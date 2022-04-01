İnternetten elektrikli bisiklet almak istedi, 2 bin TL'sinden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

İnternetten elektrikli bisiklet almak istedi, 2 bin TL'sinden oldu

01.04.2022 15:01
İnternetten elektrikli bisiklet almak istedi, 2 bin TL'sinden oldu

Kastamonu'da bir internet sitesi üzerinden bisiklet satın almak isteyen vatandaş, 2 bin TL dolandırıldı.

Kastamonu'da bir internet sitesi üzerinden bisiklet satın almak isteyen vatandaş, 2 bin TL dolandırıldı.

Kastamonu'da yaşayan M.Ç. isimli vatandaş, www.sahibinden.com internet sitesi üzerindeki ilandan gördüğü bisikleti satın almak istedi. İlan sahibi ile konuşarak bisikletin siparişini veren M.Ç., şahsa 2 bin TL gönderdi. Sipariş verdiği bisikletin gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayan M.Ç., sipariş verdiği satıcı S.Ş. hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili S.Ş. hakkında 'dolandırıcılık' suçundan dava açıldı.

"Zararımın bir kısmı giderilse bile ceza indirimi almasına rızam yoktur"

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada şahsın indirimsiz yargılanmasını talep eden mağdur M.Ç., "Bir internet sitesinden bir adet elektrikli bisiklet siparişi verdim. Fakat tarafıma ulaşım sağlanamadı. Bu sebepten dolayı satıcıdan şikayetçiyim. Benden güven hususunda 2 bin TL para aldı. Zararımın bir kısmı giderilse bile ceza indirimi almasına rızam yoktur" dedi.

"Numaraları para karşılığında kiralıyordum"

Savunma yapan S.Ş. ise, "Benim adıma 5 tane hat var. O numarayı M.P. adlı şahsa 100 TL karşılığında kiraladım. Hiçbir hattımın numarasını hatırlamıyorum. Numaraları para karşılığında kiralıyordum. Ben, o zaman cüzdanımı kaybettim, göndermiş olduğu hesap kartı için de bankayı arayıp kapattırmamıştım ama cüzdanımın içinde hesap kartım da vardı. Daha sonrasında da hiç hesabımı kontrol etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben www.sahibinden.com'a ilan vermedim. Mağdur tarafı tanımıyorum. Hem suçu işlemediğim için hem de bu suçu karşılayacak maddi durumum olmadığı için zararı karşılayamam" diye konuştu.

Mağdur ve sanığın avukatlarının savunmalarını da dinleyen mahkeme heyeti, dosyadaki diğer eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU

YORUMLAR
500
Siirt'te bisiklet çalan şüpheli yakalandı Siirt'te bisiklet çalan şüpheli yakalandı

Dolandırıcılık, Türk Lirası, Kastamonu, Bisiklet, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnternetten elektrikli bisiklet almak istedi, 2 bin TL'sinden oldu - Son Dakika


Son Dakika
15:02 Masözün 1 Nisan şakası böyle olur: "Cinsel organını büyütmek isteyen arasın" dedi, duyan aradı
14:56 Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan uyarı: Sıradaki salgının arbovirüslerden olması çok büyük ihtimal
14:56 Bahar Candan, kendisinden yaşça büyük adamla öpüşürken yakalandı
14:41 Bakan Kirişçi açıkladı: Çiftçiye 890 milyon 642 bin TL'lik destek ödemesi bugün hesaplara yatacak
14:40 Sağlık Bakan Koca: Sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerli sayılacak
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 16.00'da Putin ile görüşecek! "Zelenski ile görüşün" teklifi yapacak
14:25 Erdoğan'ın önerdiği manda yoğurdu üretiminde lider ilimiz Tokat!
14:21 Aşk Mantık İntikam'da bugün neler olacak? Esra, Ozan'ı affedebilecek mi?
14:15 Boş baklava, boş tost, boş gözlemeden sonra İstanbul'da boş dürüm satılmaya başlandı: 10 TL
14:13 İstanbul için fırtına uyarısı! AKOM vatandaşları uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 15:08:24. #1.11#
SON DAKİKA: İnternetten elektrikli bisiklet almak istedi, 2 bin TL'sinden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement