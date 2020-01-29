İNTERNETTE VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

Yolcunun düşmesine neden olan halk otobüsü şoförünün 1 yıl 6 ay hapsi istendi

Adana'da özel halk otobüsü şoförü Mesut U. hakkında hareket halindeyken kapıyı açarak yolculardan Salise Güngör'ün (77) düşüp yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla 1 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı. Güngör'ün düşme anında kaydedilen görüntüler, dava dosyasına delil olarak konuldu.

Kaza geçen mayıs ayında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kozan Caddesi üzerinde meydana geldi. Mesut U. yönetimindeki 01 J 0295 özel halk otobüsünde yolculuk yapan Salise Güngör, inmek istedi. Mesut U. ise hareket halindeyken kapıyı açtı. Güngör, düşerek yaralandı.

Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda Mesut U. hakkında 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın iddianamesinde yer alan bilirkişi raporunda, Mesut U.'nun asli, Salise Güngör'ün tali kusurlu olduğu bildirildi.

Ayrıca, sürücünün, halk otobüsünü trafik kurallarına aykırı şekilde kapısı açık olarak sağa yanaştırdığı, bu sırada kadının düşerek yaralandığı anlatıldı.

GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Dava dosyasına talihsiz kadının düşme anına ait kamera görüntüleri de delil olarak konuldu. Görüntülerde, yolcunun ayağa kalktığı sırada sürücünün seyir halinde olmasına rağmen ön kapıyı açması ve kadının düşmesi, yer alıyor. Görüntüde sürücünün aracını durdurarak yolcuları indirdiği ve yaralı kadının yanına gittiği de görülüyor.

ADANA, -

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Ön koltuğuna koyduğu cenazeyi Suriye'ye götürmek istedi

Adana'da Suriyeli Muhammed Bekkur, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 19 yaşındaki yakınının cenazesini, kendisine ait hafif ticari aracın ön yolcu koltuğuna yerleştirip, İl Göç İdaresi'ne geldi. Cenazeyi, kendi aracıyla Suriye'ye götürmek isteyen Bekkur'a izin verilmedi.

Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süredir kanser tedavisi gören Suriyeli Ömer Kaddur (19), dün saat 12.00 sıralarında hayatını kaybetti. Ailesi Suriye'de olduğu öğrenilen Kaddur'un cenazesini yakını Muhammed Bekkur teslim adlı. Bekkur, gencin çarşafa sarılı cansız bedenini, kendisine ait hafif ticari aracın ön yolcu koltuğuna yerleştirdi. Ardından da 7 yaşındaki oğlu Bilal Bekkur'u yanına alıp, cenazeyi yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan İl Göç İdaresi Binası'na getirdi.

CENAZENİN OLDUĞU ARACI PARK ETTİ

Cenazenin olduğu aracı yol kenarında park eden Bekkur, İl Göç İdaresi Binası'na girdi. Araçtaki cenazeyi görenler ise durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, aracın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Daha sonra da binadan çıkan Muhammed Bekkur'daki evrakları inceledi. Bekkur, Kaddur'un cenazesini Suriye'de olan ailesine ulaştırmak istediğini söyledi. Polisin, Bekkur'a kendi aracıyla götürmesine izin vermediği cenaze yeniden Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Ömer Kaddur'un cansız bedeni, cenaze aracıyla Suriye'ye gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Araçtan genel görüntü

Aracın içindeki kefene sarılı cesetten genel ve detay

Sürücü Muhammed Bekkur ile röp.

Yanındaki çocuk ile görüntüleri

Etrafına güvenlik şeridi çekilmiş araç

Haber: Rüşan Anıl ATAR-Kamera: ADANA,

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Patenli magandalar

Antalya'da caddeye çıkan patenli gençler trafiği alt üst etti. Gençlerden biri kendisini görüntüleyen işadamının aracının camını yumrukladı.

Olay, dün öğleden sonra Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi Defterdarlık Bulvarı üzerinde meydana geldi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Antalya Defterdarlığı'nı birbirinden ayıran, kentin en işlek caddelerinden biri olan yolda meydana gelen olayda bir grup genç araçların arasında patenle kaymaya başladı. Zaman zaman sürücüleri taciz eden patenli gençler, otomobil ve otobüslerin arkasına tutunarak ilerlemek istedi.

