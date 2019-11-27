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İnternetten dolandırıcılığa hapis cezası

6 saat önce

Bir alış veriş sitesinde bin TL bedelle satışta olan Play Station 4 almak isteyen ancak parayı göndermesine rağmen ürünü alamayan bir vatandaşı dolandırdığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanığa 1 yıl 1 ay 10 gün hapis, 540 TL adli para cezası verildi.

İnternetten dolandırıcılığa hapis cezası, System.String[]

Bir alış veriş sitesinde bin TL bedelle satışta olan Play Station 4 almak isteyen ancak parayı göndermesine rağmen ürünü alamayan bir vatandaşı dolandırdığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanığa 1 yıl 1 ay 10 gün hapis, 540 TL adli para cezası verildi. Kayseri'nin yanı sıra İstanbul ve Niğde illerinde de hakkında soruşturma olan sanık, "Ben de Adalet okuyorum hakim bey. Sizler gibi yüksek mertebelere ulaşmak istiyorum" dedi.

2 Eylül 2019'da bir alışveriş sitesinde F.Y. isimli mağdur 500 gigabaytlık Play Station 4 ilanı gördü. İletişime geçtiği ve kendisini H.Ö. olarak tanıttığı kişi ile bin TL bedelde anlaştı. Parayı gönderen F. Y.'nin satın aldığı Play Station 4 gelmedi. Mağdur F.Y. polise şikayetçi olurken, yapılan incelemede kendisini H.Ö. olarak tanıtan kişinin S.A. olduğu tespit edildi. Şüpheli S.A. hakkında 'Bilişim Sistemleri Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan dava açıldı.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık S. A.(23) Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile mağdur F. Y.(40) ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Tutuksuz sanık S.A., "Ben kendimi başka bir isim ile tanıtmadım, mesajlaşmada sahte TC kimlik numarası vermedim. Kargoda bir sıkıntı oldu, gönderemedim, daha sonra kendisine gönderdiği parayı iade ettim" diye konuştu.

Mahkeme başkanının İstanbul ve Niğde illerinde de hakkında soruşturma olmasını hatırlatması üzerine sanık S.A., 'bilmiyorum' cevabı verdi.

Mağdur F.Y. ise sanıktan şikayetçi olmadığını, zararının giderildiğini söyledi.

Karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan tutuksuz sanık S.A. "Ben de Adalet okuyorum hakim bey. Sizler gibi yüksek mertebelere ulaşmak istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık S.A.'ya 'Bilişim Sistemleri Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan, mağdurun zararının giderilmesi nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerince 1 yıl 1 ay 10 gün hapis, 540 TL adli para cezası verdi. Mahkeme, sanığın sabıkasız oluşu nedeniyle cezayı 5 yıl erteledi. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:51 Kaynak: İHA
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