuvvetli bir ihtimal. Kanınızda bulunan faydalı bileşenlerin atılmasına yol açabilirsiniz. Bu durum insanların vücudunda beslenme bozukluğuna, vücut fonksiyonlarında bozukluklara yol açabilir. Vücuda müdahaleler ancak profesyoneller tarafından yapılır. Profesyonel olmayan ellerin yaptığı müdahaleler ve tavsiyeler dikkate alınmamalı. Ölümlere kadar giden örneklerini görüyoruz. İnternetten alınan ürünlerde kimyasal maddelerin bulunmadığını kimse garanti edemez. Bunu ancak başınıza bir şey geldiğinde fark edersiniz ve o zaman da geç kalmış olursunuz.

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İSTANBUL-İNTERNETTE SATILAN ZAYIFLAMA İLAÇLARINDA ÖLÜM RİSKİ
İSTANBUL-İNTERNETTE SATILAN ZAYIFLAMA İLAÇLARINDA ÖLÜM RİSKİ
İSTANBUL-İNTERNETTE SATILAN ZAYIFLAMA İLAÇLARINDA ÖLÜM RİSKİ
İSTANBUL-İNTERNETTE SATILAN ZAYIFLAMA İLAÇLARINDA ÖLÜM RİSKİ
İSTANBUL-İNTERNETTE SATILAN ZAYIFLAMA İLAÇLARINDA ÖLÜM RİSKİ
İSTANBUL-İNTERNETTE SATILAN ZAYIFLAMA İLAÇLARINDA ÖLÜM RİSKİ
İSTANBUL-İNTERNETTE SATILAN ZAYIFLAMA İLAÇLARINDA ÖLÜM RİSKİ
İSTANBUL-İNTERNETTE SATILAN ZAYIFLAMA İLAÇLARINDA ÖLÜM RİSKİ

Ahmet Aydın, Kimyasal, Tablet, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-İNTERNETTE SATILAN ZAYIFLAMA İLAÇLARINDA ÖLÜM RİSKİ - Son Dakika


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