İnternetten araç satın almaya çalışırken bin lira dolandırıldı

Eskişehir'de, internette gördüğü aracı satın almaya çalışan bir vatandaş bin lira dolandırıldı.

Eskişehir'de, internette gördüğü aracı satın almaya çalışan bir vatandaş bin lira dolandırıldı.



İstiklal mahallesi İki Eylül caddesinde yaşayan K.T. (33) internet alışveriş sitesinde İstanbul plakalı bir aracın satılık ilanını görüp paylaşılan irtibat telefonunu aradı. İsmini S. olarak söyleyen şahısla konuşup pazarlık yapan vatandaş, aracı satın almak için sözlü olarak anlaştı. Şahsın verdiği iban numaralı hesaba bin lira kapora bedeli yatıran K.T., sonradan dolandırıldığını anlayınca polise gidip şikayetçi oldu. - ESKİŞEHİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yabancı uyruklu 2 kişi sokak ortasında dövdükleri adamı boğazından bıçaklayarak öldürdü

Ramazan Bayramı'nda Hava Nasıl Olacak?

TMSF, Yunus Emre Termik Santrali'ni satışa çıkarıyor

Kahreden ölüm! Topladığı odunlar sonu oldu