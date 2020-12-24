İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Online siparişlerden de poşet parası alınacak
24.12.2020 00:39
TBMM'de kabul edilen önerge ile internet alışverişlerinde yeni döneme girildi. Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için 2019 yılında yürürlüğe giren alışveriş poşetlerinin para ile satılmasının kapsamı genişletildi. Bundan böyle internet alışverişlerinde de 25 kuruş poşet parası alınacak.
TBMM Genel Kurulu'nda Çevre Ajansı kurulmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerinde AK Parti'nin normal alışverişlerde kullanılan poşet için vatandaşlardan alınan ücretin internet alışverişlerinden de alınmasına ilişkin önergesi kabul edildi.
İNTERNET ALIŞVERİŞLERİNDE DE POŞET ÜCRETİ ALINACAK
Sabah'ta yer alan habere göre; böylece bundan sonra internet alışverişlerinden de şu anda 25 kuruş olan poşet parası alınacak. Uygulama ile plastik poşet kullanımı 2019'un 11 ayında yaklaşık yüzde 77 oranında azaldı, kişi başı aylık kullanım adedi 10'a kadar düştü.
PLASTİK POŞETTE FİYAT DEĞİŞMEDİ
Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca satış noktalarında plastik poşetlerden alınan ücretler yeni yılda da sabit 25 kuruş olarak kalacak. Açık satılan gıdaların hijyenini sağlamak için satış noktalarında ücretsiz verilen plastik poşetlere alternatif olarak kağıt/karton içerikli torbaların da sunulması zorunluluğu getirildi.
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