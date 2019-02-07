Son Dakika Haberleri: İnternetteki Linke Tıklayınca Hayatının Şokunu Yaşadı

İnternetteki Linke Tıklayınca Hayatının Şokunu Yaşadı

1 saat önce

Kırklareli'de sosyal medyada bir kampanya linkine tıklayan şahıs hayatının şokunu yaşadı.

İnternetteki Linke Tıklayınca Hayatının Şokunu Yaşadı, System.String[]
Kırklareli'de sosyal medyada bir kampanya linkine tıklayan şahıs hayatının şokunu yaşadı.

Kırklareli'de R.K. isimli bir şahıs, twitter'da bir bankaya ait kampanyayı görüp, kampanya linkine tıkladı. İnternet ortamındaki gönderiyi tıkladıktan sonra önüne çıkan kampanyaya kullanıcı adı ve şifresini yazan R.K. sisteme bir türlü giriş yapamadı. Daha sonra sisteme giriş yapabilmesi için telefonuna onay kodu gönderilen R.K. bu denemesinden de sonuç alamadı.

Bir süre sonra R.K.nin telefonuna, E.Ş. isimli şahsa ait hesaba 6 bin 380 TL para gönderileceğine dair uyarı mesajı geldi. Bunun üzerine bankanın müşteri hizmetlerini arayan R.K. şüpheli işlem bildiriminde bulunarak, banka hesabını askıya aldı. Şahıs banka hesabını askıya aldıktan sonra E.Ş. isimli şahsa ait hesaba 6 bin 380 TL para transferi yapılarak dolandırıldığını polise bildirdi.

Bunun üzerine polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:59 Kaynak: İHA

Kırklareli, 3. Sayfa
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