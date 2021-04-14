İnternetteki fotoğrafını görünce hayatını değiştiren kadın 7 ayda 55 kilo verdi - Son Dakika

İnternetteki fotoğrafını görünce hayatını değiştiren kadın 7 ayda 55 kilo verdi

14.04.2021 11:13

Düzce'de yaşayan Nihal Yılmaz, 125 kiloya ulaşınca diyet ve spor yaparak 7 ayda 70 kiloya düşmeyi başardı. Arkadaşlarıyla birlikte çekildiği fotoğrafa baktıktan sonra kilo vermeye karar verdiğini belirten Nihal Yılmaz, sporun hayatına çok şey kattığını söyledi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde bilgi işlem sorumlusu olarak görev yapan Nihal Yılmaz, 125 kiloya yükseldi. 1 çocuk annesi Nihal Yılmaz geçen 7 ay önce diyet ve spora başladı. Başlarda spor salonuna giden Nihal Yılmaz, spor salonlarının kapanmasıyla birlikte kendisine yardımcı olan spor eğitmeninin yayınladığı videoları takip etmeye başladı. Nihal Yılmaz diyet ve spora devam ederek yaklaşık 125 kilodan 70 kiloya düşerek 55 kilo verdi.

"BU BEN MİYİM GERÇEKTEN DEDİM"

Arkadaşlarıyla birlikte çekildiği fotoğrafın ardından kilo vermeye karar verdiğini belirten Nihal Yılmaz, "Arkadaşlarımla birlikte internette fotoğraflarımızı yayınladık. Orada kendimi yakınlaştırıp gördüğümde inanamadım. Bu ben miyim gerçekten dedim. Çünkü insan kilolu olduğunda kendisini tanıyamıyor. O fotoğrafta karar verdim kilo vermeye. Çünkü o ben değildim. Fakat çok zorlandım. Aşırı derecede zorlandım ve ben spor yapabilir miyim diye tereddüt ettim. 125 kiloyum ben bu sporu yapabilir miyim, kilo verebilir miyim diye çok sorguladım." dedi.

Bir fotoğraf hayatını değiştirdi, 7 ayda 70 kilo verdi

"SPOR HAYATIMA ÇOK ŞEY KATTI"

Her gün işe yürüyerek gidip gelmeye başladığını, spor yaptığını ifade söyleyen Nihal Yılmaz, "Diyetime çok dikkat ettim. Pandemi sürecinde spor salonları kapandı ancak ben hocamla kesinlikle irtibatı koparmadım. İnternette videolar yayınladı bende videolara bakarak sporuma devam ettim. Spor benim hayatıma çok şey kattı. Kızım bir ortama girdiğimizde hemen şunu diyor: 'Benim annem 50 kilo verdi biliyor musunuz? Siz benim annemin önceki resmini gördünüz mü?' Bu beni çok mutlu ediyor. Sağlık için bile çok önemli. Çevremdeki herkesi motive etmeye çalışıyorum. Beni örnek alın diyorum. Ben yapacağıma inanmazken bu hale geldiysem herkes her şeyi yapabilir." diye konuştu.

İnternetteki fotoğrafını görünce hayatını değiştiren kadın 7 ayda 55 kilo verdi
İnternetteki fotoğrafını görünce hayatını değiştiren kadın 7 ayda 55 kilo verdi

Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Hastanesi, Düzce, Diyet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Güncel İnternetteki fotoğrafını görünce hayatını değiştiren kadın 7 ayda 55 kilo verdi - Son Dakika


YORUMLAR (5)
  • sports center: marketler pazarlar kalabalıktan geçilmiyor spor salonları kapanıyor bu nasıl bir zihniyet bu salgının bu kadar yogunlaşmasının sebepleri çok belli esnafın buna katkısı onda bir bile değilken fatura esnafa kesilmesi ne kadar doğru oluyor. Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız

