İnternetten fırın satın aldı, gelen kargodan oyuncak çıktı - Son Dakika

İnternetten fırın satın aldı, gelen kargodan oyuncak çıktı

09.03.2021 14:54
İnternetten fırın satın aldı, gelen kargodan oyuncak çıktı, System.String[]

İzmir'de yaşayan 33 yaşındaki Selin Çamlıtepe, yeni taşındığı evi için internet üzerinden fırın sipariş etti. Genç kadın, gelen kargodan oyuncak fırın çıkınca hayatının şokunu yaşadı.

Selin Çamlıtepe, yeni taşındığı evine, geçen şubat ayında, internet sitesi üzerinden fırın satın aldı. Ancak Çamlıtepe'ye gönderilen paketten pembe renkli oyuncak fırın ile oyuncak mutfak dolabı çıktı. Selin Çamlıtepe, hemen alışveriş yaptığı internet sitesinin yetkilerine ulaşmak istedi. Ancak kimseye ulaşamadı.

İnternetten fırın satın aldı, gelen kargodan oyuncak çıktı

"İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NE KADAR BAŞVURMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Eve gelen koliyi açtığında büyük bir şok yaşadığını ifade eden Çamlıtepe, "Bilindik bir internet sitesinden evime fırın siparişi verdim. Elime oyuncak fırın ulaştı. Çok mağdur durumdayım, çünkü sipariş ettiğim fırın için çok yüklü bir meblağ ödemiştim. İki oğlum var, oyuncak fırın onlara hediye bile olamaz. Bu konuda yasal yollardan gerekli her türlü işlemi yapacağım. İç hukuk yolları tükenirse İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar başvurmayı düşünüyorum" dedi.

İnternetten fırın satın aldı, gelen kargodan oyuncak çıktı

"İNTERNETTEN SİPARİŞ ETTİĞİME BİN PİŞMAN OLDUM"

Yaşadığı mağduriyetin ardından alışveriş yaptığı sitenin müşteri hizmetlerini aradığını ifade eden Çamlıtepe, "Ayrıca sayfa üzerinden müşteri şikayeti de oluşturdum. Sadece özür dilediler. Başka herhangi bir iletişim kurmadılar. Yenisini göndeririz, telafi ederiz gibi bir şey de demediler. Zaten ilk aramamda yanıt aldım. Sonraki aramalarıma da cevap vermediler. Bir kere daha benzer bir durumla karşılaşmıştım. O zaman da bot sipariş etmiştim ama yerine banyo terliği gelmişti. O zaman hukuki yola başvurmamıştım çünkü kargo gelir gelmez paketi açmıştım ve hemen iade etmiştim. Oyuncak fırın gelince aldığım fırının yanında hediye olarak verildiğini düşündüm ama öyle olmadı. Hakkımı bu sefer arayacağım. İnternetten sipariş ettiğime bin pişman oldum" diye konuştu.

İnternetten fırın satın aldı, gelen kargodan oyuncak çıktı

Dolandırıcı, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İnternetten fırın satın aldı, gelen kargodan oyuncak çıktı - Son Dakika Ekonomi


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