Bu sırada, eski futbol antrenörü ve aynı zamanda işadamı olan Ali Korkmaz, aracından cep telefonu kamerası ile gençlerin yaptıklarını görüntülemeye başladı. Görüntülendiklerini fark eden gençlerden biri üzerindeki kapüşonu başına geçirerek, önce sürücüye baktı, ardından cama sert bir yumruk vurdu. Genç daha sonra araçların arasına girerek gözden kayboldu.

Ali Korkmaz, yaşadıklarına anlam veremediğini belirterek, "Öncesinde, gençlerden biri otobüsün arkasına tutunayım derken yere düşüp yuvarlandı. Diğer sürücülerin dikkati sayesinde ezilmekten kurtuldu. Ben de yaşananları görüntülemek isterken başıma bu geldi. Polis merkezine giderek şikayetçi olacağım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay anı cep telefonu görüntüsü

HABER: Süleyman EKİN- KAMERA: ANTALYA,

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Manisa'da deprem sırasında herkes kaçarken o yemeğine devam etti

Manisa'da bir lokantada öğle yemeği sırasında depreme yakalanan bazı vatandaşlar panik içerisinde kendilerini dışarı atarken, bir vatandaşın rahat tavırları dikkat çekti.

Manisa Akhisar Merkezi İnönü Mahallesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem kent merkezi, civardaki ilçelerde de hissedildi. Deprem anın da bir lokantada oturan vatandaşlar, sarsıntı ile birlikte panik haliyle kendilerini dışarı attı. İşyeri güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, lokantada oturanların hızla kapıya yönelirken, bir vatandaşın ise yemeğini yemeye devam ettiği ve ardından arkadaşını da geri çağırdığı güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Barış Gezici MANİSA

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Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu TIR, iş yerine çarptı

BURSA'da, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu TIR, hareket edip, 200 metre ilerledikten sonra bir iş yerine çarptı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'nde meydana geldi. Bünyamin T. (47), kullandığı 34 GM 5904 plakalı TIR'ı yol kenarına park etti. Bünyamin T.'nin el frenini çekmeyi unuttuğu TIR, bir süre sonra hareket etti. Yaklaşık 200 metre ilerleyen TIR, bir iş yerinin tentesini kırıp yan taraftaki Ali Aydın'a ait inşaat malzemeleri satan dükkanın duvarına çarptı. Gürültüyü duyan vatandaşlar, panikle ev ve iş yerlerinden çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. TIR ve çarptığı iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yapılan incelemenin ardından TIR, çağırılan çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol da yaklaşık 2 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

TIR'ın hareket ettiği sırada yolda ve çarptığı iş yeri ve çevresinde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

'CAN KAYBI OLMADIĞI İÇİN SEVİNÇLİYİZ'

Kazada dükkan duvarının ve içerideki malzemelerin zarar gördüğünü söyleyen iş yeri sahibi Ali Aydın, "Sabah namazından çıktıktan sonra, sürücüsü TIR'ın el frenini çekmediği için kendi kendine hareket etmiş. Komşunun dükkanını sıyırdıktan sonra bizim dükkanımıza çarpmış. Küçük çaplı maddi hasarlarımız var. Lavabo, klozet, soba boruları, çelik kova gibi malzemelerimiz zarar gördü. Duvarımız yıkıldı. O anda 5-6 kişi yan taraftaki lokantanın önündeydi. Allah'a şükür kimsenin canı zarar görmedi" dedi.

Kaza anında TIR'ın çarptığı dükkanın yan tarafındaki iş yerinde olduğunu söyleyen Ertuğrul Temel ise, "Olay anında içeride çalışıyorduk. Vites dişlisi kırıldığı söylenen TIR, sürücüsüz şekilde geldi. Büyük bir ses geldi. Kaza olduğunu görünce dışarı çıktık. Bizim dükkanın tentesini sıyırdı, yan dükkana girdi. Önünce insan çıkmadı, büyük bir felaket olabilirdi. Bir anda büyük bir ses geldi. Bizler de sesten korktuk" ifadelerini kullandı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada, kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, TIR'ın, yolcu indiren bir minibüsün durduğu anda yanından geçerek, inşaat malzemeleri satan dükkanın duvarına çarptığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden detaylar

-Hasar gören iş yerinden detaylar

-Röportajlar

-Olay anı güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: Semih ŞAHİN -Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Travertenlere düşen yamaç paraşütü pilotu o anları anlattı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, dün Çinli çocuk turistle yamaç paraşütüyle tandem yaparak, atladıktan sonra travertenlere düşerek yaralanan pilot Kamil Can Turan (23), hastaneden taburcu oldu. Travertenlerin üzerinde türbülanslı havaya denk geldiği için kanadın kapandığını söyleyen Turan, o andaki amacının paraşütteki yolcuyu en güvenlik şekilde yere indirmek olduğunu belirti.

