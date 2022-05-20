İnternetten cep telefonu satan 9 kişiyi dolandıran şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İnternetten cep telefonu satan 9 kişiyi dolandıran şüpheli yakalandı

20.05.2022 13:29
İnternetten cep telefonu satan 9 kişiyi dolandıran şüpheli yakalandı

BURSA'da internette cep telefonu satan 9 kişiyi, ileri tarihli para transferi yaptığı dekontu gösterip, cihazları aldıktan sonra da ödeme talimatını iptal ederek dolandıran E.Ö. (47), gözaltına alındı.

BURSA'da internette cep telefonu satan 9 kişiyi, ileri tarihli para transferi yaptığı dekontu gösterip, cihazları aldıktan sonra da ödeme talimatını iptal ederek dolandıran E.Ö. (47), gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 farklı cep telefonu dolandırıcılığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Ekipler, şüphelinin E.Ö. olduğunu tespit etti. E.Ö.'nün, internet üzerindeki satılık cep telefonu ilanlarından bulduğu kişilerle görüşüp anlaştığı, parayı ileri tarihli yaptığı EFT ile gönderdiği, dekontu gösterip telefonu aldıktan sonra ise para transferini bankadan iptal ettiği saptandı. E.Ö., düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada dolandırıcılıkla aldığı bir cep telefonu ele geçirildi.E.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


İnternetten cep telefonu satan 9 kişiyi dolandıran şüpheli yakalandı
İnternetten cep telefonu satan 9 kişiyi dolandıran şüpheli yakalandı
İnternetten cep telefonu satan 9 kişiyi dolandıran şüpheli yakalandı
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Kaynak: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İnternetten cep telefonu satan 9 kişiyi dolandıran şüpheli yakalandı - Son Dakika
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