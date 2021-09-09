İnternette yabancılarla ve tanımadığı kişilerle oyun oynayan çocukların sayısı her geçen gün artıyor

Yapılan araştırmalara göre, 2020 yılında çocukların %36'sının tanımadıkları kişilerle çevrimiçi oyunlar oynadığı görüldü. İstatistiklerde bu oranın %57'sini erkeklerden, %43'ünün ise kız çocuklarından oluştuğu görüldü. Bu istatistiklerde, bir önceki yıla göre %16'lık bir artış olduğu saptandı.

CyberSafeKids'in yaptığı araştırmada, her üç çocuktan birinin çevrimiçi olarak yabancılarla etkileşim haline girdiği görüldü. Ayrıca, 8-12 yaş arasının %80'inin çevrimiçi oyun oynadığı da belirlendi. Yapılan ankette 13+ yaş sınırına rağmen çocukların %93'ünün kendi akıllı cihazlarına sahip olduğu ve 8 ile 12 yaş arasındakilerin ise %84'ünün sosyal medya kullandığının da altı çizildi.

ÇOCUKLARIN %32'Sİ İNTERNETE KENDİ VİDEOLARINI YÜKLÜYOR

Çocukların kullandığı en popüler uygulamalar arasında YouTube başta yer alıyor. Çocukların, %74'ü YouTube, %47'si Tiktok, %39'u Whatsapp ve %37'si de Snapchat kullanıyor. Ayrıca sosyal medya kullanan çocukların yaklaşık üçte biri kendi videolarını internette paylaşıyor.

Çocukların en çok video paylaştığı platform ise %80 oranla TikTok oldu. Yapılan ankette çocuklara sorulan sorular arasında ebeveynlerinin bilmesini istemeyecekleri bir şey görüp görmediklerini sordular ve %22 oranla görüldü cevabını aldılar. Sorulan bir diğer soruda onları çevrimiçi ortamda üzen veya korkutan bir içerikle karşılaşıp karşılaşmadıkları sorulduğunda ise dörtte biri karşılaştığını bildirdi.

OYUNLAR, ÇOCUKLARIN YABANCILARLA İLETİŞİME GEÇMESİNİ TEŞVİK EDİYOR

Yardım kuruluşunun CEO'su, çocukların çevrimiçi olarak paylaştığı bilgi miktarı ve siber yabancılarla iletişim düzeyi konusunda endişeli olduğunu belirtti. Ayrıca popüler sitelere girişte 13 yaş sınırı kısıtlamasının çok kolay atlatıldığını da söyledi. Verilen mesajlarda ise çocuklara çevrimiçi bir oyunda asla tanımadığın biriyle etkileşim kurmamalarını çünkü genellikle oyunun tasarımı buna alıştırmayı hedeflediğini ve buna teşvik ettiğini belirtti.

Okullar üzerinde de olumsuz bir etkisi olduğu belirtiliyor. Öğretmenlerin %61'lik kısmı sınıflarda siber zorbalık gibi çevrimiçi güvenlik olaylarıyla ilgilendiklerini ve öğretmenlerin %79'u, çevrimiçi güvenliğin okullarında önemli bir sorun olduğunu söyledi.

CyberSafeKids, ebeveynlere ve öğretmenlere, çocukların çevrimiçi ortamda güvenli ve olumlu deneyimler yaşamalarını sağlamak için ihtiyaç duydukları bilgi ve desteği sağlamak için ulusal bir kampanya başlatma çağrısında bulundu. Oyunların hayal gücünü ve iletişim becerisini geliştiren unsurlar olduğu belirtilse de ebeveyn kontrolünde olmasının daha sağlıklı olacağının altı çiziliyor.

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