Yamaç paraşütü pilotu Kamil Can Turan, turist olarak gelen Çinli bir çocukla, Dinamit Tepesi'nden, yaklaşık 450 metre yükseklikten, dün tandem atlayışı yaptı. Bir süre havada süzülen Turan, inişe geçtiği sırada paraşütün hakimiyetini kaybetti. Turan ve Çinli çocuk, paraşütle travertenlere düştü. Paraşütün düştüğünü görenler, sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Vatandaşlarda travertenlere tırmanıp, yardım etmeye çalıştı. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekipleri, yaralanan pilot Turan'ı sedyeyle ambulansa taşıdı. Düşme sırasında Çinli turist yara almadı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Turan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yamaç paraşütü pilotu Kamil Can Turan, olay anının anlattı. 4 yıldır yamaç paraşütü pilotu olduğunu ifade eden Turan, "Çinli turistle birlikte 450 metre yükseklikteki Dinamit Tepesi'nden uçtuk. Her zamanki rotamızı kullandım. Havada uçmaya müsaitti. Travertenlerin üzerinden geçerken ters bir türbülanslı havaya denk geldik. O sırada kanat kapandı, aldığım eğitimlerde burada kendini gösterdi. Amacım yolcuyu koruyarak güvenlik şekilde indirmekti. Güvenli bir şekilde en iyi inebileceğim yer yakın olan travertenlerdi. Sert bir iniş oldu. İnişin ardından hemen yolcuyu kontrol ettim. Kendisinin durumu gayet iyiydi. Daha kötü bir sonuç olabilirdi ama aldığımız eğitimler ve tecrübeden dolayı hafif şekilde atlattık" dedi.

Turan, bir süre dinlendikten sonra Pamukkale'de uçmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kamil Can Turan'ın daha önceki bir uçuşundan görüntü

Turan ile röp.

Travertenlerdeki paraş ütten görüntüler

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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50 bin kişiye patenle kaymayı öğretti

ERZURUM'da 68 yaşındaki Eren İltir, 16 yıldır süs havuzları, oyun parkları ve yapay gölü doğal buz pateni pistine dönüştürerek, buz hokeyi ve hız pateni sporunun yayılmasına katkı sağladı. 60 yıldır buzun üzerinde olduğunu belirten İltir, bugüne kadar gruplar halinde yaşları 3 ile 50 arasında değişen yaklaşık 50 bin kişiye patenle kaymayı öğrettiğini söyledi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden yüzme ve buz pateni eğitmeni olarak 2004 yılında emekli olan Eren İltir, 16 yıldır merkez Yakutiye ilçesindeki kış sporları için özveriyle çalışmalar yürüttü. İltir, ilçede oyun parklarında ya da Havuzbaşı'nda Atatürk heykelinin önündeki süs havuzunda bu yıl da Büyükşehir Belediyesine ait Olimpiyot Parka'taki 12 bin metrekare genişliğindeki yapay gölü kış geceleri itfaiye ve kendi imkanları ile su doldurarak dondurup piste dönüştürdü. Kış mevsimi boyunca doğal buz paten pistinde eğitim veren İlter, çocuk ve gençlere buz pateniyle kaymanın inceliklerini öğretiyor. Yıllardır kış mevsiminde buz pistine çevirdiği alanlarda, binlerce kişiye patenle kaymayı öğreten evli 2 çocuk babası Eren İltir, son 6 yıldır bu işi Büyükşehir Belediyesi koordinesinde ücretsiz olarak sürdürüyor.

