İnternetten 'balya ipi' dolandırıcılığına 5 yıl hapis - Son Dakika

KAYSERİ'de, tarım ürünlerinin satıldığı internet sitesinden H.Ö.'yü (24) 20 bin liralık balya ipi satma vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Hasan K., (32) 5 yıl hapis ve 12 bin lira para cezasına çarptırıldı. Hasan K.'nin tutuksuzluk halinin devamına hükmedildi.

Geçen yıl meydana gelen olayda çiftçi H.Ö., tarım ürünlerinin satıldığı internet sitesi üzerinden 20 bin lira değerinde 20 kutu balya ipi sipariş verdi. Parayı ödemesine rağmen sipariş verdiği ürünlerin gelmemesi sonrası dolandırıldığını fark eden H.Ö., savcılığa giderek, suç duyurusunda bulundu. Soruşturma sonunda şüphelinin, Hasan K. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Hasan K. hakkında, 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan dava açıldı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuksuz sanık Hasan K. katılmadı. Mahkeme heyeti, sanık Hasan K.'yi 'dolandırıcılık' suçundan 5 yıl hapis ve 12 bin lira para cezasına çarptırdı. Yargıtay süreci göz önünde bulundurularak, sanığın tutuksuzluk halinin devamına hükmedildi.