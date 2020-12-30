İnternetten alışveriş sırasında banka hesabının boşaltıldığı iddiası - Son Dakika

İnternetten alışveriş sırasında banka hesabının boşaltıldığı iddiası

30.12.2020 10:59
İnternetten alışveriş sırasında banka hesabının boşaltıldığı iddiası, System.String[]

İzmir'de bir kadın, bir alışveriş sitesinin büyük indirim kampanyasından alışveriş ettiği sırada banka hesabındaki tüm paranın çekildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

İzmir'de bir kadın, bir alışveriş sitesinin büyük indirim kampanyasından alışveriş ettiği sırada banka hesabındaki tüm paranın çekildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Konak'ta yaşayan Nur Üzümcü, AA muhabirine, sosyal medyada gördüğü bir reklamda kasım ayının sonunda gerçekleşen büyük indirim kampanyası kapsamında beğendiği bir ürünün indirime girdiğini gördüğünü söyledi.

Reklamda verilen sitenin linkine tıklayarak bilinen bir e-ticaret sitesinin sayfasına girdiğini aktaran Üzümcü, beğendiği eteği daha ucuza almak üzere işlem başlattığını ifade etti.

Alışverişin sonuna geldiğinde kendisine güvenli ödeme (3D) şifresi gelmediğine değinen Üzümcü, ürünü alamadığını fark edince alışverişten vazgeçtiğini ve e-ticaret sitesinden çıkış yaptığını belirtti.

Alışveriş yapmaya çalıştığı günün gecesinde bankadan telefon geldiğini ve karşıdaki telesekreterin "Alışveriş size aitse 1'i, değil ise 2'yi tuşlayın" dediğini ileri süren Üzümcü, bunun bir dolandırıcılık yöntemi olacağından şüphelendiğini ve soruyu cevaplamadan telefonu kapattığını dile getirdi.

Telefonu kapattıktan sonra mobil bankacılık üzerinden hesabını kontrol ettiğini söyleyen Üzümcü, "Baktım ki hesabım sıfırlanmış. Bankayı aradım hemen hesabıma bloke koydurdum." dedi.

Hesabından 4 bin lira çekildiğini, bankayı aradığını ancak yeterli bilgi alamadığını savunan Üzümcü, bankaya şikayet dilekçesiyle başvuru yaptığını, avukatı aracılığıyla savcılığa banka ve internet sitesi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.

Alışveriş sitesini arayınca da yardımcı olunmadığını belirten Üzümcü, "Site bana 'Alışverişiniz yarım kalmış gözüküyor, yardımcı olamayız' diyor. Banka 'Siz bu işi güvenli ödeme ile yapmışsınız. Biz bunu ödemeyiz' diyor. Ben de soruyorum eğer güvenli ödeme ile yaptıysam benim ürünüm niye orada. Belli ki benim hesabıma birileri girmiş ve dolandırılmışım." diye konuştu.

Telefon hattından mesaj atılmış

Bankaya başvuru yaptığı günün ertesinde de rehberindeki herkese mesaj gittiğini anlatan Üzümcü, şunları kaydetti:

"Benim hattımdan rehberimdeki herkese uygun faizle pandemi kredisi verildiği, bedava internet dağıtıldığına dair binlerce mesaj gidiyor. Bu SMS'lerin de bir bedeli var tabi. Kullandığım hat da bana bu mesajların faturasını kesiyor. Bir de oradan mağdur oluyorum. Şirkete mesajların bana ait olmadığını söylüyorum, bunun geri ödemesini yapın diyorum. Onlar da bu mesajları benim attığımı söyleyip geri ödeme yapmıyor."

Bunların üzerine mağduriyetini sosyal medya üzerinden paylaştığını hatırlatan Üzümcü, "Binlerce kişi aynı sıkıntıyı yaşıyormuş. Çok yakınımdaki insanlardan da benzer şikayetler duydum. Ben bu parayı alırım almam hiç önemli değil. Ama mücüdalemi sürdüreceğim, sesimi de duyuracağım. Bunda kararlıyım." diye konuştu.

Cep Telefonu, Kadın, İzmir, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnternetten alışveriş sırasında banka hesabının boşaltıldığı iddiası - Son Dakika


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