ARALARINDA MİLLİ SPORCULAR ÇIKTI

Erzurum'da yaşayanları 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'dan önce buz sporları ile süs havuzunda veya oyun parklarında yaptığı doğal buz pistlerinde tanıştırdığını ifade eden Eren İltir, şunları söyledi:

"Oğlum Serdar İltir'e küçük yaşlarında süs havuzunda patenle kaymayı öğrettim. 2015 yılında Erzurum'da düzenlenen ve dünyanın en hızlı 160 sporcusunun katıldığı Kısa Mesafe Sürat Pateni Dünya Kupası 6'ncı Ayak Yarışlarının B Finalinde 7'nci oldu. Bu yıl havuzbaşından önce bediyenin Olimpiyat Parkı'nda yapay gölü buz pistine çevirdik. Yaşları 3 ila 50 arasında değişen herkese patenle kaymayı öğrettim. Bu işin sevdalısıyım. Burada yetişen bir çok çocuk milli takıma girdi. Hatta antrenörlük yaparak bu işi meslek edinenler oldu. Şimdi süs havuzuna Iraklı, Suriyeli ve Afganistanlı çocuklar da gelmeye başladı. Karın, buzun içinde büyüyen Doğulu çocuklar çok yetenekli. Bunların elinden tutan olsa sürat pateni, körling ve buz hokeyinde bizi kimse geçemez. Bugün süs havuzunda yetiştiğim oğlum gibi birçok milli sporcu var. Gençlerimize sahip çıkmamız gerek. Onlar bizim geleceğimiz. Ayrıca devletimiz 2011'de Erzurum'a büyük yatırımlar yaptı. Buz hokeyi salonları burada yetişenler sayesinde dolup, taşıyor. 68 yaşındayım. Bunun 60 yılı buzun üzerinde geçti. 8 yaşında iken ayağımım altına demir koyar karda buzda kayardım."

HERŞEY ÜCRETSİZ

Erzurum Spor A.Ş. Genel Müdürü Ahmel Dal, 2014 yıldan itibaren açtıkları yaz ve kış okullarında ögrencilere kayak, buz pateni, tenis, futbol ve yüzme gibi birçok dalda eğitim verdiklerini belirtti. Havuzbaşında verilen buz pateni eğitimini mesire alanı olan Olimpiyat Parkı'ndaki yapay göle taşıdıklarını ifade eden Dal, "Bu göl 12 bin metre kare bir alana sahip. Yani 5 tane buz pateni alanı genişliğinde. Buraya gelen başta çocuklar olmak üzere herkese ücretsiz eğitim veriliyor. Erzurum bir kış sporları merkezi olduğu için her çocuğun spor yapmasını istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Eren İltir gölü su ile doldururken

-Eren İltir çocuklara buz pateni yapmasını oğretırken

-Buz patenı yapan çocuklar

-Çocuklarla röp

-Eren İltir ile röp

-Ahmet Dal ile röp

-Drone ile çekim

-Muhabir Hümeyra Pardeli'nin anonsu

Haber-Kamera: Haber: Turgay İPEK/ Kamera: Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM,

Haber Kodu : 200129021

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Elazığ depremi mobese kamerasında

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin Mobese görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde deprem anında birçok kişinin panik içinde binalardan açık alanlara kaçması yer aldı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde cuma günü meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem anına ilişkin Mobese kameralarına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Sarsıntının başlamasıyla birlikte birçok kişinin binalardan açık alanlara doğru panik içinde koştuğu görüldü. Kent merkezinde köftecilerin bulunduğu sokaktaki kameraya, deprem ile birlikte iş yerlerinden koşarak çıkanların sağa sola kaçmaları yansıdı. Sarsıntı ile bir binanın kısmen yıkılmasıyla birlikte sokağın toz duman içinde kaldığı da görüldü. Başka bir görüntüde ise yine binaların sallanması ve bir binanın çatı kısmının çökmesi ile caddenin toz bulutuyla kaplandığı görüldü. Mobese kameralarının da sallandığı deprem sırasında vatandaşların sokaklarda yaşadığı panik, sağa sola kaçmaları saniye saniye görüntülere yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Vatandaşların panik içinde binalardan çıkması

-Panik içinde sağa sola kaçmaları

-Bir binanın çatısının çökmesi

-Yollarda yaşanan panik

-Binaların, kameraların sallanması

GÖRÜNTÜLER YURT SIRASINDAN GEÇİLDİ

Haber: ELAZIĞ,

Haber Kodu : 200128073

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ELAZIĞ merkezde deprem anında düğün salonundaki panik kamerada

