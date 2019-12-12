İnternette tartıştığı 3 kişi tarafından iş yerinde bıçaklandı - Son Dakika
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İnternette tartıştığı 3 kişi tarafından iş yerinde bıçaklandı

6 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde, internet üzerinden başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

İnternette tartıştığı 3 kişi tarafından iş yerinde bıçaklandı, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde, internet üzerinden başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İş yerine gelen bıçaklı saldırganlar bir kişiyi 7 bıçak darbesiyle yaraladı.


Olay İspat Cami Mahallesi, Paşayiğit Caddesi üzerinde bir fırında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre fırında çalışan E.P. internet üzerinden bilinmeyen bir sebep yüzünden karşı taraf ile tartışmaya başladı. Taraflar arasında devam eden tartışma, bir süre sonra karşılıklı küfürleşmeye döndü.


Olayların büyümesi üzerine ellerinde bıçaklar ile sabah saatlerinde 3 kişi E.P'nin çalıştığı ekmek fırınına geldi. İsimleri O.Y, U.K., ve U.A. olduğu belirlenen şahıslar girdikleri iş yerinde E.P' yi bıçaklamaya başladı. 7 bıçak darbesiyle yaralanan E.P. ambulans ile hastaneye kaldırıldı.


İhbar üzerine üzerine gelen polis bölgede incelemelerde bulunarak, olayı araştırmaya başladı. "Kasten Öldürmeye Teşebbüs ve Silahla Yaralama" suçlarından aranmaya başlayan üç kişi aynı gün Keşan Adliye Sarayı'nın arkasında bulunan bir iş yerinde suç aletleri olan bıçaklar ile yakalanarak gözaltına alındı.


Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden U.A., tutuklanırken, diğer iki şüpheli O.Y. ve U.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar - EDİRNE

İspat Cami Mahallesi, Paşayiğit Caddesi, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:51 Kaynak: İHA
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