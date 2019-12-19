İnternetten ek iş araştırdı "kaz"a yatırım yaptı - Son Dakika
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İnternetten ek iş araştırdı "kaz"a yatırım yaptı

6 saat önce

Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Ufacıkören Mahallesinde çiftçilikle uğraşan Bekir Kılınçarslan ek iş olarakkaz çiftliği kurdu.

Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Ufacıkören Mahallesinde çiftçilikle uğraşan Bekir Kılınçarslan ek iş olarak

kaz çiftliği kurdu. 5 dönüm arazisini kaz çiftliği için kullanan ve 3 yıldır gerçekleştirdiği yatırıma 200 kaz ile başlayan Kılınçarslan, ilk yılında 2 bin kaz üretimi gerçekleştirdi. Bu yıl kaz yumurtası sezonunun başladığını aktaran Kılınçarslan, 10 bin yumurta hedefiyle sezonda 100 bin TL ek gelir sağlamayı hedefliyor.

İnternet'ten ek iş araştırması yaparken kaz çiftliği kurmaya karar verdiklerini belirten Bekir Kılınçarslan, "Amatör olarak 200 kaz ile başladık. İlk senesinde 2 bin kaz el ettik. 5 dönüm arazi üzerine 1 dönümü konaklama alanı ile çevre düzenlemesine 12 bin lira toplamda 25 bin TL'lik yatırım ile bu işe başladık. Bunlar Çin kazı yumurtası ağırlıklı. Çok çeşit kaz var kimisi et,kimisi yumurta" dedi.

100 BİN LİRA GELİR

6 ay sürecek kaz yumurtası sezonunun başladığını belirten Kılınçarslan "İki günde bir yumurta alıyoruz. 10 bin yumurta almayı hedefliyoruz. Yumurtanın tanesini 10-12 liradan satıyoruz yaklaşık 100 bin TL bir getirisi oluyor. Adana, Osmaniye ve Kuzey Irak'ta civciv üreten firmalar var. Bizlerden gelip alıyorlar. Biz direk kendimiz değil aracı firmalar ile Kuzey Irak'a yolluyoruz. Bu işe yatırım yapacaklara tavsiye ediyorum. Hobi olarak ek gelir olarak düşünülebilir. Ben çiftçiyim ek gelir olarak başladım. Kazlar sevilmeyecek hayvanlar değil sıkıştırılmadıkları müddetçe çocuklara bile saldırmazlar" diye konuştu.

Bekir Kılınçarslan kazlara çocukları gibi bakıyor. Kuluçka cihazlarında 30 gün boyunca belli bir ısı ve nemde olgunlaştıktan sonra yumurtadan çıkan kaz yavrularına özel ana kucağı alanı da oluşturan Kılınçarslan aşırı soğuklarda elektrikli ısıtıcı ile kaz yavrularını ısıttığını, kaz üretiminin keyifli olduğunu söyledi.

(İHA)

İnternetten ek iş araştırdı kaz a yatırım yaptı

İmamoğlu, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:00 Kaynak: İHA
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