Son Dakika

Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı Ankara'da yaşayan kardeşi koronavirüse yakalanan adam İstanbul'da karantinaya alındı Ankara'da yaşayan kardeşi koronavirüse yakalanan adam İstanbul'da karantinaya alındı Ev yapmak için kazdıkları topraktan insan kemikleri çıktı Ev yapmak için kazdıkları topraktan insan kemikleri çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu Instagram hesabı açan Müge Anlı'nın ilk paylaşımı sosyal medyayı salladı Instagram hesabı açan Müge Anlı'nın ilk paylaşımı sosyal medyayı salladı AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz Cansız bedeni yanan aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı Cansız bedeni yanan aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava

Son Dakika Haberleri
12:55 "Başka çarem yok" diyen lise öğrencisi üst geçide çıkıp intihara kalkıştı
12:34 Mahalledeki bakkal ve eczaneleri tek tek dolaşan gizemli hayırsever, veresiye defterindeki borçları ödedi
12:27 Ankara'da yaşayan kardeşi koronavirüse yakalanan adam İstanbul'da karantinaya alındı
12:24 Akşener'e, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili sözleri soruldu: Seçime daha çok zaman var
12:05 Ev yapmak için kazdıkları topraktan insan kemikleri çıktı
11:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu
11:47 Instagram hesabı açan Müge Anlı'nın ilk paylaşımı sosyal medyayı salladı
11:30 Altın güne düşüşle başladı: Gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor
11:25 Diyanet Vakfı rap müzikli kampanya klibi yaptı! Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü
11:20 AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz
"Başka çarem yok" diyen lise öğrencisi üst geçide çıkıp intihara kalkıştı         
12:56
Mahalledeki bakkal ve eczaneleri tek tek dolaşan gizemli hayırsever, veresiye defterindeki borçları ödedi Mahalledeki bakkal ve eczaneleri tek tek dolaşan gizemli hayırsever, veresiye defterindeki borçları ödedi         
12:34
100 binde 1 kişide görülen hastalığın pençesindeydi! İyileşince 2 yılın ardından doya doya su içti 100 binde 1 kişide görülen hastalığın pençesindeydi! İyileşince 2 yılın ardından doya doya su içti         
12:15
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2 yaşına giren oğullarının doğum gününü kutladı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2 yaşına giren oğullarının doğum gününü kutladı         
11:56
Fenerbahçe ve Galatasaray, Lazio'dan ayrılması beklenen Muriqi için bir kez daha savaşa tutuştu Fenerbahçe ve Galatasaray, Lazio'dan ayrılması beklenen Muriqi için bir kez daha savaşa tutuştu         
11:52
Ahmet Hakan'ın imzasını taklit ederek evini kiraya veren eski şoförüne 2 yıl 8 ay hapis cezası Ahmet Hakan'ın imzasını taklit ederek evini kiraya veren eski şoförüne 2 yıl 8 ay hapis cezası         
11:39
Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'taki hikayesi sona eriyor Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'taki hikayesi sona eriyor         
11:13
Çobanlık 'parası çok hanımı yok' mesleği oldu Çobanlık 'parası çok hanımı yok' mesleği oldu         
10:37
Tavukta Ramazan fırsatçılığı: 5 TL zam geldi Tavukta Ramazan fırsatçılığı: 5 TL zam geldi         
09:32
Bolu'da işler karıştı! Belediye başkanının dağıttığı imsakiye, 20 dakika fazla oruç tutturuyor Bolu'da işler karıştı! Belediye başkanının dağıttığı imsakiye, 20 dakika fazla oruç tutturuyor         
09:29
Kalp krizi geçiren genç son nefesini verirken özel güvenliğin müdahalesiyle kurtuldu! O anlar kamerada Kalp krizi geçiren genç son nefesini verirken özel güvenliğin müdahalesiyle kurtuldu! O anlar kamerada         
04:48
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler belli oldu! İşte 43 maddede muafiyet listesi Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler belli oldu! İşte 43 maddede muafiyet listesi         
01:45
Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı         
01:30
İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti         
00:59
Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var         
23:02
Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi         
17:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2021 12:59:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İnternetteki fotoğrafını görünce hayatını değiştiren kadın 7 ayda 55 kilo verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei