Son Dakika Haberleri: İnternetten Araç Almak İsterken Dolandırıldı

İnternetten Araç Almak İsterken Dolandırıldı

1 saat önce

Eskişehir'de bir vatandaş, internette ilanını gördüğü aracı satın almak isterken dolandırıldı.

İnternetten Araç Almak İsterken Dolandırıldı, System.String[]
Eskişehir'de bir vatandaş, internette ilanını gördüğü aracı satın almak isterken dolandırıldı.

Batıkent mahallesi Ertürkoğlu sokakta yaşayan E.U., bir alışveriş sitesinde gezinirken satılık bir araç ilanı gördü. İlanda belirtilen telefonu arayan vatandaş, araç satışı için 49 bin 250 TL' ye anlaştı. Vatandaş, şahsın belirtiği banka hesabına ilk önce 500 TL, daha sonra şüphelinin 'banka borcum var, araç satışı için 600 TL daha gönder' demesi üzerine 600 TL daha gönderdi. İsmini V.Ç. olarak bildiren şüphelinin parayı gönderdikten sonra kendisini engellediğini gören vatandaş, polise başvurup dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:22 Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa
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