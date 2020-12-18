İnternetten alkol satışı yasağa rağmen devam ediyor - Son Dakika

İnternetten alkol satışı yasağa rağmen devam ediyor

18.12.2020 09:15
İnternetten alkol satışı yasağa rağmen devam ediyor, System.String[]

RESMİ Gazete'de yayımlanan karara göre 1 Aralık'ta internette satışı yasaklanan etil ve metil alkolün bazı internet sitelerinde halen satışlarının sürdüğü görüldü.

RESMİ Gazete'de yayımlanan karara göre 1 Aralık'ta internette satışı yasaklanan etil ve metil alkolün bazı internet sitelerinde halen satışlarının sürdüğü görüldü. Yaptırımlara dikkat çeken Avukat Abdi Yaşar, alkolü satan kişilerin ölümlü bir olayda 'olası kastla adam öldürme suçundan' yargılanabileceğini söyledi.

Son dönemde sahte içkiden ölümlerin artması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı düzenleme yaptı. Düzenlemeyle, internet üzerinden etil ve metil alkolün satışı yasaklandı. 1 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'nin 31261 sayısında etil alkol ve metanolün üretimi ile iç ve dış ticaretine ilişkin usul ve esas hakkında yapılan düzenlemeyle geçiş için 60 günlük süre tanındı. Bu süre 1 Aralık itibariyle doldu. Buna rağmen birçok internet sitesinde evsel kullanıma uygun etil alkol satışının sürdüğü görüldü.

YASAĞA RAĞMEN SATIŞ CEZA GETİRİRYasaklanan ürünün satılması halinde ne gibi cezaların uygulanacağını anlatan Avukat Abdi Yaşar, "1 Aralık itibariyle etil alkolün satışı yasaklandı. Ancak halk sağlığını hiçe sayan bazı kişiler, internet ortamında etil alkolü satmaya devam ediyor. İnternet ortamında etil ve metil alkol satan kişilerin hem idari yönden hem de cezai yönden sorumlulukları bulunmaktadır. İdari yönden şu ceza uygulanır. Etil alkol satışını yaptıkları internet sitesi kapatılır. Hem de bu satışı yapanlar hakkında 20 ila 100 bin lira arası para cezası uygulanır. Bir de bunun cezai boyutu var. İnternet ortamında etil alkolü satanlar, alan kişinin bununla içki yaptığını biliyorsa ve ölüm olayının yaşanması halinde 'olası kastla adam öldürme' suçu oluşur. Bu suçtan da yargılanır" dedi.CEZALAR AĞIR

İnternet üzerinden etil ve metil alkol satan kişilerin, ürünü alan kişinin bundan sahte içki üreteceğini bilmemesi halinde de hukuki sorumluluğu bulunduğunu belirten Avukat Yaşar, "Bu durumda ölümlü olay yaşanırsa 'olası kastla adam öldürme suçuna yardım' suçlamasından yargılanırlar" dedi.  Yaralanma durumunda ise 'olası kastta yaralama suçuna yardım' suçlamasıyla yine satış yapan kişinin yargılanacağını kaydetti.


İnternetten alkol satışı yasağa rağmen devam ediyor
İnternetten alkol satışı yasağa rağmen devam ediyor
İnternetten alkol satışı yasağa rağmen devam ediyor
İnternetten alkol satışı yasağa rağmen devam ediyor
İnternetten alkol satışı yasağa rağmen devam ediyor
İnternetten alkol satışı yasağa rağmen devam ediyor
İnternetten alkol satışı yasağa rağmen devam ediyor
İnternetten alkol satışı yasağa rağmen devam ediyor
İnternetten alkol satışı yasağa rağmen devam ediyor
İnternetten alkol satışı yasağa rağmen devam ediyor

İnternet, Gazete, Aralık, Alkol, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İnternetten alkol satışı yasağa rağmen devam ediyor - Son Dakika


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