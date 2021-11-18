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İnternetten fotoğraf makinası sipariş etti, kutudan çürük fındık çıktı - Son Dakika

İnternetten fotoğraf makinası sipariş etti, kutudan çürük fındık çıktı

18.11.2021 13:55

Van'ın Erciş ilçesinde fotoğraf stüdyosu işleten Salih Akan, internetten 3 bin 500 liraya fotoğraf makinesi sipariş etti. Ancak gelen kutunun içerisinde çürümüş fındık ve bozuk el kamerası gören adam, şoke oldu. Akan, "Dolandırıldım tamam ama bari fındığı sağlam gönderselerdi" ifadelerini kullandı.

Erciş ilçesinde fotoğraf stüdyosu işleten 44 yaşındaki Salih Akan isimli vatandaş, işletmesi için fotoğraf makinesi satın aldı. Makine için 3 bin 500 lirayı gözden çıkaran Akan, fotoğraf makinesi yerine gelen çürük fındık nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı.

1 KİLO FINDIK GÖNDERDİLER

3 çocuk babası Salih Akan, internetten fotoğraf makinesi siparişi verdi. Ancak Akan'a fotoğraf makinesi yerine 1 kilo çürük fındık ve bozuk el kamerası gönderildi. Şoke olan Akan, yanlışlığın düzeltilmesi için aradığı siteye ve fotoğraf makinesinin parasını yatırdığı M.B.'nin telefonuna ulaşamadı. Bunun üzerine Akan, polis merkezine gidip, dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

İnternetten fotoğraf makinesi siparişi veren adam, gelen kutuyu açtığında çürük fındıkla karşılaştı

"MAKİNENİN GERÇEK FİYATI 10 BİN TL"

Fotoğraf makinesi almak isterken dolandırıldığını belirten Salih Akan, vatandaşlardan benzer durumlara karşı dikkatli olmalarını istedi. Akan, "İnternette araştırma yaparken, bir sitede gayet kaliteli bir fotoğraf makinası gördüm. Ben de sitede ismi ve telefonu yazılı olan M.B. ile mesajlaşmaya ve telefonla konuşmaya başladım. Buralarda tanıdığınız varsa gelip makineye baksın diyerek bana aşırı bir güven verdiği için, 10 bin TL olan fotoğraf makinesini almak için 3 bin 500 TL'ye anlaştım. Parasını da bu kişinin banka hesabına yatırdım. Parayı yatırdığım kişiye telefonla ulaşamayınca dolandırıldığımı anladım" dedi.

İnternetten fotoğraf makinesi siparişi veren adam, gelen kutuyu açtığında çürük fındıkla karşılaştı

"FINDIĞI BARİ SAĞLAM GÖNDERSELERDİ"

Açıklamalarına devam eden Akan, "Yapacak bir şey olmadığı için kargonun gelmesini bekledim. Kargo, PTT şubesine bir hafta sonra geldi. Ben de orada görevlilerin yanında açıp baktım. Gönderilen kutuda bozuk bir el kamerası ile 1 kilo çürük fındık çıkınca şoke oldum. Bunları da cep telefon kamerasına çekip kayıt altına aldım. 30 yıldır fotoğraf stüdyosu işletiyorum, hayatımda ilk kez böyle bir dolandırıcılıkla karşılaştım. Hemen oradan ayrılıp, polis karakoluna giderek şikayette bulundum. Kimsenin bu tür tuzaklara düşmemesi gerekir. Tamam dolandırıldım, ama niye bana çürük fındık gönderiyorlar. Bari sağlam fındık gönderseler gözümüz arkada kalmasaydı" ifadelerini kullandı.

İnternetten fotoğraf makinesi siparişi veren adam, gelen kutuyu açtığında çürük fındıkla karşılaştı
İnternetten fotoğraf makinası sipariş etti, kutudan çürük fındık çıktı

Türk Lirası, Fındık, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İnternetten fotoğraf makinası sipariş etti, kutudan çürük fındık çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnternetten fotoğraf makinası sipariş etti, kutudan çürük fındık çıktı - Son Dakika
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