İnternetten buldular, kandırıp aldılar, parçalayıp sattılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İnternetten buldular, kandırıp aldılar, parçalayıp sattılar - Son Dakika

İnternetten buldular, kandırıp aldılar, parçalayıp sattılar

7 saat önce

Adana polisi internet üzerinden gördükleri satılık otobüs, kamyon ve tır sahipleri ile irtibata geçip onlara kaparo ve senet vererek dolandırıp aldıkları araçları parçalayarak sattıkları öne sürülen 4 kişiyi yakaladı.

İnternetten buldular, kandırıp aldılar, parçalayıp sattılar, System.String[]

Adana polisi internet üzerinden gördükleri satılık otobüs, kamyon ve tır sahipleri ile irtibata geçip onlara kaparo ve senet vererek dolandırıp aldıkları araçları parçalayarak sattıkları öne sürülen 4 kişiyi yakaladı.


İddiaya göre, Kütahya'da yaşayan Saadet Y. (43) üzerine kayıtlı olan otobüsü 75 bin lira satmak için internet üzerinden ilan verdi. Kendilerini çiftçi olarak tanıtan Reşit T. (34), Hamza D. (32) Alpaslan K. (42), Tugay D. (22) "Biz bu otobüsle portakal bahçesine amele taşıyacağız. Size 20 bin lira verelim, geri kalanını 2 ayrı senetle ödeyelim" dedi. Bunu kabul eden Saadet Y. otobüsü teslim etti ancak bankada bir sorun olduğunu söyleyen şüpheliler peşinat olarak verecekleri 20 bin lirayı da daha sonra vereceklerini söyledi. Ardından da otobüsle Adana'ya gelen şüpheliler aracı burada parçalara ayırarak sattı. Zanlıların otobüsle Adana'ya gelmesi de anbean görüntülendi.


"Bu kişiler sahtekar, sakın inanmayın"


Aradan geçen süre içinde senetlerin karşılıksız olduğunu öğrenen Saadet Y. durumu kardeşi Ali Rıza Y.'ye söyledi. Sosyal paylaşım sitesi üzerinden şüphelilerin isimlerini yazan Ali Rıza Y. 'Bu kişiler sahtekar, dolandırıcı, sakın inanmayın' diye yazılan paylaşımları görünce polisi aradı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin adreslerine baskın yaptı. Reşit T., Hamza D., Alpaslan K. ve Tugay D. yakalandı. Şüphelilerin aynı yöntemle Bingöl'de Serhat A.'dan 85 bin lira değerinde kamyon aldığı, yine zanlıların Eskişehir'den Raşit Ö.'den 135 bin liraya tır aldıkları ve onuda parçalara ayırıp sattıkları öne sürüldü.


Reşit T.'nin araçları parçaladıklarını itiraf ederek, "Hamza bana aracı getirdi ben hurdacıyım araç parçalarım. Bana Hamza 'bütün evrakları tamam sıkıntı yok' dedi ben de parçaladım benim işim bu" dediği öne sürüldü.


Şüphelilerden Reşit T. ve Hamza D. tutuklanırken, Alpaslan K. ile Tugay D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Kütahya, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:15 Kaynak: İHA
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