Haber Kodu : 200128058

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Kedi- köpek korkusunu, gözleri kapalı besleme yaparak yendiler

OSMANİYE'de kedi, köpek korkusu olan gençler, gözleri kapalı bir şekilde sokak hayvanlarına yaklaşıp, onları besleyerek, korkularını yeniyor.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Ali Laçinbala, sokak hayvanlarının sorunlarına dikkat çekmek amacıyla gençlerle birlikte göz kapalı anlamına gelen 'bird box challenge' yaparak besleme yapan bir ekip kurduklarını söyledi. Laçinbala, "Lise ve üzeri okullarda öğretimine devam eden gençlerimize uyguladığımız bu proje ile köpek korkularını ve hayvana yaklaşma korkularını yenen gençler, sosyal medyalarında yayınlayacakları renkli görüntüler elde ediyor. Günden güne talebin çoğaldığı projemizde 100'e yakın gencimizle beleme yaptık" dedi.

'KORUMAK BOYNUMUZUN BORCU'

Laçinbala, gençlerin hayatları boyunca hiç unutamayacakları bir tecrübeyi bu sayede edindiklerine dikkat çekerek, "Yapılan etkinliklerde; çöplükteki terk edilmiş hayvanlar, dağlık alanlardaki hayvanların yanı sıra, soğuk ve sıcak iklim şartlarından dolayı araçların altına giren kedilere de dikkat çekiyoruz. Sessizlerin sesi olmaya çalışıyoruz. Kediler 6, Köpekler 12 saat aç kalırlarsa ölürler. Bizlere emanet edilen bu canları korumak ve kollamak boynumuzun borcudur. Lütfen sokaklarınıza 1 kap su 1 kap mama koymayı ihmal etmeyin" diye konuştu.

'ARAMIZDAKİ BAĞ KUVVETLENDİ'

Etkinliğe katılan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Asiye Nur Hatipoğlu ise hayatında ilk defa gözleri kapalı köpekleri besleme etkinliği yaptığını belirterek, şunları kaydetti: "Böyle bir şey yapacağım aklıma gelmezdi. Çok heyecanlıydım ve benim için çok değişik bir gün oldu. Bugüne kadar hiç böyle bir şey yapmamıştım. Ne kadar sokak hayvanını sevsem de yaklaşırken ister istemez bir tereddüt oluşuyor. Bugün gördüm ki hiçbir şey olmadı, gayet cana yakınlar. Bugün böyle bir şey yaptığım için çok mutluyum, benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Onlarla aramdaki bağ daha da kuvvetlendi, güzel bir etkileşim oldu."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gözü kapalı gencin arkadaşları ile kedilerin bulunduğu alana gelmesi

-Gözü kapalı gencin korkma anı

-Mamayı korkarak kaplara koyması

-Gözü kapalı gencin yanına kedinin gelmesi

-Kız öğrencinin gözü kapalı kedileri beslemesi

-Korkularını yenen gencin kedileri beslemesi

-Kedileri besleme sırasında öğrencinin korkması

-Kız öğrencinin köpekleri beslemesi

-Köpekleri sevmesi

-HAYTAP Temsilcisi Ali Laçinbala ile röportaj

-Besleme etkinliğine katılan Asiye Nur Hatipoğlu ile röportaj

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/ OSMANİYE

Haber Kodu : 200128044

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Barajdaki balık kafesleri buzla kaplandı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde soğuk havanın etkisi ile İmranlı Barajı'nın yüzeyi buz tuttu. Alabalık yetiştirilen barajdaki kafeslerin tamamen buzla kaplandığı görüldü.

İmranlı ilçesinde soğuk hava etkisini hissettiriyor. İlçe merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki sulama ve enerji üretmek amacıyla kullanılan İmranlı Barajı'nın yüzeyi de soğuk havanın etkisiyle tamamen buz tuttu. Baraj gölünde bulunan alabalık tesislerindeki kafeslerin de tamamen donduğu görüldü. Donan baraj gölü havadan drone ile de görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Barajdan drone görüntüleri

-Buzla kaplanan balık kafesleri

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Yasin KIRAS/SİVAS, DHA