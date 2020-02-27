İnternetten 'balya ipi' dolandırıcılığına 5 yıl hapis - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnternetten 'balya ipi' dolandırıcılığına 5 yıl hapis - Son Dakika

İnternetten 'balya ipi' dolandırıcılığına 5 yıl hapis

6 saat önce

KAYSERİ'de, tarım ürünlerinin satıldığı internet sitesinden H.Ö.'yü (24) 20 bin liralık balya ipi satma vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Hasan K., (32) 5 yıl hapis ve 12 bin lira para cezasına çarptırıldı.

İnternetten 'balya ipi' dolandırıcılığına 5 yıl hapis, System.String[]

KAYSERİ'de, tarım ürünlerinin satıldığı internet sitesinden H.Ö.'yü (24) 20 bin liralık balya ipi satma vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Hasan K., (32) 5 yıl hapis ve 12 bin lira para cezasına çarptırıldı. Hasan K.'nin tutuksuzluk halinin devamına hükmedildi.

Geçen yıl meydana gelen olayda çiftçi H.Ö., tarım ürünlerinin satıldığı internet sitesi üzerinden 20 bin lira değerinde 20 kutu balya ipi sipariş verdi. Parayı ödemesine rağmen sipariş verdiği ürünlerin gelmemesi sonrası dolandırıldığını fark eden H.Ö., savcılığa giderek, suç duyurusunda bulundu. Soruşturma sonunda şüphelinin, Hasan K. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Hasan K. hakkında, 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan dava açıldı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuksuz sanık Hasan K. katılmadı. Mahkeme heyeti, sanık Hasan K.'yi 'dolandırıcılık' suçundan 5 yıl hapis ve 12 bin lira para cezasına çarptırdı. Yargıtay süreci göz önünde bulundurularak, sanığın tutuksuzluk halinin devamına hükmedildi.


Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin, Pakistan'daki çekirge istilasına yardım için 100 bin ördek yolluyor
Hamile eşini çocuğunun önünde döven kocaya 8 ay hapis cezası verildi "Savaş suçu işliyorsunuz" diyen Almanya, Rusya ve Esed rejimine ateşkes çağrısı yaptı Son dakika: Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman görevden alındı

Son Dakika Haberleri
19:08 Britney Spears'ın dans ederken ayağı kırıldı! Kırık sesi videoda çok net duyuluyor
18:39 Kerem Deveci: En karanlık anda size cesaret veren şey ideallerinizdir
18:38 Britney Spears dans video çekerken ayağını kırdı
17:42 Ece Erken'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen o avukat konuştu!
17:08 Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 19:39:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İnternetten 'balya ipi' dolandırıcılığına 5 yıl hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]