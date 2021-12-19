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İNTERNETTEN ALINIP, KARGOYLA TESLİM EDİLEN 'ANASON HEDİYELİ' ALKOL - Son Dakika

İNTERNETTEN ALINIP, KARGOYLA TESLİM EDİLEN 'ANASON HEDİYELİ' ALKOL

19.12.2021 10:19

ALKOL türevleri, evsel kullanım için satışı yasak olmasına rağmen internet ortamında 5 litresi 270 liradan başlayan fiyata alıcı buluyor.

ALKOL türevleri, evsel kullanım için satışı yasak olmasına rağmen internet ortamında 5 litresi 270 liradan başlayan fiyata alıcı buluyor. Alkol türevlerinin ilanlarda 'İndirim', 'Tüm siparişinize yetecek anason ücretsiz', 'Anason hediye' gibi ifadelerle alıcı bulması dikkati çekiyor. Kendi içkisini yapmak isteyenlerin internet ortamından kolayca aldığı alkol türevinin teslimatı ise kargoyla gerçekleştiriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın etil alkol ve metanolün üretimi ile iç ve dış ticaretine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2020'den bu yana etil alkol, metil alkol ve benzeri alkol türevlerinin evsel kullanım için satışı yasaklandı. Yasak olmasına rağmen alkol türevi ürünlerin hiçbir belge ve uyarı olmadan internet ortamında satışının yapıldığı görüldü. Sahte içki yapmak isteyenlerin internet ortamında kolayca satın aldığı alkol türevlerinin kargoyla teslim edildiği gözlendi. İnternette çok sayıda ilanda satışa sunulan alkol türevleri, 5 litresi 270 liradan alıcı buluyor. İnternet ortamında satışlar da online olarak kredi kartıyla gerçekleştiriliyor. İlanlarda 'indirim', 'Tüm siparişinize yetecek anason ücretsiz', 'Anason hediye' gibi ifadeler yer alıyor. Sosyal medya, internet ortamında web siteleri ve telefonlarda yer alan yazışma uygulamaları aracılığıyla alkol satışının sıklıkla gerçekleştirildiği fark edildi.

'KANUNLARI HİÇE SAYIYORLAR'

Manavgat Bakkallar Büfeler ve Bayiler Odası Başkanı Abdullah Akça, her türlü alkolün, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) tarafından verilen belgelerle satışına müsaade edildiğini anlattı. Son günlerde sahte içki nedeniyle ölümlerin yaşandığına dikkati çeken Akça, Alkol TAPDK'nın vermiş olduğu belgelerle belirtilen adreslerde satılabilir. Yani sitelerde ya da herhangi bir yerde alkolün satışı yasak. İnternette alkol alışverişi yapılması zaten yasak. Tüketiciler alkolü siparişle, internet sitelerinden ya da WhatsApp gruplarından almasın. Alıyorlarsa kanunları hiçe saymaktadırlar. Etil alkol TAPDK belgesi ile satılır. Merdiven altı yerlerde üretimi yapılan alkol, kaçak alkole giriyor. Bu işletmeler kaçak olduğu için bu belgeleri almaları imkansız diye konuştu.

'ETİL ALKOL YERİNE METİL ALKOL'

Evinde alkol yapmaya çalışanlarda artış yaşandığını belirten Akça, 'Alkolün gerçek ham maddesi etil alkolden üretilir. Ama etil alkol yerine, etil alkolün dörtte bir fiyatına satılan metil alkolden üretildiği için maalesef ölümlere yol açıyor. Metil alkolden üretilen alkol, genelde merdiven altında üretiliyor. Alkollü içecek fiyatı yüksek olduğu için bazı tüketiciler kendi içkisini yapmaya kalkıyor. Yaptıklarını başkalarına da ikram ediyor. Merdiven altı yerlerde üretilen alkol tüketilmemeli dedi. Tüketicinin sahte içkiyi anlamasının imkansız olduğunu vurgulayan Akça, bandrollü ürün alınması gerektiğini vurguladı.

İNTERNETTEN ALINIP, KARGOYLA TESLİM EDİLEN 'ANASON HEDİYELİ' ALKOL
İNTERNETTEN ALINIP, KARGOYLA TESLİM EDİLEN 'ANASON HEDİYELİ' ALKOL
İNTERNETTEN ALINIP, KARGOYLA TESLİM EDİLEN 'ANASON HEDİYELİ' ALKOL
İNTERNETTEN ALINIP, KARGOYLA TESLİM EDİLEN 'ANASON HEDİYELİ' ALKOL

İnternet, Gazete, TAPDK, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İNTERNETTEN ALINIP, KARGOYLA TESLİM EDİLEN 'ANASON HEDİYELİ' ALKOL - Son Dakika


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