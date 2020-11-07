İnternetten araştırıp öğrendi, tespih ustası oldu - Son Dakika

İnternetten araştırıp öğrendi, tespih ustası oldu

07.11.2020 16:59

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Kadir Türkmen, internetten araştırarak öğrendiği ve satışını yaptığı tespihlerin siparişine yetişemiyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Kadir Türkmen, internetten araştırarak öğrendiği ve satışını yaptığı tespihlerin siparişine yetişemiyor.

İslahiye ilçesinde Aydınlık Mahallesi'nde ikamet eden bir çocuk babası Kadir Türkmen (32) çalıştığı işinin ardından boşta kalan zamanlarında evinin depo kısmında atölye yaptığı yerde 2 yıldır tespih yaparak hem boş zamanını değerlendiriyor, hem de yaptığı tespihleri satarak kazanç elde ediyor.

İlkokuldan bu yana teknik konulara ilgi duyduğunu bu yönde araştırmalar yaptığını ifade eden Türkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayseri'ye gittiğinde tespih yapanları görünce kendisinde merak oluştuğunu söyledi.

Türkmen, internetten yaptığı araştırmayla bilgiler edinerek 4 yıl bu konu üzerinde çalıştığını ve 2 yıldır da evinin depo kısmında kurduğu atölyesinde tespih yapıp sattığını dile getirdi.

Atölyede kullanacağı malzemenin büyük maliyet tuttuğunu aktaran Türkmen, piyasadakinin onda bir fiyatına çamaşır makinesi motorundan makinesini da kendisinin yaptığını ifade etti.

Büyük bir titizlikle torna makinesinde kestiği taşları yontup tespih tanesi haline getiren Türkmen, ilçede bu işi sadece kendisinin yaptığını, öğrenmek isteyenlere de yardımcı olmak istediğini belirtti.

Tespih üretiminin sabır isteyen, zor bir iş olduğunu dile getiren Türkmen, atölyesinde haftada bir veya iki tespih yapabildiğini, tanesini 300 ila 400 liraya sattığını ve sosyal medyada yaptığı canlı yayında ürünlerini görenlerin talep ettiğini söyledi.

Türkmen, talebe yetişmekte zorlandığını kaydetti.

Türkmen, şöyle devam etti:

"İnsanlar mutlu olduğunda tespih çekiyor, cenazeleri olduğunda, çocukları doğarken çekiyorlar. Benim yaptığım, alın teri döktüğüm, ürettiğim, emek verdiğim obje insanların anılarına karışıyor. Göçüp gittiğimde dünyada bir eserim kalıyor. Bu düşünceler beni mutlu ediyor."

İnternetten araştırıp öğrendi, tespih ustası oldu
İnternetten araştırıp öğrendi, tespih ustası oldu
İnternetten araştırıp öğrendi, tespih ustası oldu
İnternetten araştırıp öğrendi, tespih ustası oldu

Kadir Türkmen, Gaziantep, Kayseri, Türkmen, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnternetten araştırıp öğrendi, tespih ustası oldu - Son Dakika


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